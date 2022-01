Kommentar

Frykt og forakt, ett år etter

Av Per Olav Ødegård

Stormingen av Kongressen 6. januar 2021 er ikke et avsluttet kapittel i amerikansk historie. Angrep på demokratiet fortsetter på mange fronter. Hver eneste dag.

Ett år etter skjendingen av Kongressen pågår det en uforsonlig politisk stillingskrig i Washington, D.C. Det amerikanske folk er splittet i ulike leire, uten en felles virkelighetsoppfatning.

Etter at ro og orden var gjenopprettet på Capitol Hill, og Joe Biden ble erklært som den rettmessige vinner av presidentvalget, skrev jeg at det amerikanske demokrati hadde bestått prøven.

Nå er jeg mer usikker. Kanskje var 6.1. et varsel om det som kan komme.

For første gang er jeg ikke sikker på om det amerikanske demokrati vil bestå. En livsfarlig cocktail, bestående av mistillit, frykt, forakt og vold, kan ta kverken på demokratiet. Hvis det kan skje i USA, er det ikke utenkelig at det også kan hende her.

Tegnene på et amerikansk politisk system i krise er mange:

Tilliten til demokratiet og institusjonene stuper. For 20 år siden svarte 90 prosent at de var ganske eller svært stolt av hvordan det amerikanske demokrati fungerte. I dag er svarer bare 54 prosent det samme. I en meningsmåling sier 66 prosent av amerikanere at demokratiet er truet.

En stor del av befolkningen tror ikke lenger at valgene er frie og rettferdige. Et flertall av republikanske velgere tror Trump ble frastjålet valgseieren i 2020. Seks av ti republikanere er usikre på om deres stemme vil bli talt opp i neste valg.

Politisk voldsbruk er blitt mer akseptert. En av tre amerikanere, og 40 prosent av republikanere, mener at voldelige handlinger mot landets myndigheter er berettiget i noen tilfeller, ifølge en undersøkelse fra Washington Post/Universitetet i Maryland. Væpnede militsgrupper marsjerer i gatene.

I KAMP FOR TRUMP: Tilhengere av Donald Trump stormet Kongressbygningen for å stanse godkjenningen av resultatet i presidentvalget.

Fra populærkultur til teknologi og økonomi har vi, på den andre siden av Atlanterhavet, gjennom flere generasjoner tatt etter amerikanske trender. Jeg har bodd i USA i noen år, først som student for vel 40 år siden og som VGs korrespondent to tiår senere. Jeg har i tillegg vært på en lang rekke reportasjereiser over hele det store landet.

Det plager meg å skrive, men USA fremstår ikke lenger som en modell for andre land. Bare som et skremmende eksempel på hvor galt det kan gå.

Mange sterke krefter trekker i ulik retning. Hat og konspirasjonsteorier spres i et enormt omfang i sosiale medier. Samfunnet rives i stykker. Det liberale og moderate sentrum sliter med å holde skansen. De demokratiske institusjonene kommer under hardt press.

Den politiske polariseringen har utviklet seg over lang tid, lenge før Donald Trump ble valgt til president i 2016. Det var ikke Trump som forårsaket de dype problemene i det amerikanske samfunn. Men han utnyttet og forsterket motsetninger som allerede fantes.

Hver gang tidligere president Donald Trump sprer falske påstander om at han ble frastjålet valgseieren i 2020 er det et angrep på demokratiet. Den store løgnen er blitt gjentatt så ofte at den for mange amerikanere er blitt en sannhet.

Angrepene på demokratiske rettigheter pågår også på delstatsnivå. Republikanere bruker Trumps falske påstander som begrunnelse for å lage mer restriktive valglover. Det legges frem lovforslag som gjør det mulig for et politisk flertall i en delstatsforsamling å overprøve velgernes dom.

Kuppforsøket 6. januar handlet om å underkjenne valgresultatet i flere delstater. Faktum er at Joe Biden fikk syv millioner flere stemmer enn Donald Trump. Biden vant 306 valgmenn, Trump 232. Det er ikke funnet uregelmessigheter som kunne ha endret valgutfallet, til tross for utallige søksmål og ny telling av stemmene i flere delstater.

For Trumps lojale base spiller det ingen rolle. De velger å tro på Trump, uavhengig av fakta. Stormen av falske påstander om valgfusk gjorde opprøret 6.1. mulig.

VOLDELIG AKSJON: En stor folkemengde samlet seg ved Kongressen etter at Donald Trump hadde bedt dem «kjempe som bare helvete». Flere hundre brøt seg inn i bygningen.

En horde av Trump-tilhengere stormet Kongressen, kort tid etter at presidenten i en tale oppfordret dem til å “kjempe som bare helvete”. Fem mennesker mistet livet som følge av det som skjedde, i og utenfor Kongressbygningen. 140 politifolk og vakter ble såret. 440 personer som deltok i opprøret er så langt blitt tiltalt. Mange av disse har tilknytning til høyreekstreme grupper.

Men i Trumps fantasiverden fant ikke kuppet sted 6. januar, men på valgdagen 3. november. Det som skjedde denne januardagen var, ifølge Trump, “en fullstendig ubevæpnet protest mot et rigget valg”.

Trump og hans forbundsfeller har siden den mørke dagen forsøkt å omskrive historien. Enten ved å bagatellisere hendelsene, legge skylden på demokratene eller nekte å samarbeide med granskningskomiteen i Representantenes hus.

41 prosent av republikanere tror på grunnløse påstander om at de fleste som trengte seg inn i Kongressen kom fra grupper på venstresiden. 85 prosent av demokrater, men bare 21 prosent av republikanere, kaller hendelsene 6.1. for et kuppforsøk, ifølge meningsmålingen fra CBS News/YouGov.

Det er grunn til å frykte hva som kan skje i 2024. Trump vil sannsynligvis forsøke å gjøre comeback. Hvis det skulle ende i nederlag virker det utenkelig at han anerkjenner resultatet.

MILITANT: Trump-tilhengere i rotunden på Capitol Hill.

I dag svarer et flertall av amerikanere at de frykter for at kommende presidentvalg kan ende i vold. Det viser at noe umistelig er gått i stykker.

Fredelig overføring av makt etter et valg kjennetegner et demokrati. Dette adelsmerket ble skjendet 6.1. 2021.

Det amerikanske system ble først formulert med ordene “We, the people” i Konstitusjonen. Demokratiet er siden blitt utviklet og utvidet gjennom mer enn 200 år. Det har bestått gjennom borgerkrig, kriger og tider med stor sivil uro. Det er lov å håpe at et flertall oppfatter 6.1. som et varsel om hva som står på spill. Og om alt som det et verdt å verne.