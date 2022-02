Kommentar

Hoppskandalen i OL: Alt må granskes!

Av Leif Welhaven

Mixed-konkurransen i hopp endte med at fire nasjoner fikk hoppere diskvalifisert.

Hoppsporten kan ikke leve med at et renn i OL ødelegges av kaos. Nå er det viktig å komme skikkelig til bunns i hvordan parodien kunne bli så komplett.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Én eneste ting var som det skulle under mixed-konkurransen i Beijing: Slovenia hadde det beste laget, og står igjen som fullt fortjente olympiske mestere.

Resten ble en nærmest uvirkelig oppvisning i rør og surr, der selve idrettsgrenen står igjen som den store taperen.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Ekstra leit er det at alt gikk galt da en ny øvelse skulle innføres, som også innebar å utvide jentenes olympiske plattform.

Et hopprenn skal jo helst handle om helt andre ting enn millimetermål for hoppdresser.

I skrivende stund er det flere spørsmål enn svar om hva som førte til at den ene nasjonen etter den andre, og til slutt også Norge, opplevde diskvalifikasjon på kvinnesiden.

Er det noe med regelverket som må bli tydeligere og klarere?

Er det selve kontrollen og tolkningen i dette rennet som var problemet?

Eller ble det tatt for høy risiko fra de rammede nasjonenes side i jakten på det optimale utstyret?

Det er slett ikke første gang størrelsen på hoppdresser er tema. Halvor Egner Granerud passerte akkurat ikke kontrollen dagen i forveien.

Men at Japan, Østerrike, Tyskland og Norge får hoppere disket i ett og samme renn, og det attpåtil i et OL det er lagt ned så mye forberedelser for, er intet mindre enn tragisk.

Det er dessuten et logisk spørsmål å reflektere over hvorfor det kun var de kvinnelige hopperne som ikke passerte.

I etterkant av rennet hevder Silje Opseth at prosedyren var annerledes enn de er vant til, at de ble bedt om å stå på en annen måte. Både hun og Anna Odine Strøm fikk tommelen ned.

Selv om det er for tidlig å plassere ansvaret et særskilt sted, er det åpenbart at det må komme en skikkelig oppvask etter skandalen. Her må vi få ordentlige svar.

Det er ulevelig for hoppsporten om det hele skal være så sårbart og uforutsigbart som vi akkurat er blitt vitne til.

Hopp kommer alltid til å være en marginal idrettsgren, og det er høyteknologi og avansert vitenskap som ligger bak utviklingen av hoppdresser. Men vi er helt avhengig av at regler og prosedyrer er helhetlige og forståelige, samtidig som alle naturlig nok må etterleve de kravene som finnes.

Derfor bør hele tematikken rundt hoppdresser løftes høyt, høyt opp i det skipolitiske systemet. Utfallet av det må være en fullstendig gransking av hva som skjedde i denne olympiske konkurransen, med tanke på å sikre et mer robust system for fremtiden.

Disse olympiske lekene har ikke manglet krøll og problemer fra før.

Det siste Beijing 2022 trengte akkurat nå, var enda en parodisk variant rundt OL.

Dessverre var det nettopp det verden fikk servert.