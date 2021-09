Kommentar

Skistriden: Dette gir ikke mening

Av Leif Welhaven

Clas Brede Bråthens har lenge kjempet hardt for posisjonen til Maren Lundby & co.

ØRLAND (VG) Clas Brede Bråthen er visst uspiselig som sportssjef, men ble spurt om han hadde appetitt på andre sentrale stillinger i samme forbund. Forstå logikken den som kan.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ikke mulig å være litt gravid. Men i Norges Skiforbund kan visst personligheten din vurderes som både egnet og ikke egnet til å bekle en viktig lederjobb. På samme tid.

Det er rett og slett vrient å henge med på skiforbundets strategi overfor Bråthen. Hvis de mener han kunne passe til noe sentralt som «toppidrettsleder», som han skal ha fått tilbud om, er det vanskelig å forstå at han er så umulig som han fremstilles som.

Det tvinger seg frem et grunnleggende spørsmål her: Kan den samme personligheten gjøre ham til persona non grata etter sesongen i én lederrolle, men samtidig skikket til en annen lederrolle?

les også Slik ville skiforbundet løse Bråthen-konflikten: Anser tilbudet som avslått

Samtidig som det avviste jobbtilbudet ble kjent, kom det torsdag et nytt personangrep på Bråthen.

På den ene siden tilbød de ham jobben som toppidrettsleder. På den andre kom beskyldningen om at han «lenge har utvist en atferd og kommunikasjonsform som er helt uakseptabel og som bryter med alminnelige normer i arbeidslivet»?

Det er sterke ord.

Det er også vanskelig for Bråthen å forsvare seg mot et tilnærmet karakterdrap som ikke blir konkretisert. Og det er ikke mindre krevende å få dobbeltkommunikasjonen til å henge sammen.

Tanken bak tilbudet, som Bråthen avslo, var visst at han skulle fokusere mer på sport og fritas for administrative oppgaver.

Men fortsatt var det jo en viktig lederjobb han fikk tilbud om

les også Brudd mellom Bråthen og skiforbundet: – Bekymret for jentesatsing

En av momentene som trekkes frem, er den påstått negative effekten av Bråthens oppførsel på arbeidsmiljøet. Handler det kun om miljøet oppover i skisystemet, da?

De som har på hoppskiene og landslagsmiljøet ellers er jo entydig på at de ønsker ham videre. Akkurat som sponsorene har gitt uttrykk for at de gjør.

Disse ordene skrives fra kinosalen på Ørland kulturhus. Der har spørsmålet «Toppidrett – verdens minst likestilte yrke?» akkurat blitt problematisert på konferansen «NIPA» (Norsk idrettspolitisk arena).

les også Ski-leder slår alarm: – Det som skjer er hjerteskjærende

Debatten handler om forskjellen på ord og handling hva gjelder like muligheter. Teamet er midt i kjernen av Clas Brede Bråthens kamp for jentene.

Hva gjelder innholdet er det hevet over tvil at sportssjefen har lagt ned en heroisk innsats. Da er det trist om en diskusjon om form kan sende ham ut av hoppsporten.

Denne saken er vanskelig på mange plan, og det er sikkert flere grunner til at klimaet mellom sentralledelsen og Bråthen har skåret seg så til de grader.

Men i en sak der skiforbundets linje har fremstått stadig merkeligere, gjorde håndteringen av forhandlingssammenbruddet saken enda vanskeligere for NSF.

Personligheten til Clas Brede Bråthen er jo den samme uansett hvilken lederjobb han skulle hatt i skiforbundet.