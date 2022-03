Kommentar

Bjørndalen settes i en skvis

Av Leif Welhaven

Ole Einar Bjørndalen møtte Vladimir Putin i 2007.

Ole Einar Bjørndalen har forsvart idrettens uavhengighet fra politikken til det ekstreme. Hvordan håndterer han nå at kona angriper utestengelsen av russiske og hviterussiske utøvere?

48-åringen skal selvsagt ikke stilles direkte til ansvar for et innlegg kona Darja Domratsjeva står bak. Det er hun som fronter angrepet på utestengelsen av Russland og Hviterussland fra de fleste idrettsgrener, og som omtaler invasjonen av Ukraina som en «konflikt».

Men dette setter en problemstilling ektemannen kjenner godt skikkelig på spissen: Kan idretten kreve å bli behandlet helt separat fra politikken?

Ole Einar Bjørndalen har så langt ikke vært på banen om konsekvensene idretten har trukket av krigen.

Men med et så kontroversielt utspill fra den som er aller tettest på ham – sett i sammenheng med Bjørndalens egne valg over år – vil han gjøre klokt i å komme med et tydelig standpunkt.

Møtet med Putin skjedde kort tid før tildelingen av Sotsji.

Nå settes han i en skvis.

Så langt har Bjørndalen fremstått som en ekstrem representant for å la idretten leve i sin egen verden, selv om idealet krasjer med realitetene. Han valgte frivillig å bli en brikke i Kinas gigantiske sportsvaskingsprosjekt, også kalt De olympiske leker.

Selvsagt handlet det bokstavelig talt kalde arrangementet om at diktaturet skulle skinne, og kineserne lyktes langt på vei i å styre fortellingen om lekene.

Det er kanskje ikke så rart, så lenge det var fremlagt en dårlig skjult trussel om følger for dem som måtte ytre noe regimet mislikte.

Dermed ble det stille.

Ole Einar Bjørndalen er gift med Darja Domratsjeva.

Før den tid var Bjørndalen en del av trenerapparatet til Hviterussland i OL i 2018. På det tidspunktet var diktatoren Aleksandr Lukasjenko leder av den nasjonale olympiske komiteen. Det var en posisjon han hadde i 23 år, før sønnen overtok i fjor.

Da Bjørndalen var med på å trene frem skiskyttere til gull og glitter, ble han også et verktøy for regimets posisjon. Historiene er for øvrig utallige om hvordan hviterussiske utøvere blir behandlet om de ikke danser etter Lukasjenkos pipe.

Attpåtil har Ole Einar Bjørndalen en historie med Vladimir Putin. Mens Russland kjempet hardt for å få OL til Sotsji, ble nordmannen i 2007 spesialhentet til presidentens residens utenfor Moskva som trekkplaster.

I 2016 har Bjørndalen uttalt at «Jeg synes Russland er veldig heldig som har en slik president, fra et sportslig synspunkt» og «han er aktivt involvert i utviklingen av idretten i landet, og gjorde en utmerket jobb for OL i Sotsji».

På dette tidspunktet kunne Bjørndalen ikke vite hvor dopingskandaliserte lekene egentlig var. Men sitatene falt lenge etter at Russland startet annekteringen av Krim.

BLE VIST FREM: Russiske idrettsutøvere, blant dem Aleksandr Bolsjunov, var en del av markeringen da Vladimir Putin og Russland sist fredag markerte at det er åtte år siden annekteringen av Krim på Lusjniki stadion i Moskva.

I sum er det uansett interessant at en utøver i såpass mange sammenhenger har latt seg bruke av maktpersoner som representerer et annet styresett enn vårt.

Tradisjonelt har mange i idretten stått for prinsippet om å holde seg utenfor politiske spørsmål.

Den internasjonale olympiske komité forsøker fortsatt å argumentere langs de linjene, selv om de gjerne involverer seg når de ser seg tjent med det.

Til et visst punkt er det mulig å forstå ønsket om å bare fokusere på sport. Fra et menneskelig ståsted kan man også skjønne Domratsjevas frustrasjon. Selvsagt gjør det vondt å ikke få være med for utøverne, ikke minst for dem som ikke støtter krigen.

Like fullt handler det om at utøverne representerer et land og et regime, og svært aktivt blir brukt som virkemidler. Da hadde det sett veldig rart ut om russere og hviterussere fikk delta, mens ukrainske utøvere var hjemme for å forsvare landet sitt.

Bildene av russiske utøvere med bokstaven Z, aktivt brukt av Putin, sier vel egentlig alt om denne diskusjonen. Fremover får vi håpe at ledende idrettspersonligheter blir mer bevisste på hva slags regimer de blir brukt av.

Vi må kunne kreve bedre forklaringer enn «jeg fokuserer bare på det sportslige» dersom idrettspersonligheter velger å degge med diktaturer. Det gjelder uansett hvor mange gullmedaljer du har i skapet.