Nå må ledelsen lytte

Av Leif Welhaven

Maiken Caspersen Falla, her under OL i Beijing, har savnet kvinner på trenersiden gjennom 14 år på landslaget.

Ingrid Wigernæs (94) er den eneste kvinnen norsk langrenn har hatt som landslagstrener for seniorer. Kan veiskillet etter Therese Johaug være tidspunktet for å gjøre noe med det?

Alle dager i året er det rart å tenke på hvor mannsdominert styringen av skisporten er. Men på 8. mars bør vi kanskje se med et ekstra kritisk blikk på tingenes tilstand.

Er det snart tid for forandring?

Når idretten årlig markerer kvinnedagen, er det en gjenganger i flere grener at kjønnsbalansen er særdeles skjev blant landslagstrenere.

Det fenomenet har nok flere årsaker. Men i en idrettsgren som langrenn, der vi har hatt så mange drivende dyktige kvinnelige utøvere opp gjennom årene, er det spesielt at kun menn, menn og atter menn har holdt i de sportslige tømmene over så lang tid.

Interessant er det også å registrere at veteranen Maiken Caspersen Falla nå åpent adresserer problematikken.

Det gjør hun direkte relatert til usikkerheten som råder rundt dagens kvinnetrener, den 63 år gamle herren ved navn Ole Morten Iversen.

Falla var etter seieren på sprinten i Drammen klar på at hun vil «få inn flere damer», og stilte spørsmålet om «kanskje det er på tide å prøve en elite-dametrener».

Hun har vært på landslaget i 14 år, og har aldri hatt annet enn menn som trenere. Selv om kjønn i seg selv selvsagt ikke skal være avgjørende, er det ikke så rart at skistjernen har savnet kvinner på trenersiden opp gjennom årene.

I disse miljøene tilbringer trenere og utøvere ekstremt mye tid sammen, både rundt treningsopplegget hjemme og ved utallige reisedøgn.

Du skal ikke kimse av den kommunikative fordelen det kan innebære at trener og utøver er av samme kjønn. I alle fall blir det feil om det aldri prøves ut hvordan det fungerer med en annen sammensetning.

Marthe Kristoffersen og Monika Kørra er to navn som har vært trukket frem blant trenerkandidater.

Selv om det hadde vært spennende å få inn en kvinne på elitesiden, vil mye avhenge av hvordan evalueringen av en sammensatt sesong vil forløpe.

Hva ønsker utøverne seg? Hvordan kan omveltningene som vil komme håndteres best mulig? Hvordan rustes Norge til å håndtere en tid etter Therese Johaug som gullgarantist?

Her er det ekstremt viktig at ledelsen nå er oppmerksomme på at det er en grunn til at mennesket er utstyrt med to ører, men bare én munn.

Det har vært en sesong med en god del intern uro, noe det er for lett å feie bort gjennom å skylde på mediene.

Nå som vi uansett vil få en stor forandring på kvinnesiden, kan det være grunn til å bruke mye tid på å analysere den beste veien videre.

Derfor har det sett litt rart ut at det først ble rapportert at Ole Morten Iversen har fått nytt tilbud, før beskjeden om det motsatte kom frem.

Det kommer til å ta tid å gjenreise norsk kvinnelangrenn. Da er det ekstra viktig at det arbeidet skjer på best mulig måte.

Kanskje er det gjennom å få slutt på en dyster statistikk?

Det begynner jo å bli lenge siden Ingrid Wigernæs trente hjem stafettgullet i 1968…