SVARER: – Sarromaa mener vi selvsagt ikke skal mobbe og påføre personer med fedme skam. Kronikken er et godt eksempel på holdninger som fører til nettopp det, skriver Gro Rugseth og Carina Carlsen i sitt svar.

Svarer Sanna Sarromaa: − Er en saklig kroppsdebatt for mye forlangt?

Å aksepteres på bakgrunn av kropp og størrelse er ingen selvfølge. Tvert imot. For tykke mennesker er denne aksepten langt fra selvsagt, og holdninger knyttet til den store kroppen skaper uhelse og dårlig livskvalitet.

GRO RUGSETH, Førsteamanuensis II Institutt for idrettsmedisin Norges idrettshøgskole

CARINA CARLSEN, rådgiver Likestillingssenteret og fat studies schoolar

Sanna Sarromaa mener i en kronikk i VG 15. mai, at det å akseptere at kropper kommer i alle former og fasonger er selvsagt.

Der tar hun grundig feil.

Personer med fedme opplever tvert imot at aksept sitter langt inne. Og om den eventuelt kommer, så er det med en rekke forbehold.

Det paradoksale er at Sarromaas tekst er et godt eksempel på nettopp dette. Hun vil heller applaudere mennesker som «tar tak i overvekten og gjør noe med den». Så langt strakk den selvsagte aksepten seg.

Sarromaa skriver også at det er selvsagt at vi ikke skal mobbe eller skamme noen. Neida. Men er det særlig mer hederlig å lese statistikk og tall som fanden leser bibelen? En feil mange dessverre gjør når de leser fedmeforskning er å forveksle korrelasjon med årsakssammenheng, uten å mukke.

Single personer har for eksempel en høyere dødelighet enn de som lever i par, uten at vi mener så mye om at de bør gifte seg. Derimot har vi en forståelse av at det er andre ting som spiller inn. Hvorfor er uviljen til å se de større perspektivene så stor når det kommer til kropp og vekt?

En rekke omtrentligheter om kroppsvekt, helse og samfunnskostnader, blir ikke mer sanne av at Sarromaa blir påståelig. Hun må gjerne mene at hennes eget liv som normalvektig er et bedre liv enn det hun opplevde som barn med fedme.

Men derfra til å utbasunere at et hvilket som helst normalvektig liv er et bedre liv enn et liv med overvekt, er langt utenfor vitenskapelig dokumentasjon. Igjen kan det vise seg å være tvert imot.

Blant de som kaller seg kroppspositivister, som Sarromaa slett ikke tror et øyeblikk på, er det mange som opplever at de får langt bedre liv av å frigjøre seg fra fordommer og yte motstand mot etablerte sannheter om fedme.

FÅR SVAR: «Skal vi virkelig hylle alle slags kropper?», spurte Sanna Sarromaa i en VG-kronikk den 15. mai. Nå får hun svar.

De tillater seg selv å ta plass, være synlig, delta i meningsutveksling og debatt om hvordan fedme kan forstås. De opplever å kunne glede seg over livet med de betingelser kroppen tilbyr. At Sarromaa ikke greier å forstå at det er mulig, får så være.

At hun og hennes meningsfeller mener overvekt gir null livsglede får ikke lenger definere kroppspositivistenes – eller tykkes - tilværelse.

Men det holder hardt for kroppspositivistene å holde på denne gleden når de møter en ekte positivist i ordets vitenskapelige forstand. En som Sarromaa, som tror hun vet noe om andre menneskers liv og helse i kraft av å observere størrelsen på kroppene deres.

Og som blankt avviser andres fortellinger om eget liv, fordi hun er helt sikker på at de hadde fått det bedre bare de fikk slanket seg. Og som ikke stopper der, men slenger på nok en hjemmesnekret sannhet til slutt, om at høy kroppsvekt samsvarer med redusert intellektuell kapasitet. I beste fall kreativ omgang med vitenskap, i verste fall et gufs fra et for lengst forlatt menneskesyn.

Sarromaa mener vi selvsagt ikke skal mobbe og påføre personer med fedme skam. Kronikken er et godt eksempel på holdninger som fører til nettopp det.

At tykke mennesker opplever diskriminering er godt dokumentert, både nasjonalt og internasjonalt. Å påstå noe annet vil være kunnskapsløst. Utfordringen er at tykkhet ikke rammes av et diskrimineringsvern, og dermed er både holdningene og harseleringen med de denne kronikken rammer ikke ulovlig.

Litt forenklet kan vi si at tykkhet er det siste lovlige diskrimineringsgrunnlaget – og også noe det oppfordres til. Med helse som begrunnelse.

Bytter en ut tykkhet med et hvilket som helst annet diskrimineringsgrunnlag, som eksempelvis skeiv eller melaninrik, ser en også raskt hvor problematiske tekstene som omhandler tykke mennesker er.

Vi mener det er på tide å løfte debatten fra lettleste statistikker og trusler om dårlig helse og korte liv, og se på hva disse holdningen gjør med oss som samfunn.

Vi må snakke om stigmatisering og skadeomfanget av dette. Stigmatisering påvirker helse negativt, og folk som stigmatiseres kan, og vil i mange tilfeller ha, en dårligere helse i form av stress, ensomhet, depresjon, etc.

Denne motstanden kroppsaktivistene yter er derfor svært viktig, og det er på tide at det norske fagfeltet også nå åpner øynene for en alternativ tankegang rundt kropp og helse.

Vi ser frem til en faglig debatt der myndighetene følger sine egne formaninger om økt livskvalitet – uavhengig av kropp og størrelse.