BLE UFØR: – Da jeg møtte deg, Jonas, var jeg 23 år. Nå er jeg 27, og ufør. Og jeg kan fortelle deg at det verken er kult, morsomt eller noe lukrativt med det, skriver Camilla Lyngen.

Om vi ikke var syke nok fra før

Jeg er 100 prosent overbevist om at hvis uføre hadde fått en minsteutbetaling på 20 000 kroner i måneden etter skatt, så hadde fattigdommen krympet i takt med antall uføretrygdede.

CAMILLA LYNGEN, uføretrygdet

Kjære Jonas, eller statsminister er det vel nå. I 2017 blottla jeg livet mitt på forsiden av VG. Jeg ville ikke bli uføretrygdet. Du leste saken og inviterte meg på Stortinget for en prat. En prat om hvordan du kunne bidra til å gjøre livet bedre for sånne som meg.

Da var jeg 23 år. Nå er jeg 27, og ufør. Og jeg kan fortelle deg at det verken er kult, morsomt eller noe lukrativt med det.

Sist vi møttes skulle du jobbe for å fjerne diagnosekravet for medisiner på blåresept. Noe dere innførte sist du satt i regjering, fra behovsprøvd til diagnosespesifikt. Dette har påført oss med sykdommer kostnader få andre i dette samfunnet har. Jeg måtte den gang betale 6–7000 kr i måneden for å holde meg sånn noenlunde frisk. Og det er ekstremt mye penger når du går på stønad fra Nav. Det er ikke blåresepter jeg vil snakke med deg om nå. Det er uføretrygden min.

Hei til deg også, arbeids- og sosialminister Hadia, jeg tenker du også må å høre dette.

Jeg vil påstå at alle uføretrygdede er det mot sin egen vilje. Ingen har lyst å bli uføretrygdet, men det er dessverre noen ganger siste uvei og en lettelse. Da slipper man i all fall å kjempe mot systemet og det gir en viss form for trygghet og vite at det kommer inn penger hver måned.

For nå vil jeg snakke om pengene. Graden av fattigdom øker i dette landet, det samme gjør graden av uføre – og det er ikke en tilfeldig at det øker samtidig. Det er vel på tide at noen «voksne» tar ansvar og setter en stopper for dette. Og dere er de «voksne» nå. Jeg vet ikke om dere noen gang har sett på utregningene for uføretrygd? Hvis ikke, skal jeg vise dere nå.

For å forstå hvordan fattigdom og uføretrygd henger sammen må vi se på hva medianlønnen i Norge er. Beregnet for 2020 var den på 48 750 kroner i måneden. eller 529 000 kroner i året før skatt. Vit at det du ser nedenfor nå er satsene om du får 100 prosent uføretrygd, og vi betaler skatt.

Minsteytelse utregnet fra dagens satser på uføretrygd strekker seg fra 242 589–283 021 kroner.

Fattigdomsgrensen i Norge er i 2021 på 247 000 kroner!

Ser dere koblingen nå?

I mediene leser vi om uføretrygdede som må velge mellom å kjøpe mat eller medisiner – varsellampene bør lyse rødt!

Det er ikke mulig å leve godt på uføretrygd. Når vi skal dekke husleie, strøm, mat, medisiner, behandling, klær og regninger. Fritidsaktiviteter og medlemskap ved treningssenter og lignende er en utopi.

Jeg har lest igjennom Hurdalsplattformen og forslaget til statsbudsjett, og det var til stor skuffelse. For de tiltakene dere foreslår er allerede prøvd, og de virker ikke!

I ti år har jeg jobbet med interessepolitikk. Jeg har snakket med de berørte og politikere. Jeg har lest statistikker opp og in mente. Jeg har snakket med arbeidsgivere og vanlige folk. Jeg har deltatt i utvalg, styrer, høringer og rådslag i direktorater, departementer og på Stortinget. Det er ikke lett, men løsningen er ikke å kalle oss late som Stein Erik Hagen, eller å se på oss som en byrde. Og de tiltakene som er satt i kraft de siste åtte årene har hatt lite virkning, så hvorfor videreføre og bruke penger på det?

Det som ville funket er om dere «voksne» nå gir penger til de som faktisk er berørt og ikke alle etatene rundt. For jeg er 100 prosent overbevist om at hvis uføre hadde fått en minsteutbetaling på 20 000 kroner i måneden etter skatt, så hadde fattigdommen krympet i takt med antall uføretrygdede. Vi hadde da hatt råd til husleie, strøm, mat, medisiner, behandling, klær og regninger. Vi hadde også kanskje hatt råd til å være sosial, ta en øl eller kaffe. For har vi ikke alle det ganske mye bedre når vi slipper å bo dårlig, fryse, spise dårlig mat og bekymre oss over hver eneste krone og om det holder til neste utbetaling?

Med mestring og mindre psykisk- og fysisk stress, kommer bedre helse. Med bedre helse får vi folk ut i jobb.

Også kan du sikker spørre, hvorfor er den ølen eller kaffen så viktig?

Kronikkforfatteren er leder i Brukerrådet i Nav Oslo, og tidligere styreleder i Unge funksjonshemmede