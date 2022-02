Kommentar

Lekenes russiske vits: Toppen av frekkhet

Av Leif Welhaven

Aleksandr Bolsjunov kunne ikke gå i mål med det russiske flagget på 30-kilometeren. Dette er blant få sanskjoner som gjenstår overfor Russland.

Det olympiske knefallet for russiske interesser er nær komplett. At Jelena Välbe møter kritikk med boikott, føyer seg inn i rekken av lekenes parodiske sider.

Mye var symboltungt over åpningen av OL i Beijing.

Én ting var at en utøver som tilhører en forfulgt minoritet ble brukt som en politisk brikke i et pr-show.

Like interessant var plasseringen av Vladimir Putin på æresplass. Det er den endelige manifestasjonen på hvor billig Russland har sluppet unna det organiserte bedrageriet.

«Straffen» står overhodet ikke i forhold til svindelens omfang.

Med et mulig unntak for DDR-tiden, har verden aldri sett i nærheten av et så systematisk dopingprogram som det russerne stod bak. Det kulminerte med begrageriet i Sotsji, og burde ha medført at internasjonal idrettsledelse virkelig statuerte et eksempel.

Her er Russlands president Vladimir Putin under åpningsseremonien i Beijing.

I stedet har reaksjonen blitt mer og mer utvannet. I Kina virker det knapt som om noen bryr seg lenger.

Det er jo bare en tullestraff at russerne må representere «den russiske olympiske komité», og at de spiller kjent russisk musikk i stedet for nasjonalsangen.

Det minste russiske ledere må tåle, er en kritisk debatt om hvorfor de fikk slippe så lett inn i varmen igjen, etter at systemet hadde snytt utallige rene utøvere gull og glitter.

Jelena Välbe og andre har vært påfallende lite villige til å snakke om det som skjedde opp mot Sotsji.

Det er også verdt å nevne at Russland aldri har erkjent de godt dokumenterte forholdene. Attpåtil ble bevismateriale manipulert og ødelagt.

At russiske utøvere i det hele tatt får være med i disse lekene, er noe det er høyst legitimt å problematisere. Det har NRKs dyktige kommentator gjort.

Russlands skipresident Jelena Välbe varsler boikott av norske medier.

Reaksjonen fra den russiske skipresidenten er rett og slett toppen av frekkhet. Hun burde være riktig så ydmyk på vegne av det russiske systemet, men velger samtidig et frontalangrep.

Det er spesielt, for å ty til et understatement.

Det er vanskelige avveininger i Russland-saken. Et helt organisert system ble avslørt for juks. Fra toppen ble det aldri tatt de nødvendige grepene for å erkjenne, beklage og etterkomme kravene fra Verdens antidopingbyrå (WADA).

Da er spørsmålet hvor mye og hvor lenge kan kreve at juks på systemnivå skal straffes, også når det rammer uskyldige individer med russisk pass.

Det er ikke til å unngå at det oppstår ofre i denne saken, men unnfallenheten fra både idrettens ledere og domsapparat gjør at jukset langt på vei lønte seg.

Det må det være all grunn til å stille spørsmål ved. Dessverre er det i dag altfor få fra innsiden av idretten som problematiserer temaet. Det er litt rart, sett opp mot hvor mange som ble rammet.

Ble lysten til å fokusere på idrettsglede og de positive sidene så sterk at korttidsminnet overtok litt for fort?

Vi har sett råsterke russiske prestasjoner, og «komiteens» langrennsløpere fortjener både gullet og sølvet på 30-kilometeren.

Ingen har beskyldt Aleksandr Bolsjunov eller Denis Spitsov for å ha dopet seg. Men både de og lederne deres må tåle at det problematiseres om det er riktig at de fikk stille til start.

Det er ikke et angrep på dem som individer, men handler om det ekstremt omfattende fusket på overordnet nivå, som Russland ALDRI har bidratt til å rydde ordentlig opp i.

Vi kan gjerne ha diskusjoner om lengden på straffer, proporsjonalitet overfor individer og hva som burde vært påkrevd for å åpne døren igjen.

Men når vi ser den tannløse håndteringen, må det være lov til å reagere.

Å gå under et annet flagg og høre på litt annen musikk, mens landets mektige mann får skinne under OL-åpningen, blir jo i sum en vits av en «utestengelse».

Det minste vi kan kreve at Jelena Välbe & co tåler å bli konfrontert med legitime spørsmål om forholdet mellom forbrytelse og straff.

Det temaet har vel forresten russisk opprinnelse.