Leder

Nå må politikerne gjøre noe de slett ikke kan

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hevder han må rydde opp etter pengebruken til Høyre-regjeringen, mens SV er lei av å rydde etter Vedums regjering. De kan begge med fordel feie litt mer for egen dør.

Reaksjonene på regjeringens forslag til revidert budsjett, sier mye om hvorfor det er så vanskelig å stramme inn her til lands.

«Brutalt, rystende og et mageplask» var blant reaksjonene fra opposisjonen på et budsjett som var alt annet enn veldig stramt.

Først og fremst forteller det om hvor gode tider politikerne har hatt, hvor man knapt har blitt nødt til å prioritere. Definisjonen på et kutt er nærmest blitt synonymt med å måtte si nei til noe.

Nå er de gode tidene slutt for denne gang. Krigen i Ukraina har gjort det nødvendig å bruke pengene annerledes.

Samtidig gjør frykten for inflasjon og galopperende rente til at den offentlige pengebruken må ned. Det er en øvelse politikerne ikke behersker i særlig grad.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holdt pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2022 i regjeringskvartalet den 12. mai.

Nå må det kuttes i kostnader som ikke er helt nødvendige. Et grep regjeringen fikk betydelig kritikk for, var å nedskalere eller utsette flere statlige byggeprosjekter.

Det er all grunn til å gjennomgå disse prosjektene. Strengt tatt burde det vært gjort før. Men å kalle det «jålete og dekadent», som finansminister Vedum gjør, er lite konstruktivt.

Politikerne har lenge overbydd hverandre i både ord og penger når det kommer til prosjekter som ny campus på NTNU og Ocean Space Center i Trondheim.

Ifølge finansministeren selv må han rydde opp etter Høyre-regjeringens «uvettige pengebruk».

Nå skal Vedum og resten regjeringen forhandle med sin egen ryddegjeng. Som regjeringens budsjettpartner slo SV før helgen fast at de ikke er regjeringens «Rusken-aksjon». Når regjeringen kutter i viktige satsinger eller bryter egne løfter – ja, da må de få det på plass selv, uttalte fungerende partileder Kirsti Bergstø til NTB.

Det lover ikke godt at SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, bagatelliserer frykten for overopphetet økonomi. Hun uttaler til NTB at frykten er overdrevet, at det er mye retorikk fra regjeringspartiene og Høyres side, og at vi kan bruke mer oljepenger uten at økonomien tipper over.

Det bærer også SVs prioriteringer preg av. På ønskelisten står blant annet økte bevilgninger til kollektivtrafikk, bistand, klima- og naturtiltak og til sosiale ordninger som bostøtte, sosialhjelp og barnetrygd.

SV åpner for å ikke bruke mer oljepenger, men også de sliter med inndekningen sin. Det ene er å øke formuesskatten. Det andre er å kutte i motorveiprosjekter. Begge deler kan ha noe for seg, men timingen er ikke den beste.

Det er allerede varslet en stor gjennomgang av samferdselssektoren til høsten. Ap har vendt tommelen ned for økt formuesskatt nå.

Da kan fristelsen til å bruke bare litt mer oljepenger fort bli stor.

SV har naturlig nok behov for å sette sitt preg på budsjettet, men i år kan ikke partiene slippe løs sine kjepphester.

Selv om politikerne hevder de rydder etter hverandre, er det til syvende og sist neste generasjon som må ta regningen.

