Leder

Tyranniske Taliban

Taliban tar ytterligere kvelertak på de afghanske kvinnene. Det må de ikke slippe unna med.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I helgen ble det kjent at Taliban gjør det obligatorisk for jenter og kvinner å gå med det heldekkende plagget burka.

Et klaustrofobisk plagg hvor bare øynene på kvinnen er synlig, noen ganger heller ikke det.

Samtidig som det instrueres om å slutte å utstede førerkort til kvinner.

Talibans perverse trang til å umyndiggjøre og usynliggjøre av kvinner stopper ikke der. Denne gangen har de bestemt at dersom en kvinne ikke følger ordre, er det ikke hun, men hennes mannlige følge som skal få straff.

Dermed fratas hun all autonomi. Også muligheten til å protestere.

CHARTERTUR: Norge fløy Taliban-ledere i privatfly til samtaler i Oslo i januar i år.

Lite overgår fantasien til religiøse fanatikere når de skal undertrykke kvinner. Liv er generelt mindre verdt. For mens Taliban har tid til å klekke ut stadig nye tortur-metoder for kvinner lider afghanere under ubeskrivelig nød.

95 prosent av afghanere har ikke nok mat. 2 millioner afghanske barn er underernært. Landets økonomi trenger å komme seg på beina. Men det er sekundært for Taliban.

Som er mer opptatt av å undertrykke kvinner og jenter, fremfor å gi dem deres medfødte rett til personlig frihet og utdannelse. Og ved det åpne opp for at verden igjen kan gi landet økonomisk bistand (utover nødhjelp).

Dette er menn som ved maktovertagelse i august i fjor lovet en moderat linje. At kvinner skulle bli behandlet bedre. Sammenlignet med sist de hadde makten på slutten av 90-tallet. De løy.

De løy også da de var på besøk i Norge i januar og bedyret at de skulle gjenåpne ungdomsskolen for jentene i mars.

Dette er prisen for at NATO og dets allierte tapte i Afghanistan.

Av alt som gikk tapt er det verste tapet den fremgangen kvinner og jenter tross alt fikk oppleve.

Rettigheter som nå rives vekk en etter en, er rettigheter en ny generasjon afghanske jenter hadde blitt født inn. Blant annet retten til å gå på skole, muligheten til å kjøre bil, gå til legen uten mannlig følge, reise alene, kunne ha lønnet arbeid, dra en tur i parken, ha en identitet, ja til og med være journalister og programledere på TV.

Nå viskes de helt vekk fra all offentlig liv.

Det er mange regimer i verden som undertrykker sine minoriteter og kvinner. Men det er få andre regimer som er så avhengig av nødhjelp og økonomisk hjelp fra utlandet.

Og der ligger håpet for Afghanere.

De landene, deriblant Norge, som bidrar med nødhjelp og over tiår har bidratt med milliarder – må øke presset enda mer.

Ingen økonomisk bistand, uten grunnleggende rettigheter for kvinnene.

Vi må bruke ethvert fora, enhver anledning til å fordømme – og gjøre det om ikke ulevelig, så i alle fall ubehagelig for Taliban å tyrannisere sin befolkning.

Vi må ikke la Taliban hvile. Det bør brenne under føttene på dem.