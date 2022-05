Leder

En merkedag for Norden

På Norges grunnlovsdag skjedde det en sikkerhetspolitisk forvandling i Norden, større enn noe vi har sett siden Nato ble til i 1949.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning.

I den finske Riksdagen stemte 188 av 200 medlemmer for at Finland skal søke medlemskap i Nato. I Sverige undertegnet statsminister Magdalena Andersson og utenriksminister Ann Linde søknaden om svensk medlemskap i forsvarsalliansen.

På kort tid tegnes det en nytt sikkerhetspolitisk kart i Norden. Det som virket helt usannsynlig for bare noen måneder siden er i ferd med å bli virkelighet. Russlands væpnede aggresjon i Ukraina er den utløsende årsak som får Sverige og Finland til å endre alliansepolitikk.

På denne viktige dag for Norden var det svært passende at Finlands president Sauli Niinistö er på statsbesøk i Sverige. Han sa at de nordiske landene vil utgjøre en sterk, nordeuropeisk kvintett i Nato.

Først og fremst vil medlemskap gi Sverige og Finland større sikkerhet. Medlemskap innebærer at de vil være beskyttet av Nato-traktatens artikkel fem. Et væpnet angrep mot en eller flere allierte skal betraktes som et angrep mot dem alle.

FELLES KURS: President Sauli Ninnistõ og statsminister Magdalena Andersson på en felles pressekonferanse i Stockholm 17. mai.

Dernest vil svensk og finsk medlemskap bety en betydelig forsterkning av Natos forsvar, både i Østersjøen og i nordområdene. Det er i Norges interesse at forsvaret styrkes i nordområdene. Nato vil for eksempel ha om lag 250 kampfly i nordområdene, når det svenske og finske luftvåpen tas med i beregningen.

At Norden står samlet i Nato er av stor betydning for de tre baltiske medlemslandene, som er opptatt av sikkerheten i eget nærområde ved Østersjøen.

At demokratiske land i Europa finner sammen i et sterkt kollektivt forsvar utgjør ingen trussel mot Russland. Det er Vladimir Putin som maner frem et falsk trusselbilde av vestlige lands hensikter. Nato er en forsvarsallianse, dannet for å bevare fred og sikkerhet. For å avskrekke militær aggresjon er det avgjørende at forsvaret av hele alliansens område er troverdig.

VELKOMSTSEREMONI: Kong Carl Gustaf tok i mot Finlands president Sauli Niinistõ da han kom på statsbesøk 17. mai.

Alle Natos medlemsland må ratifisere søknadene. Det finnes ett hinder, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som sier nei til Sverige og Finland i Nato. Vi tror og håper president Niinistö har rett når han sier at dette kan løses ved hjelp av konstruktive samtaler.

Vi er glad for at statsminister Jonas Gahr Støre tydelig uttrykker full støtte til Finland og Sverige når de nå søker medlemskap i Nato, og i tiden frem til de to landene blir en del av alliansen. Vårt håp er at ventetiden blir så kort som mulig. Sverige og Finland fyller alle krav til medlemskap.

Magdalena Andersson sier at Sverige forsvares best i Nato. Vi legger til at Norden forsvares best når alle de nordiske landene er med i forsvarsalliansen. Årets 17. mai ble også en merkedag for Norden.