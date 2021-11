Kommentar

Hva er det egentlig å misforstå?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Skal stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) ha noen mulighet for å gjenreise tilliten til seg selv og Stortinget, bør hun snarest gi noen tillitvekkende svar.

Det går en rød tråd fra Ropstads gutterom til stortingspresident Eva Kristin Hansens hybel på gjesterommet til Trond Giske. Det handler om politikere som på en eller annen måte tøyer regelverket for å få tilgang på goder. Men når selv ikke vår fremste folkevalgte forstår reglene, hvem kan vi stole på da?

Da Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen ble valgt til stortingspresident i høst, var hennes løfte at hun ville bli «en president som skal bygge opp tillit til Stortinget ute blant folk».

Hun mente at tilliten til Stortinget er blitt svekket, og hun ønsket blant annet en full gjennomgang av ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter: – Det kan ikke være slik at stortingsrepresentanter skal ha bedre ordninger enn andre folk, uttalte hun til NRK.

Nå har Adresseavisen avslørt at hun ikke har klart å holde orden i eget hus. I tolv år har Hansen hatt gratis pendlerleilighet i Oslo fordi hun har hatt sitt bosted i Sør-Trøndelag. I seks av de årene har hun vært folkeregistrert på et rom i partikollega Trond Giskes leilighet i Trondheim. Der har hun leid en hybel og disponert kjøkken og stue i hans leilighet.

Men i 2014 kjøpte hun halvparten av ektemannens hus i Ski i Nordre Follo. Boligen ligger 29 kilometer unna Stortinget, noe som er 11 kilometer for nært til å utløse pendlerbolig. Selv om de giftet seg og eide hus sammen, har hun frem til 2017 fortsatt vært folkeregistrert hos Giske i Trondheim og hatt gratis pendlerbolig.

Nå hevder hun å ha misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger og «kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig». Hun erkjenner også at hun burde varslet Stortinget om boligen i Nordre Follo.

Det presserende spørsmålet er hva det er hun egentlig har misforstått? Hva er det i regelverket som er uklart? Som leser er det ikke lett å forstå. Hva hun har betalt for hybelen i Trondheim, hvordan den har vært disponert og om hun har fått dekket pendlerreiser, er heller ikke kjent.

Det er vanskelig å se dette som noe annet enn en uthuling av intensjonen i regelverket. Som mange sa om Ropstad-saken: Når du har folkeregistrert adresse på et annet sted enn familien din, bør alle varsellampene blinke.

Sannsynligvis er dette bare toppen av et isfjell. Opp gjennom årene finnes det nok mange ufortalte historier om politikere som har tøyd intensjonen i regelverket for å få tilgang på for eksempel pendlerbolig, reiser eller etterlønn. Det sier litt om en kultur hvor disse godene blir tatt for gitt, og man tilpasser seg regelverket slik at man akkurat er «innafor».

Det er heller ikke slik at alt nødvendigvis er gjort for å være grådig og beregnende. For politikere har det helt sikkert også vært praktisk å ha tilgang på pendlerbolig for lettere å få hverdagen til å gå opp og «skjøtte sitt verv». Men det er dessverre like lite en unnskyldning for politikere som for andre.

Det ser aldri pent ut når politikere blir avslørt på denne måten. Det er pinlig, flaut og alle de vanlige adjektivene. Det er heller ikke særlig hensiktsmessig å rangere etter alvorlighetsgrad. Sakene og omstendighetene er ulike, men unnskyldningene er påfallende like. De fleste hevder at de «misforsto regelverket».

Men det som gjør denne saken mer alvorlig, er at Hansen er stortingspresident. Det er Stortingets fremste tillitsvalgte, og er rikets høyest rangerte person etter kongehuset.

Spørsmålet er om Hansen, i kraft av å være stortingspresident, har den nødvendige autoriteten til å «gjenreise tilliten til Stortinget» Så langt har hun kun svart på medienes henvendelser på e-post.

Skal hun ha mulighet for å gjenreise tilliten til seg selv og Stortinget, bør hun snarest gi noen tillitvekkende svar.

