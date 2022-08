Kommentar

Aldri fred å få

Hele sommeren drømmer vi om et øyeblikks ro. Men kanskje er det hverdagens kjas og mas som skal holde oss sammen?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hverdagen er hente og bringe. Det er lusekur, omgangssyke og våkenetter. Ferien skulle fikse alt det der. Vi skulle finne tilbake til hverandre og snakke med myke-stemmer. Hva skjedde?

Det er aldri så mange som går fra hverandre som nå. Samlivsbrudd skjer oftest rett etter ferien, melder samlivsterapeuter. Familievernkontorene opplever også økt pågang.

For alt blir ikke bra i ferien. Et forhold som skurrer, blir ikke nært bare fordi vi tilbringer 24 timer i døgnet sammen.

Om lag fire av ti norske ekteskap ender med skilsmisse.

Syvårskrisa er reell. Sannsynligheten for å skille seg når toppen etter seks til syv års ekteskap, ifølge Statistisk Sentralbyrå. For mange vil dette være midt i den travle småbarnsperioden.

Den neste risiko-perioden, ifølge statistikken, er etter 10 til 14 års ekteskap.

KRANGLING I BAKSETET: Ferien kan være utfordrende for mange.

Stillheten

Dokumentaren «Kärlek & skilsmässa» på Sveriges Television gir et interessant innblikk i et samliv:

Vi møter Stockholms-paret Lena og Johan. De to er i tyveårene, blir stormforelsket og gravide i løpet av noen måneder. Det unike med dokumentaren er ikke at vi får oppleve Lena og Johans mest hektiske år som småbarnsforeldre. Men at dokumentar-teamet slipper inn i hjemmet deres på ny 25 år senere.

Da er Lena og Johan i 50-årene og skal gå fra hverandre. I dokumentaren klippes det mellom småbarnskaos og skilsmisse-stillhet.

I ett øyeblikk ser vi scener fra et rotete kjøkken. De yngre utgavene av Lena og Johan ler mens de deler på oppvasken og grer flokete jentehår mens ynsgtedatteren roper «jävla skit-pappa!» De synger nattasang og fortviler over rot og ubetalte regninger.

Så klippes det til de eldre utgavene av Lena og Johan. De sitter i den samme leiligheten. Men i rommene som pleide å være fylt av liv og røre og latter, er det stille.

To av døtrene har flyttet ut. På stuebordet står en flyttekasse. Ekteparet går gjennom barnetegninger og fotoalbum med varme og omsorg. Slik nøster de opp et helt liv sammen. Hvem skal beholde hva.

Finnes den lykkelige skilsmissen?

Det spurte psykolog og forfatter Sissel Gran i Morgenbladet. Hun mente vi måtte diskutere dette mer ærlig. Det er en motstand i oss når vi skal snakke om skadevirkningene, skrev hun – for skilsmissen er en hardt tilkjempet rettighet og ungene greier seg bra bare foreldrene samarbeider.

Så hva er problemet? spurte Gran. Hun mente vi også måtte snakke om at skilsmisser som regel gjør vondt. Barna er ofte de skadelidende.

Voksne kan alltids slutte å elske hverandre og finne ny tilhørighet. Men et barn er knyttet til sine foreldre for alltid, skrev Gran.

Sjokk

I den svenske dokumentarfilmen intervjues de tre døtrene til Lena og Johan. Det kommer frem at det har vært en god del krangling mellom foreldrene i barndommen. Og at det har vært snakk om separasjon tidligere også.

Den ene datteren forteller at hun utviklet tvangstanker i seksårsalderen. Hvis hun messet en fast regle hver kveld før hun sovnet, så ville foreldrene holde sammen, innbilte hun seg.

Nå er hun voksen og sier hun fikk sjokk da moren og faren fortalte at de skulle skilles. Hva hun nå skulle kalle «hjemme»?

En annen datter sier at hun ikke forstår hvorfor foreldrene har bestemt seg for å skilles.

– De er jo sammen hele tiden. Jeg tror ikke de vil klare seg uten hverandre, sier hun.

2022: Johan og Lena med regissør Maud Nycander i midten.

Redd for ensomheten

Noen ganger er skilsmisse riktig. De fleste par har kjempet i årevis, før de bestemmer seg for å gå fra hverandre. Det er sjelden en enkel beslutning. Noen holder også ut for lenge.

– Par går ikke fra hverandre på grunn av krangler eller ulikheter i personlighet. De går fordi de føler seg ensomme, avvist, utraderte og forlatt i parforholdet, skriver Sissel Gran i boka «Det er slutt, en bok om oppløste parforhold».

I Stockholms-leiligheten bryter Johan ut i gråt. Han sier at han ikke lenger husker hvorfor de skal gå fra hverandre. Om Lena kan minne ham på det? Hun holder rundt ham.

Begge sier de gruer seg til å bo alene. Det har de ikke gjort på over 20 år. De er aller mest redd for ensomheten, sier de.

Men kanskje er dette en lykkelig skilsmisse likevel?

Et halvt år etter at Lena og Johan har flyttet hvert til sitt er dokumentar-teamet tilbake. Både Lena og Johan mener de er lykkeligere nå. En av døtrene sier til og med at hun føler hun har fått bedre kontakt med faren sin.

Men yngstejenta er ikke enig. Hun mener hun har mistet nærheten til både moren og faren. Det er slitsomt å skulle ha to hjem, sier hun.

Alle er ikke lykkeligere etter skilsmissen.

Var ikke ferien så idyllisk som forventet?

Fint kaos

Lenge er det slik at livet vokser og ekspanderer. Særlig i de travle 30-årene. Vi etablerer oss, får barn og familie. Gangen er full av sølete parkdresser, cherrox og ytterjakker. Det er hunder og bestemødre og svigerforeldre. Lekser og skolesekker og matbokser.

Og innimellom er det så mye at vi mister pusten. Det er jo aldri fred å få.

– Faen, så fint det er med det kaoset, sier Sigge Eklund i podkasten «Alex & Sigges podcast».

Han har også sett dokumentaren om Lena og Johan og mener krangelen om regninger og luse-greingen er noe av det vakreste han har sett. Fordi det er liv. Det er håp. Det er det motsatte av stillhet og resignasjon.

– Det sørgeligste er å se hvordan livet deres blir mindre og hvordan stillheten overtar, sier Sigge Eklund.

Hvorfor skilsmisse?

Denne sommeren fikk Kate Bush tidenes comeback med låta «Running up that Hill (A deal with God)» etter at Netflix-serien «Stranger Things» brukte den som lydspor. Låta handler om konflikten mellom mann og kvinne.

Bush synger at om hun kunne, ville hun gjort en avtale med Gud om å bytte kropp – om bare for et øyeblikk – slik at de kunne forstå hverandre bedre.

Kanskje hadde det hjulpet det svenske paret Lena og Johan? De har så mye varme for hverandre, der de sitter i stuen og har bestemt seg for å gå hvert til sitt.

Begge sier de er stolt over alt de har fått til sammen, men at de er usikre på hvem de er nå som livet er roligere og de har tid til å tenke.

Så hvorfor vil de skilles?

De føler seg ensomme. De vil føle seg elsket igjen.

Hverdagen er her. Det er hente og bringe, omgangssyke, stress og våkenetter.

Men kanskje er det det som holder oss sammen – det hverdagslige kaoset, helt uten feriens høye forventninger?

Og så må vi ikke miste synet av hverandre, midt i alt mylderet.