FOLK, IKKE FAG? – Når politikere som justisministeren forsøker å heve seg over faglige argumenter kan det være med på å skape tvil om hvilke hensyn det er som egentlig blir vektlagt i politiske prosesser, skriver Andreas C. Halse.

Vanlige folks rettssikkerhet

Justisministeren sier hun vil lytte til vanlige folk. Men vanlige folk fortjener å bli tatt på alvor.

ANDREAS C. HALSE, jurist og fagsjef i Tankesmien Agenda

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier i et stort intervju med VG at hun vil lytte til vanlige folk i spørsmålet om hvordan domstolene skal organiseres. I intervjuet går det like tydelig frem at såkalte Oslo-eksperter ikke har mye de skulle sagt i spørsmålet. Argumentene om hvorfor domstolsstrukturen anno 2020 er bedre enn dagens, er det derimot vanskelig å få øye på.

Men vanlige folk fortjener argumenter. Merkelig nok fremstår det som en smal sak for en justisminister å se bort fra en samlet kritikk fra Dommerforeningen, Advokatforeningen, Høyesterett og lederen for Økokrim. Ett av poengene til denne ekspertisen er at reformen har bidratt til at fagmiljøene samarbeider bedre og at saksbehandlingstiden har gått ned.

Denne såkalte Oslo-eliten er heller ikke alene. Kommunene Sveio og Nord-Aurdal og tingrettene i Telemark og Agder er blant aktørene som stiller seg kritisk til den planlagte reverseringen. Sistnevnte trekker blant annet frem at man nå unngår utsettelser, har færre habilitetskonflikter og at frister nesten uten unntak overholdes i straffesaker.

Kritikken som virkelig bør mane til ettertanke kommer imidlertid fra de som jobber for de mest sårbare. Barneombudet mener forslaget om reversering vil gå på bekostning av barns rettssikkerhet. Ombudet får støtte fra Stine Sofies stiftelse, som jobber mot vold og overgrep. Også de er bekymret for at økt ventetid i domstolene vil gå ut over rettssikkerheten til barn og unge.

Det er en bekymring jeg tipper vanlige folk deler, og gjerne vil ha gode svar på. Justisministeren har foreløpig forholdt seg til dette ved å ville ansette noen flere embetsdommere ved de minste domstolene og presisert at utfordringene kan løses på andre måter.

Hvilke andre måter det er snakk om er uklart. Det er også uklart hvordan løsningene hun skisserer skal bidra til bedre fagmiljøer for barns rettssikkerhet eller hvordan en kostbar reverseringsreform skal bidra til flere, og ikke færre dommere.

Problemet med holdningen til justisministeren er ikke at hun har en annen mening enn tunge fagmiljøer på justisfeltet. Enger Mehl har helt rett når hun sier at embetsverk og byråkrati skal fungere for en demokratisk valgt ledelse. Vi har godt av politikere som er tydelige på hvor de vil. Problemet er at det virker som hun ikke bryr seg om hva de sier.

Det er helt greit å være uenig om hvordan man løser problemstillingene knyttet til fagmiljøer, dårlig ressursutnyttelse og lang saksbehandlingstid, som preget den tidligere strukturen. Men da må det samtidig presenteres andre og troverdige løsninger på problemene. Å lukke ørene for fagfolk mens man går tilbake til løsningene som ikke fungerte, er en dårlig start.

Da er SVs tilnærming å foretrekke. Partiet stemte opprinnelig mot domstolsreformen, men har varslet at de vil se på andre metoder enn full reversering for å styrke de mindre rettsstedene.

Det er neppe heller slik at vanlige folk løper rundt i hverdagen med en sterk oppfatning av hvordan domstolene bør struktureres. Det krever nok en over gjennomsnittlig interesse å danne seg opp en mening om Vestre Innlandet tingrett skal deles opp i fire tingretter, eller fortsette å være en felles Tingrett med fire rettssteder.

Vanlige folk har derimot ganske høy tillit til våre felles institusjoner. For eksempel hadde 9 av 10 svært stor eller ganske stor tiltro til domstolene i 2020. Når Mehl avfeier kritikk fra de som jobber i og representerer domstolene som uvesentlig, avfeier hun samtidig vanlige folk som har tillit til den samme institusjonen.

For at vi skal kunne ha en fungerende demokratisk samtale er vi helt avhengige av å forholde oss til hverandres argumenter. Særlig ledelsen i departementer som forvalter fellesskapets midler og stor makt over enkeltmennesker er nødt til å forstå dette.

Når politikere i slike posisjoner forsøker å heve seg over faglige argumenter kan det være med på å skape tvil om hvilke hensyn det er som egentlig blir vektlagt i politiske prosesser.

Vanlige folk fortjener rett og slett bedre.