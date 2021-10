HJEMMEKONTORET: – Behagelige bukser, stearinlys, sjelefred og konsentrasjonsfremmende musikk på hjemmekontoret er nå et gledens kapittel i glemmeboken, sukker kronikkforfatteren.

Debatt

Hjemmekontoret – pestens lyse side

Smitten skyter fart igjen, og jeg prøver hardt å reagere med tilstrekkelig fortvilelse og skuffelse og sorg – og forsøker etter beste evne å undertrykke enhver tanke på pesttidens lyse side: Hjemmekontoret.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

IDA MARIE HAUGEN GILBERT, B-menneske

«Jeg må innrømme at jeg blir litt stressa hver gang avisene melder om at smittetallene synker slik at jeg må tilbake på kontoret igjen,» hvisket en venn meg fortrolig i telefonrøret under andre bølge lockdown i fjor høst. Min venn, som ønsket å være anonym, men som heter Marte, la til: «... dette må ingen få vite på – er jeg et dårlig menneske?»

Jeg hadde følt på det sjøl, og nå sa jeg det også, om ikke høyt, så med pipestemme tynget under et høyfjell av skyld og av skam: «Jeg også.»

«Kanskje det er litt som å håpe på dårlig vær for at man kan sitte inne uten dårlig samvittighet?» foreslo jeg som trøst til meg selv og min fortvilede venn. «Og har ikke introverte og B-mennesker vært tapere lenge nok?»

Teoriene lettet litt den kronisk dårlige samvittigheten vi har hatt for å ha blomstret på hjemmekontor – dårlig samvittighet med tanke på alle som ikke har hjemmekontor som mulighet, som måtte ut i pesten bekledd med klamme ansiktsmasker – puste inn egen CO2 – ble permittert, gikk konkurs. For ikke å snakke om fulle sjukehus og dødelige utganger, lidelse og nød.

Nå skyter smitten fart igjen, og jeg prøver hardt å reagere med tilstrekkelig fortvilelse og skuffelse og sorg. Prøver å undertrykke enhver tanke på pesttidens lyse side: Hjemmekontoret.

les også Norge tilbake på kontoret: – Sykt deilig å skravle ved kaffemaskinen

Vi B-mennesker, C-mennesker og introverte har hatt vår tilmålte sekund i tiden – gitt oss av smittevernhensyn, fremfor hensynsfull tilrettelegging. Vi har hatt overskudd i halvannet år – det har vært vår tur til å være proaktive og fremoverlente, ambisiøse og energiske ansatte med energien kanalisert mot jobb.

Vi har erfart at vi har det i oss når vi får nok søvn og ro. Vi har iført oss skjorte og slips, skjult pysjbukse under pulten på Teams og Zoom – hatt huskelapp på skjermen: «Ikke reis deg opp så du synes i skjermbildet under livet!».

Endelig har vi kunnet smile på avstand, med åpne øyne holde blikkontakt – la selvfølelsen næres av overskuddet som vanligvis ligger igjen langs E18, på togskinnene, T-baneskinner eller trikkeskinner og krefter tappet på ubehagelige samtaler med pratesjuk medpassasjer på offentlig transport – eller enda verre: En perifer bekjent som man så vidt kjenner igjen! Eller verst av alt: Buss for tog! I flere etapper og dårlig tid mellom hver avgang. Bilen har aldri vært et alternativ. Til det er faren for å sovne bak rattet i rushen for stor.

Så kommer man på kontoret og må konsentrere masse krefter på å klare å begripe essensen av tørre ordspill og anekdoter rundt lunsjbordet – later som om man mister noe på gulvet for enten å kunne gjespe usett under bordet, eller hive i oss angststimulerende raske karbohydrater og koffein.

