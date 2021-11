TODELT PANDEMI: – Hvorfor bruker vi ikke alle ressurser på å få kontroll på pandemien i andre deler av verden, spør kronikkforfatterne.

Vaksineapartheid!

3. dose til nordmenn, eller 1 dose til verden?

Publisert: Nå nettopp

HILDE NAGELL

CATHARINA BU, rådgivere i Tankesmien Agenda

Nok en gang ser vi at gjenåpning og normalisering av livene våre ikke er mulig før resten av verden også blir vaksinert og får kontroll på pandemien.

Pandemien er nå globalt på vei inn i sin fjerde bølge. Det er meldt om bortimot 5,2 millioner dødsfall, trolig er det faktiske tallet det dobbelte. Mørketallene fra lavinntektsland er høye på grunn av lite testing og svake data- og statistikkgrunnlag. Flere titalls smittede på fly fra Sør-Afrika til Europa vitner om dette.

Dette er i ferd med å bli en todelt pandemi. Den rike verden klarer seg brukbart og får vaksiner. 74 prosent av alle doser mot covid-19 har blitt satt i et høyinntektsland, mens vaksineringen går altfor sakte i lavinntektslandene. Her har kun fem prosent fått en vaksinedose. Lav vaksinedekning i fattige land betyr høy risiko for smitte og alvorlig sykdom og død. Verst blir dette i land uten effektiv behandling. Og sjansen for nye mutasjoner øker. Denne risikoen har vi kjent til siden pandemiens begynnelse, men likevel har rike land hamstret vaksiner på bekostning av de fattige.

I dag redegjorde Jonas Gahr Støre for regjeringens pandemihåndtering. Regjeringen planlegger for at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose før påske. Men mange tar til orde for at det viktigste vi gjør nå er å sørge for at resten av verden får vaksiner. Det vil i så fall være på høy tid.

I Norge er nå de fleste av oss godt beskyttet og fullvaksinert med 2 doser. Smitten sprer seg, men konsekvensen for de fleste av oss vil da være mindre farlig enn hvis vi ikke hadde vært vaksinert. Antallet døde helsearbeidere globalt som følge av pandemien kan være så mange som 180 000. Dette er spesielt dramatisk i Afrika hvor det, før covid-19 tok liv, var 5 helsearbeidere per 10 000 innbygger. Det meldes nå om økt mødre- og barnedødelighet og stans i barnevaksinasjonsprogrammer, som følge av pandemien.

Hvorfor bruker vi ikke alle ressurser på å få kontroll på pandemien i andre deler av verden?

I land med lav vaksinedekning må man innføre strenge smitteverntiltak for å begrense spredning. Men slike tiltak har store negative effekter for næringsliv og økonomi. Folk mister sitt økonomiske grunnlag. Lønn betales ikke ut. Skoler stenger ned. Allerede fattige blir fattigere. Det er ikke verden tjent med.

I tillegg vil det fortsatt være stort behov for å sikre likeverdig tilgang til tester og medisiner. Nye utbrudd i Norge og andre land med høy vaksinetilgang viser hvor viktig det er med en helhetlig tilnærming for å bekjempe viruset.

Nylig ble det kjent at Norge vil gi to milliarder kroner for å sikre en bedre vaksinedekning, testkapasitet, behandlinger og verneutstyr for helsepersonell globalt. Det vil kunne bidra til færre dødsfall, virusmutasjoner, og redusere de sosioøkonomiske konsekvensene av pandemien. Det er bra og riktig, men verdens rike land klarer ikke å levere vaksiner raskt nok, og ligger fortsatt langt bak sitt eget skjema. Verdens helseorganisasjon WHO har satte som mål at minst 40 prosent i alle land innen utgangen av 2021, og en vaksinasjonsdekning på 70 prosent globalt innen september 2022. Dette er det få som tror blir virkelighet.

Pengene fra Norge går til det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX, som har vært i hardt vær den siste tiden. For det første klarer de på langt nær å levere de dosene de hadde lovet, for det andre blir initiativet kritisert for hemmelighold og tette forbindelser til legemiddelindustrien. Som én av de største bidragsyterne til COVAX, bør Norge sette tydeligere krav til åpenhet.

Norge skal også gi fem millioner overskuddsdoser til land som trenger det. Det er et beskjedent antall, men viktig signal og kommer i tillegg til tidligere donerte doser. Andre rike land har på sin side lovet å dele, men ikke gitt fra seg en eneste dose. Med økende smitte i høyinntektslandene, dalende immunitet blant vaksinerte og den nye varianten, er det lite sannsynlig at delingsviljen plutselig vil blomstre. Det hjelper heller ikke at vaksineselskapene i kontraktene med statene legger inn klausuler om at vaksiner ikke kan deles uten deres godkjennelse.

Til sist er det positivt at regjeringen har snudd i Verdens handelsorganisasjon, og nå ønsker å finne en løsning blant medlemslandene for at oppskriften på vaksiner skal deles med fattige land, slik at de kan produsere vaksinen selv. Forslaget fra India og Sør-Afrika som ble fremmet for over ett år siden, kan endelig bli en realitet.

Som leder av det såkalte TRIPS-rådet sitter Norge her på en nøkkelrolle. Klarer de å bruke denne godt, og faktisk lykkes i å gi fattige land en reell mulighet til å øke vaksineringen av egen befolkning, vil det ikke bare være en internasjonal stjerne i boken til vår nye statsminister, men det kan bety begynnelsen på slutten for hele pandemien.

Det er ikke mer tid igjen å miste.