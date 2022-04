VENSTRESIDEN OG EUROPA: – Det er på tide at også venstresiden i Norge innser at en av de viktigste areaene for å gjennomføre internasjonalt solidaritetsarbeid, fredsarbeid og samarbeid for å løse energikrisen, klimakrisen og mange andre kriser i årene som kommer, er Europa, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Europaparlamentet 1. mars i år.

Når venstresiden ikke er solidarisk

Det er utrolig merkelig å se hvor kyniske og lite idealistiske den norske venstresiden kan være, så snart diskusjonen handler om Europa.

EIVIND TRÆDAL, gruppeleder, Oslo MDG

Den norske venstresiden er tradisjonelt opptatt av solidaritet, både nasjonalt og internasjonalt. De fleste jeg kjenner på venstresida har et stort engasjement for bistandspolitikk, for internasjonalt solidaritet og for samarbeid over landegrensene.

Men det finnes et stort, Europa-formet hull i denne solidariteten. Når diskusjonen dreier seg over på europeiske forhold, skifter argumentasjonen fra samarbeid til alenegang, fra solidaritet til «Norge først», fra internasjonal idealisme til kjølige geopolitiske analyser.

Ta Ukraina-krigen: I forkant av Russlands invasjon manglet det ikke analyser på den politiske av hvordan dette var et problem som først og fremst måtte forstås fra et russisk perspektiv.

Som SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa skrev i Klassekampen 17. januar i år:

«Russland har historiske erfaringer med angrep frå vest via Ukraina, seinast under andre verdikrig. Tanken om at det kan skje igjen, har ikkje blitt mindre aktuell etter dei siste tiårenes utviding av USA si interessesfære i Europa.»

Dette perspektivet gir kanskje mening dersom man sitter på et kontor i Pentagon og ser på verden som et sjakkbrett, men det tar seg dårlig ut hvis man selv bor i et land kan bli en bonde på brettet. Dette verdensbildet bør ingen nordmenn anerkjenne.

Fiskaa hadde tydeligvis ikke fått med seg at protestene i Kyiv ble kalt Euromaidan, ikke Natomaidan. Det er trolig Ukrainas økende samarbeid og handel med Europa som har skremt Putin aller mest. Han foretrekker at nabolandene er korrupte, ufrie vasallstater styrt av nikkedukker, uten noe reelt demokrati eller rettsstat.

I SV-erens analyse manglet merkelig nok det ukrainske perspektivet. Er det rett at små land skal la seg diktere av store naboer? Mener vi at ukraineres skjebne skal være å leve i en «buffersone» diktert av en autoritær leder som har null respekt for demokrati og menneskerettigheter? Hva om vi selv havner der? Det gjør vi fort, hvis SV og Rødt hadde fått viljen sin, og Norge hadde meldt oss ut av NATO.

Da Ukrainas president Zelenskyj talte til Stortinget onsdag 30. mars var hovedbudskapet utvetydig: Ukraina trenger våpen. Kampen for Europas frihet står nå på ukrainsk jord.

Presidenten var like insisterende som norske politikere og ambassadører i sin tid var da Norge ble invadert av et aggressivt, mektig og autoritært naboland, og vi måtte tigge om støtte og hjelp fra vennligsinnede land.

Men dette desperate budskapet har ikke imponert verken SV eller Rødt, som avviser våpenleveranser. Det finnes legitime grunner til å være mot, men igjen er det lett å savne det ukrainske perspektivet. Hvis det var Norge som nå måtte kjempe en desperat kamp mot vår store nabo i øst, ville vi da vært fornøyd med festtaler?

Tanken går hen til scenen i Monty Pythons «Life of Brian», der Brian henger på korset og ber om å bli hjulpet ned av sine politisk engasjerte venner, som umiddelbart samler en støttekomité og leser opp en solidaritetserklæring.

Europa er rammet av en energikrise, delvis forårsaket av krigen. Behovet for europeisk samarbeid er større enn kanskje noensinne siden andre verdenskrig. Heller ikke her utviser venstresiden sin vanlige idealisme.

Rødt-politikeren Sofie Marhaug advarer i Aftenposten 13. mars mot et «messias-kompleks», som visstnok har rammet alle som mener at Norge kan bidra til å dempe denne krisen ved å utveksle kraft med Europa. Representanten mener nemlig vårt «bare kan bidra med noen promille av det Europa trenger».

At Norge er et lite land og ikke kan redde hele verden, er et argument man ofte hører i norsk politisk debatt, men sjelden fra ytre venstre. Denne logikken brukes jo som regel på høyresiden for å si nei til å ta imot flyktninger, kutte klimautslipp eller drive med bistand. Men akkurat når det kommer til å bidra til en europeisk dugnad for å bli uavhengige av import av russisk gass, energisikkerhet og klimakutt, så bruker Rødt plutselig samme retorikk som Frp.

Heldigvis trenger vi ikke å stå i et valg mellom å utveksle kraft eller ha lave strømpriser. Inntektene fra de økte energiprisene kan fordeles tilbake til folk enda bedre enn i dag.

Norge nyter godt av vi holder til i et trygt og velstående nabolag. Da pandemien rammet oss, bidro Sverige til at vi fikk være med på Europas vaksineprogram. Vi har venner som vil gå i krigen for oss, som vil handle med oss og samarbeide med oss, og som unner oss vår frihet og uavhengighet, både gjennom det europeiske fellesskapet og gjennom NATO.

Samtidig har vi en venstreside som helst vil kutte båndene til disse vennligsinnede landene. Vi skal ut av NATO, vi skal ut av EØS, og vi skal ikke øke innsatsen for å hjelpe europeere som sliter med energimangel. I gamle dager var kritikken mot EU at det var en «rikmannsklubb».

Dette var før utvidelsen østover. Nå mener de samme kritikerne at Norge skal være en liten VIP-lounge i Europa, som nyter godt av europeisk fred og velstand, men ikke vil bli brydd med Europas problemer. Selv Arbeiderpartiet, som tidligere var tilhengere av norsk EU-medlemskap, har nå satt seg på gjerdet, og de har akseptert Senterpartiets krav om å «utrede alternativer til EØS-avtalen».

Les: rive oss mer løs fra Europa.

Dette er både usolidarisk og uklokt. Norge bør tvert imot vise større solidaritet og knytte sterkere bånd til naboene våre. Vi kommer nok til å ha bruk for gode naboer i årene som kommer. Dårlig naboskap lønner seg kanskje på kort sikt, men godt naboskap lønner seg på lang sikt.

Internasjonal solidaritet og arbeid for fred og samarbeid over landegrensene er gode verdier. Det er på tide at også venstresiden i Norge innser at en av de viktigste areaene for å gjennomføre internasjonalt solidaritetsarbeid, fredsarbeid og samarbeid for å løse energikrisen, klimakrisen og mange andre kriser i årene som kommer, er Europa.