Lenge før arbeidsdagen er over, har man svidd av dagens tilmålte hjerneceller, brukt opp alle krefter, og gjør en i beste fall middelmådig jobb. Det er ikke mentalt drivstoff igjen til å gjennomføre innsatsen som kreves.

les også Livet etter pandemien: Dette mener ekspertene blir den nye «normalen»

Nå har verden vært tilbake til kontoret i kort tid, men lenge nok til at gjensynsgleden er oppbrukt. Kaffemaskinpraten man satte pris på de første dagene har blitt hverdagskost, nå koster det atter krefter å måtte forholde seg til folk igjen. Været har blitt kaldere og mørkere. Behagelige bukser, stearinlys, sjelefred og konsentrasjonsfremmende musikk på hjemmekontor er et gledens kapittel i glemmeboken.

Jo da. Jeg ser jo at det er positive sider ved det å treffes fysisk, ansikt til ansikt på møter og i lunsjen og kanskje attpåtil i dokøen. Og jeg liker da mine kolleger, jeg vil gjerne se dem!

Av og til, iallfall. Og det oppstår fort misforståelser i fravær av ansikt-til-ansikt-relasjoner. Som her i vår, da sjefen mailet meg det jeg i ettertid innså var ment som konstruktiv tilbakemelding. Ting gikk litt fort, jeg var søvnløs og premenstruell, og jeg tolket det surt og slemt. Jeg gikk gjennom alle stadier av barnslig trass, underleppa tøyt ut som en skuff og begynte å dirre – jeg smelte noen pottesure setninger inn i e-posten, trykket send før jeg rakk å koble inn forstanden – innse at dette hadde opplevdes helt annerledes ansikt til ansikt på kontoret.

Etter denne hendelsen la jeg merke til at han ble veldig flink til å legge inn smile og blunkefjes i meldingene. Jeg er også velsignet med en arbeidsgiver med stor nåde. Vi får ha selvbestemt hjemmekontor 50 prosent av tiden.

Dermed får jeg overskudd til å føle solidaritet med mine mindre heldige introverte, B-menneskelige medmennesker der de sitter i bilkø eller på buss-for-tog og ser A-menneskekolleger sykle «Tour de Finans» retning Aker Brygge – bråker for øynene iført skrikende farger på oppdatert sykkelutstyr.

les også Seks vaner som gjør at du kan miste respekten på jobb

Men jeg er likevel redd for amerikanske tilstander: I USA er introverte B-mennesker så desperate at de går med på å gå ned i lønn for å beholde hjemmekontoret. I Storbritannia hinter regjeringsmedlemmer om at lønnskutt bør bli ordningen for dem som jobber hjemmefra.

Skal vi trekkes i lønn for å ville gjøre en god jobb? Når forplanter de amerikanske tilstander seg hit?

Heldigvis står fagforeningene sterkt her i Norge, men jeg frykter at det hersker en sunt bondevett-mentalitet som helliggjør morgener som kristelig tid, også her – næret av A-borgere som vet best for alle: «Vi har godt av å møtes.» «Sammen er vi sterkest.» «Alle skal med.»

Og det trenger vi å se.

Men kanskje jeg hadde gått med på lønnskutt selv – i ren desperasjon. For jeg har hatt store fordeler av å stå opp kvart på kjernetid, ikle meg romslig bukse med «hengefu» og knær og strikk i livet, sømløs sports-BH og kosegenser.

Kontor-kontor gjør at jeg må starte dagen med å sette beina på et iskaldt gulv halvannen time før jobbstart – tvinge meg inn i dusjen for å vente på varmt vann, tvinge meg videre ut av dusjen igjen når den overfølsomme morgenkroppen har blitt vant til varmt vann – inn i bukse med knapp som klemmer, BH med gnagende spiler, kontaktlinser på tørre øyne, gre floker ut av vått hår. Så gjelder det å ikke få et glimt av seg selv i speilet. Det kan bli dråpen, så går man og legger seg igjen.

Men det skal straffes å kose seg. Selv om kosen medfører økt produktivitet og overskudd til godt arbeid.