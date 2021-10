STATEN OG DET HEMMELIGE POLITIET: – I Russland har FSB fått mer innflytelse, slik at politikk, praktisk sett, styres gjennom etterretning og hemmelige tjenester. Navnet er endret, men KGBs funksjoner består, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser president Putin på podiet sammen med FSB-sjef Alexander Bortnikov.

Debatt

KGB kaster mørke skygger

KGBs etterfølger FSB har definert en «rød linje» for politisk aktive. Frykten er at linjen snart vil styre hva alle skal mene, lese og ytre – og hvordan de skal leve.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

INNA SANGADZHIEVA, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité

I dag, 29. oktober er minnedagen for ofrene av sovjetisk terror. I år tildeler Helsingforskomiteen i Oslos Rådhus Sakharov Frihetspris til Jurij Dmitrijev, en russisk historiker fra organisasjonen Memorial. Gjennom 30 år har han identifisert massegraver med ofre for sovjetisk terror i Karelen, nær finskegrensen. Slektninger skal omsider få begrave sine kjære som ble revet bort av Stalins autoritære regime.

I høst har det vært stor internasjonal oppmerksomhet mot menneskerettighetsarbeidet i Russland. Nobelpristildelingen til Novaja Gazetas redaktør Dmitrij Muratov er en viktig anerkjennelse av medias rolle i kampen for ytringsfrihet i Russland og andre autoritære land. Den internasjonale anerkjennelsen står i sterk kontrast til behandlingen de får på hjemmebane.

Jurij Dmitrijev og Aleksej Navalnyj er anerkjente som politiske fanger. Memorial og Navalnyjs organisasjoner er satt på listen over såkalte «utenlandske agenter». Putin utelukker heller ikke at Muratov og Novaja Gazeta vil havne på samme liste og ber han opptre forsiktig og ikke misbruke statusen sin som Nobelfredsvinner.

KGBs etterfølger FSB har definert en «rød linje» for politisk aktive. Frykten er at linjen snart vil styre hva alle skal mene, lese og ytre – og hvordan de skal leve. I Russland har FSB fått mer innflytelse, slik at politikk, praktisk sett, styres gjennom etterretning og hemmelige tjenester. Navnet er endret, men KGBs funksjoner består.

les også Huitfeldt: Russlands spionlov gjør samarbeid vanskeligere

KGB ble opprettet i 1917 som et eget sikkerhetsorgan for å sørge for «proletariatets diktatur». Etter hvert måtte interessene til den mektige eliten – nomenklatura – forsvares. KGB fikk monopol på å bruke vold mot egen befolkning.

I boken «Nomenklatura» beskriver historikeren Mikhail Voslenskij KGB på følgende måte: «En politistat er en stat med et mektig hemmelig politisk politi, som ikke fanger tyver eller mordere, men fanger annerledes tenkende personer».

KGBs sadistiske torturmetoder mot «klasse-fiendtlige elementer» og «spioner» er dokumentert i detalj. Lojaliteten til det kommunistiske partiet skulle påtvinges gjennom å spre frykt. Fra 1921-1953 ble over 6 millioner mennesker arrestert og rundt en million torturert og drept, ifølge Memorial.

Etter Sovjetunionens fall har Russland aldri tatt et oppgjør en Stalintidens grusomme overgrep. Arkivene som man begynte å åpne på 90-tallet, ble igjen stengt for innsyn da Putin kom til makten. Å rette et søkelys på KGBs voldelige historie har åpenbart stått i veien for FSB-agenten Putins prosjekt; nemlig å sikre sikkerhetstjenestenes sentrale plass i maktapparatet.

les også Støre etter Lavrov-møte: – Ønsker å ha et greit og politisk samarbeid med vår nabo

Det er forskjell på dagens FSB og KGB, ikke minst i omfanget av brutaliteten, men likhetstrekkene blir stadig mer synlige. Militæroperasjoner og sikkerhetsstrukturenes aktiviteter hemmeligholdes. Russlands statsbudsjett prioriterer sikkerhet foran helse og utdanning. FSB finnes i alle offentlige institusjoner. Det er avslørt grov tortur i russiske fengsler, som ønskes å holde hemmelig. Lister over «utenlandske agenter», med flere hundre journalister og sivilsamfunnsaktører, gir signaler til propagandakanaler, påtalemyndigheter og paramilitære grupper om at disse kan angripes, forfølges og fengsles som interne fiender.

Ikke rart at 58 prosent av dagens russere er redde for represalier.

Det er samtidig en frykt for offentlig søkelys på sikkerhetsstrukturene. Informasjon og særlig internett må kontrolleres. Historien falsifiseres, nostalgi etter Sovjetunionen og krigsretorikk mot Vesten fremmes.

Men stadig flere russere ønsker tilgang til familiehistorien. De krever respekt for egne rettigheter. Mange er sjokkert over manglende evne til å bekjempe coronaviruset og likegyldighet over tapte liv.

les også Pandemien herjer i Russland: - Gir grunn til alvorlig bekymring

Institusjonene reduseres til maktverktøy, økonomisk vekst stanser opp, og infrastruktur forfaller. Folk ser behov for endring.

Arbeidet til Dmitrijev, Muratov og Navalnyj er eksempler på aktører som står opp mot det brutale systemet. Mange har ofret sine liv i forsvaret av individuelle menneskerettigheter. Jurij Dmitrijev er selv offer for det samme type metoder som Stalin benyttet av.

Sivilsamfunnsorganisasjoner og aktivister trenger vår støtte. Internasjonale priser viser solidaritet og gir et håp om at KGBs skygge en gang skal forsvinne.