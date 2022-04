Leder

Krigsforbrytelse og straff

Russlands overfall på Ukraina er i seg selv et brudd på folkeretten. Nå tyder stadig mer på at Putins soldater begår regelrette krigsforbrytelser – i verste fall etnisk rensing og folkemord i nabolandet.

Hvis det kan bevises at krigføringen er i strid med gjeldende FN-overenskomster, inngåtte våpenkonvensjoner og folkerettslige avtaler, kan verdenssamfunnet stille Russlands president og hans indre krets til juridisk ansvar for ugjerningene.

Allerede foreligger det sterke indikasjoner på at president Putin har gjort seg skyldig i det som formelt heter forbrytelser mot menneskeheten. For denne type kriminalitet finnes det et internasjonalt lovverk som definerer aggresjonens karakter og plasserer ansvaret der det hører hjemme.

De grusomme bildene fra Mariupol og Kyiv-forstaden Butsja beskriver en brutalitet hinsides menneskelig anstendighet og fatteevne. Vitner har fortalt om massehenrettelser og voldtekter av mødre i barns påsyn. TV-fotografer har dokumentert livløse kropper med bakbundne hender; lik av drepte menn, skutt på kloss hold.

Alt begått av russiske soldater på måter som fremstår som alt annet enn vilkårlig. Barbariet synes metodisk og systematisk.

Overfor en despot som anvender forakt for internasjonale spilleregler som metode, kan det synes meningsløst å påkalle lov og rett. En juridisk prosess mot Vladimir Putin vil neppe stoppe hans blodige herjinger i Ukraina.

Det er likevel et poeng å adressere de ugjerninger han står ansvarlig for. Å knytte straffbare overgrep begått av presidentens styrker på hans ordre, er å identifisere de kriminelle i Kreml.

Simpelthen fordi det internasjonale samfunn ikke lenger kan akseptere at Vladimir Putin saboterer den verdensorden som ble innstiftet med FN-charteret i 1945 og Menneskerettighetserklæringen tre år senere.

Både FNs Generalforsamling og FNs øverste domstol (ICJ) har fordømt Russlands invasjon av Ukraina og forlangt umiddelbar stopp av krigføringen. Det er en henstilling Vladimir Putin har ignorert. I stedet har han sørget for at Russland, som vetomakt i Sikkerhetsrådet, har ødelagt alle siviliserte forsøk på å finne diplomatiske løsninger på krisen han selv har skapt.

Putin har imidlertid all grunn til å frykte etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina som Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har igangsatt. At Russland ikke anerkjenner ICC og dermed ser seg hevet over domstolens jurisdiksjon, kan vise seg som en falsk trygghet.

Slik også serberlederne Ratko Mladić og Radovan Karadžić erfarte. I likhet med Serbias president Slobodan Milošević ble de pågrepet og utlevert til krigsforbryterdomstolen i Haag. Av sine egne.

Hvis det internasjonale samfunn oppretter et ad hoc-tribunal, en midlertidig domstol for å behandle forbrytelser begått innenfor en tidsavgrenset periode – etter modell av FNs internasjonale krigsdomstol for det tidligere Jugoslavia – vil Putin bli fullstendig isolert.

Og han vil være helt prisgitt at oligarker og folk flest i et hardt sanksjonsrammet Russland ikke ser seg bedre tjent med å sende ham til Haag.