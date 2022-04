Leder

Frankrike ved viktig veivalg

Macron vs Le Pen.

Franske velgere står foran et avgjørende verdivalg 24. april. Marine Le Pen og Emmanuel Macron har svært ulike syn på samfunnet og på Frankrikes internasjonale rolle.

Det er de franske velgerne som avgjør om Macron skal få en ny femårsperiode, eller om Le Pen flytter inn i Élyséepalasset.

Men det er god grunn for Europa å følge nøye med på det franske presidentvalget. Det er ingen tvil om at en seier for Le Pen vil få store konsekvenser for samarbeidet i EU og Nato.

Ytre høyre populisten Le Pen er kritisk til utviklingen i EU. Hun vil ta Frankrike ut av Natos militære kommando. På grunnlag av det Le Pen har sagt, og på det som står i programmet for hennes parti Nasjonal samling, vil en seier for henne umiddelbart føre til dyp usikkerhet både i EU og Nato.

Frankrike er en stormakt i EU. Sammen med Tyskland er Frankrike en pådriver for europeisk samarbeid. Frankrike er medlem av G7 og en særdeles viktig Nato-alliert.

VENNLIG TONE: Marine Le Pen på beøk hos Vladimir Putin i 2017.

Macron vant første runde av presidentvalget med 27,6 prosent av stemmene. Le Pen kom inn på annenplass med 23,4 prosent, tett fulgt av en kandidat fra ytre venstre, Jean-Luc Mélenchon. Det andre og avgjørende valgomgang finner sted 24. april mellom Macron og Le Pen.

Det mest oppsiktsvekkende i første runde er kollapsen til de to partiene som har vekslet å styre Frankrike i nesten hele etterkrigstiden, Sosialististpartiet og de konservative Republikanerne. Til sammen fikk de to partiene under syv prosent av stemmene.

Velgerne søker i stedet til kandidater og partier på ytre høyre og venstre fløy. Macron representerer det politiske sentrum. På meningsmålingene leder han fortsatt over Le Pen, men forspranget er ikke betryggende.

Valget i Frankrike kan derfor bli en like stor internasjonal rystelse som to overraskende hendelser i 2016: Britenes nei til EU og Donald Trumps valgseier i USA. Begge deler fikk vidtrekkende følger. Det vil også en seier for Le Pen få.

Nesten alle de tapende kandidatene i første runde, inkludert sosialistene, de Grønne, kommunistene og republikanerne, oppfordrer sine velgere til å stemme på Macron i andre runde. Bare den mest ekstreme høyrekandidaten, Eric Zemmour, anbefaler Le Pen.

Ytre venstres kandidat, Mélenchon, sier bare at hans velgere ikke må stemme på Le Pen. For Macron er ikke det nok. Han trenger deres stemme. Hvis venstresiden sitter hjemme på valgdagen kan Frankrike om snaut to uker våkne opp med Marine Le Pen som president.

Hun kan bli valgt til president i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjon i Europa siden andre verdenskrig, forårsaket av Vladimir Putins brutale angrepskrig mot Ukraina.

Til nå har det vestlige samhold bestått prøven.

Men det franske valg viser at faren for en splittelse blant allierte er høyst reell. Den som vil tjene mest på det er Vladimir Putin.