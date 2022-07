Leder

Matvarekrise truer verden

Havnebyen Odesa ble angrepet av Russland denne helgen. Dermed står den planlagte korneksporten i fare.

Etter Russlands bombing av havnen i Odesa denne helgen, øker frykten for at verden går inn i den største matvarekrisen i moderne tid.

Fredag undertegnet Ukraina og Russland ved hjelp av Tyrkia og FN en avtale som skulle sikre eksport av ukrainsk korn gjennom Svartehavet. Lørdag angrep Russland et havneområde i den ukrainske havnebyen Odesa, et av stedene der kornet skal skipes ut fra.

Søndag bekreftet russiske myndigheter at de hadde angrepet havneområdet – men påsto at målet var et militært fartøy.

Kan bli verre. Mye verre

Vi vet ennå ikke hvilke konsekvenser angrepet på havnen i Odesa får for avtalen om korneksport. Men vi vet at dersom avtalen ryker, står verden overfor en matvarekrise av dimensjoner vi knapt kan overskue. At situasjonen allerede er kritisk, betyr ikke at den ikke kan bli verre. Mye verre.

«Et håpets fyrtårn», kalte FNs generalsekretær Antonio Gueterres avtalen. Den uttalelsen forteller hvor mørk situasjonen er. For uten korneksport fra Ukraina, vil flere titalls millioner mennesker sulte gjennom denne vinteren. Særlig i Midtøsten og Afrika er mange mennesker avhengige av korn og andre matvarer fra Ukraina, en av verdens største korneksportører.

Kornlagrene i Ukraina er fulle. Men det er vanskelig å få kornet ut av landet.

Som alltid, er det de som har minst, som får den største regningen. Økte matvarepriser fører til at mange må bruke en større del av sine inntekter på mat. Men særlig i fattige deler av verden, er det mange som ikke har mulighet til å prioritere annerledes. De bruker allerede alt de har, på å skaffe mat på bordet til seg og sine.

Skyr ingen midler

Kornlagrene i Ukraina er omtrent fulle. Mange steder i landet har det vært gode avlinger i år, tross krigen. Men det hjelper lite, all den tid kornet ikke finner veien ut, til dem som trenger det. Verden trenger kornet. Og Ukraina trenger inntektene.

Det som skjer, er at Vladimir Putin bruker mat som våpen. Russlands president vet hva han gjør. Økte priser på mat og energi er en sikker oppskrift på sosial uro og opprør. Den arabiske våren for drøyt ti år siden, ble utløst av nettopp økte matpriser.

Putin har ingen interesse av at verden skal stå samlet i møte med russisk aggresjon. Tvert om. Han har vist at han ikke skyr noen midler for å nå sine mål. Hans kynisme har ingen grenser.

Håpet nå ligger i at avtalen om korneksport blir stående, tross angrepet mot havneområdet i Odesa. Slik at Ukraina får sendt ut sitt korn. Og verden dermed kanskje kan unngå vår tids verste matvarekrise.