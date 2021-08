SKAMMELIG: – Det er en direkte skam at flyktninger fra Afghanistan blir ansett som en byrde og et ressursproblem i velferdsstaten Norge, skriver kronikkforfatterne.

Vi må hjelpe afghanerne!

Jo, Erna! Selvfølgelig har Norge et moralsk ansvar for å ta imot afghanske flyktninger

SARAH ZAHID, Venstre-politiker

KATJA BUSUTTIL, Venstre-politiker

Erna Solberg opptrer grovt ansvarsløst i sin rolle som statsminister når hun viser manglende vilje til å hjelpe sivile afghanere fra Talibans undertrykkelse og terror. Det er en direkte skam at flyktninger fra Afghanistan blir ansett som en byrde og et ressursproblem i velferdsstaten Norge.

De siste dagene har vi fulgt Talibans grusomheter utspille seg i Afghanistan. Terroristene har kuppet makten, sivile faller fra fly over Kabul, blodige lik blir dratt gjennom gatene og nå frykter vi det verste for hva som kan skje i dette landet.

FN frykter gedigne tap av liv dersom Taliban ikke blir stanset. Over en halv million er på flukt internt i Afghanistan. Til tross for disse ekstreme forholdene, hevder den norske statsministeren at Norge ikke har et særskilt ansvar for å ta imot afghanske flyktninger. En slik uttalelse fra den norske statsministeren, opplever vi som særdeles usympatisk og pinlig.

Norge har etter tilslutning i FNs flyktningkonvensjon og Verdenserklæring for menneskerettigheter forpliktet seg moralsk og lovmessig til å beskytte mennesker i nød og fare. Til tross for eget lovverk nøler statsministerkandidatene, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, med å anerkjenne den humanitære krisen i Afghanistan og at Norge bærer et ansvar.

Libanon og Jordan har siden begynnelsen av flyktningkrisen i 2015, tatt imot flest flyktninger. De har tatt imot respektive ti og nitten prosent av egen befolkning til tross for økonomisk skjørhet. I Europa er Hellas, Spania og Italia overbelastet med flyktninger. Solberg og Støres tiltaksløshet og politiske linje vil forverre tilstanden for land som har tatt i most flest flyktninger og for flyktninger som sårt trenger den hjelpen Norge per dags dato nekter dem. Dette kan ha dramatiske og uverdige konsekvenser.

Norge har vedtatt å ta imot 3000 årlige kvoteflyktninger, til tross for at FNs høykommisjonær har bedt om 5000. Norges kvote ble verken fylt opp i fjor eller i år under koronapandemien. Mens det eneste flyktningmottaket i Oslo stengte dørene i 2020, står flere asylmottak tomme eller stengt rundt om i landet. Med andre ord er det ingen tegn på plassmangel eller ressursmangel.

Både SV og Rødt har tatt til orde for at Norge må hente tilbake tvangsreturnerte afghanere etter at Taliban tok over styringen i Afghanistan. Statsministerkandidatene, Solberg og Støre har derimot avvist dette blankt. Vi stiller oss bak forslaget fra SV og Rødt. I 2015 fikk tusenvis av såkalte Oktoberbarn avslag på sine søknader om asyl med begrunnelse om at det var trygt i hjemlandet deres.

I lys av terroren og den humanitære krisen i Afghanistan, bør alle fra Afghanistan som har søkt og fått avslag på sine søknader om asyl i Norge, få sakene sine vurdert på nytt. Ved siden av de tvangsreturnerte, bør også kvinneaktivister og religiøse minoriteter få komme til en trygg havn i Norge, slik Rødt-leder Bjørnar Moxnes har tatt til orde for. Dette er det minste et ressurssterkt land som Norge kan gjør for en nasjon i krise.

I dag, 19. august 2021 er det over 100 år siden Afghanistan ble uavhengig fra britisk okkupasjon. Dagen er blitt Afghanistans nasjonaldag, men dessverre har det afghanske folket liten grunn til å feire med Talibans okkupasjon av landet. Vi siterer den afghanskfødte forfatteren Khaled Hosseini: «Det afghanske folket fortjener ikke dette».