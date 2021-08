Kommentar

Stor ståhei for ingenting: Takk og lov for Horneland

Av Leif Welhaven

Styreleder Birger Grevstad hadde lite å melde etter styremøtet. Her omkranset av daglig leder Vibeke Johannesen og sportslig leder Jimmi Nagel Jakobsen. Foto: Hallgeir Vågenes

Skulderklapping og spørsmålsnekt er neppe en god medisin for å kurere tilliten til Sportsklubben Brann.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er surrealistiske tider i og rundt Bergens falmede fotballstolthet. Også denne tirsdagen var det som skjedde av det spesielle slaget.

Dette var dagen da styret samlet seg for å diskutere tillit og mulige konsekvenser, etter at skandalen rundt nachspiel-saken stadig har tiltatt i styrke.

En hel by holder pusten i påvente av hva sviket på Stadion faktisk vil føre til.

Spenningen var derfor enorm da styreleder Birger Grevstad og daglig leder Vibeke Johannesen omsider skulle si noe til omverdenen.

Det offentligheten fikk servert fra styrets behandling var….rett og slett ingenting.

Styrelederen synes visst at den daglige lederen er flink og står på hardt. Den daglige lederen synes visst at styrelederen jobber iherdig og er dyktig. Eller var det omvendt?

Det er all grunn til ha respekt for at det er krevende å behandle denne saken, ikke minst fordi konsekvensene for enkeltpersoner er potensielt store. Men det er litt vrient å se poenget med å holde en pressekonferanse uten å ha noe å melde.

Det tilnærmet eneste det var mulig å få ut av dette, var at tonen lyder litt anstrengt når styret og adminstrasjonen nå velger å rose hverandre. Men det er selvsagt umulig å vite hva som egentlig ligger bak ordene som pakkes inn i ull. At duoen i tillegg valgte å avskjære enhver mulighet til å stille spørsmål, fremstår med respekt å melde en smule arrogant.

I denne krevende tiden er det en eneste person i Brann som har evnet å uttrykke seg tydelig i offentligheten. Trener Eirik Horneland står dessverre rimelig alene om å være en dyktig krisekommunikatør.

Riktignok er det ikke han som skal ta de aller viktigste valgene, men for klubben er det grunn til å si «takk og lov for Horneland» i denne vanskelige stunden. Han har hatt det stritt i både Rosenborg og Brann, men viser seg stadig som en lederskikkelse av hel ved. Det er akkurat det Brann trenger akkurat nå.

Brann-trener Eirik Horneland. Foto: Marit Hommedal

Bergensere er et folkeslag som liker at ting sies rett ut. Da er det høyst tvilsomt om intetsigende høflighetsfraser er veien å gå. Vi må nok alle smøre oss med enda mer tålmodighet, men det begynner å haste litt med å komme videre med denne saken. Av hensyn til flere parter, inkludert den delen av spillergruppen som er helt uskyldige i det som har skjedd.

Brann-ledelsen har fortsatt en fryktelig vanskelig sak å løse. Nå får vi håpe at de faktisk har noe melde neste gang munnen åpnes.