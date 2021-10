Kommentar

Bolsonaro drar Trumpkortet

Av Per Olav Ødegård

Jair Bolsonaro sier at bare Gud kan frata ham jobben som Brasils president. Som sitt forbilde Donald Trump varsler Bolsonaro om valgfusk på forhånd, for å kunne bestride valgresultatet i ettertid.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De siste ukene har Bolsonaro hisser opp en stor og hard kjerne av tilhengere med harde angrep på både valgsystem og rettsvesen i Brasil. Det skaper en frykt for at Brasil kan komme til å oppleve rystende hendelser, slik USA gjorde da Kongressen ble stormet 6. januar.

USA og Brasil er to av av de tre mest folkerike demokratier i verden. Brasil er et ungt demokrati. Landet var et militærdiktatur fra 1964 til 1985. USAs demokrati baserer seg på grunnloven fra 1700-tallet.

Men den politiske utviklingen i begge land viser at det liberale demokrati er skjørt, og under angrep. Vi kan ikke ta for gitt at det vil bestå.

Trump og Bolsanaro, fotografert sammen i Mar a Lago i Florida i 2020.

Bolsonaro følger Trumps oppskrift, til punkt og prikke. Han stempler dårlige nyheter om seg selv som falske. Han skjeller ut sine politiske motstandere på det groveste. Han undergraver systematisk tilliten til demokratiske institusjoner.

En forutsetning for demokrati er en fredelig maktoverføring etter et valg. En kandidat som taper må erkjenne nederlag. Tilhengerne må forsone seg med at velgernes dom ikke gikk i deres favør. Det er en hjørnestein i demokratiet politikere som Bolsonaro og Trump går løs på med slegge. De kan ikke tape. Hvis de likevel taper et valg påstår de at det fordi systemet er korrupt.

Da Trump tapte i 2020 viste han til hva han hadde sagt i flere måneder.: «Valget er manipulert». Og han la til: «Jeg er den rettmessige vinner».

Ingen søksmål, gransking eller ny opptelling av stemmene har gitt noe annet resultat enn at Joe Biden vant. Likevel fortsetter Trump å insistere og gjenta at valget var stjålet. Strategien har vært vellykket. Et klart flertall av republikanere tror på ham.

STØTTER PRESIDENTEN: En støttespiller av Jair Bolsonaro under de store demonstrasjonene i São Paulo på uavhengighetsdagen 7. september.

Bolsonaro har kalt det forestående presidentvalget i oktober 2022 for en «farse». Han har antydet at valget kan bli avlyst eller at han ikke vil akseptere resultatet.

Men denne uken tok han et skritt tilbake. Han er ikke like konsekvent som sitt forbilde Trump. Bolsonaro sa i et intervju med ukeavisen Veja at at det ikke er noen fare for at han vil gjennomføre et statskupp.

– Ingen grunn til bekymring. Valget vil finne sted, jeg vil ikke rote det til, sa Bolsonaro.

Mange er likevel bekymret for konsekvensene av Bolsonaros aggressive retorikk på folkemøter. Hans kjerne av tilhengere utgjør 20-25 prosent av velgerne. De møter opp i stort antall på presidentens politiske møter. Bolsonaro samlet nylig 400 000 tilhengere i Brasilia og over 100 000 i São Paulo. Da er han i sitt ess, på lik linje med Trump.

FYRER OPP TILHENGERE: Jair Bolsonaro taler på et massemøte i São Paulo på uavhengighetsdagen.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch har advart mot at presidenten truer det demokratiske styresett ved å angripe både valgsystemet og Høyesterett.

I flere måneder har presidenten angrepet Brasils elektroniske valgsystem, som han uten dokumentasjon hevder åpner for valgfusk. Bolsonaro har også kommet med voldsomme angrep mot dommere i Høyesterett, som har tillatt at presidenten og hans allierte nå blir gransket for en rekke forhold.

Brasil har et system med politisk maktbalanse, et uavhengig rettsvesen og pressefrihet. I et demokrati skal også en president bli stilt til ansvar for ord og handlinger. Det er åpenbart noe som faller Bolsonaro tungt for brystet.

Jair Bolsonaro vant presidentvalget i 2018 og ble innsatt 1. januar 2019. Han er beryktet for sine sjokkerende og nedsettende bemerkninger om kvinner og homofile, og for å ha omtalt det tidligere militærdiktaturet i anerkjennende og nostalgiske vendinger.

Men Bolsonaro vant på løfter om å bekjempe korrupsjon og opprette lov og orden. Tilhengerne oppfatter ham som en mytisk figur, en legende, som skal gjenopprette tradisjonelle verdier.

ALLIERTE: Jair Bolsonaro på besøk hos Donald Trump i Det hvite hus i 2019.

Oppslutningen om Bolsonaro har falt som følge av dårlig pandemihåndtering og store økonomiske problemer. Arbeidsledigheten i Brasil er 14 prosent og inflasjonen er på ti prosent.

Når det gjelder å trekke vitenskapen i tvil, promotere medisiner som ikke virker og motarbeide smitteverntiltak har Trump og Bolsonaro mye til felles. USA og Brasil er også de to land som har mistet flest liv i pandemien. Over 700 000 er døde av Covid-19 i USA og nesten 600 000 i Brasil.

I meningsmålingene ligger Jair Bolsonaro langt etter tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva i oppslutning. Det antas at de blir hovedmotstandere i presidentvalget om vel ett år. Lula, som representerer venstresiden, var president fra 2003 til 2010. Han ble senere tiltalt og dømt i en korrupsjonsskandale, og sonet to år i fengsel. Høyesterett opphevet senere dommen. Det gjør det mulig for Lula å stille til valg i 2022.

En annen som ganske sikkert vil forsøke å gjøre comeback er Donald Trump i 2024. Ingen i det republikanske parti vil eller kan stanse ham.

Jeg mener det er mange gode grunner til å frykte hva som kan skje hvis Trump får en ny periode, men hva om han taper? Enda en gang. Et betydelig mindretall vil anse valget som illegitimt. Når tilliten forsvinner forvitrer også demokratiet.