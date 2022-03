Leder

Putin kan tiltales i FN-domstol

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har iverksatt etterforskning av mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det synes ikke å skremme dagens russiske lederskap, som ikke anerkjenner ICC, og dermed ser seg hevet over domstolens jurisdiksjon.

Men hverken Vladimir Putin, utenriksminister Sergej Lavrov, forsvarsminister Sergej Sjojgu eller andre i presidentens sikkerhetsråd kan vite helt sikkert at de ikke innhentes av juridiske sanksjoner – før eller siden.

I henhold til folkeretten kan aggresjonskrig igangsette internasjonale prosesser og utløse personlig straffeansvar.

Ved Nürnbergprosessene i 1945/-46 ble det – etter initiativ fra den sovjetiske juristen Aron Trainin – skapt presedens for begrepet «forbrytelser mot freden». Et uttrykk som har gått inn i internasjonal lovgivning som betegnelse på det å starte eller føre en krig mot en annen stats territorielle integritet, politiske uavhengighet eller suverenitet.

President Putin har avvist alle anklager, og hevder på sin side at folkeretten gir Russland berettiget grunn til å invadere nabolandet – angivelig for å «denazifisere» og «demilitarisere» Ukraina og således «avverge et pågående folkemord mot etniske russere» i den ukrainske Donbas-regionen.

En påstand som kun er fremsatt fra Kreml, formentlig for å legitimere overfallet på Ukraina, og som ikke er bekreftet fra noe annet hold. Tvert imot hevder uavhengige observatører at den eneste part i denne konflikten som så langt synes å ha begått krigsforbrytelser, er Russland.

Både Amnesty International og Helsingforskomiteen mener ifølge en rapport å kunne dokumentere angrep på sivile mål i Ukraina, bruk av ulovlig krigstaktikk og forbudte våpen, som vakuumbomber og klaseammunisjon.

Vakuumbomber er ulovlige i henhold til Genèvekonvensjonen og klasevåpen har vært forbudt etter en egen internasjonal konvensjon siden 2008. Ulovlig krigstakttikk, såkalt «perdify», omfattes av de såkalte Romavedtektene som er stiftelsestraktaten for Den internasjonale straffedomstolen, vedtatt i 1998.

Ettersom Russland ikke anerkjenner ICC, og det heller ikke er sannsynlig at Kreml vil akseptere at FNs sikkerhetsråd bringer Putin & co inn for Haag-domstolen, kan det russiske lederskapet likevel tiltales og eventuelt dømmes for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Simpelthen fordi Ukraina – som ikke er en av Romavedtektenes signatarstater – i en spesifikk resolusjon fra 2015 har sluttet seg til ICCs jurisdiksjon.

Kremls mareritt i så måte er om det internasjonale samfunn oppretter et ad hoc-tribunal, en midlertidig domstol for å behandle forbrytelser begått innenfor en tidsavgrenset periode. I nyere tid har vi hatt to slike; FNs internasjonale krigsdomstol for det tidligere Jugoslavia i Haag (1993-2017) og Sierra Leone-tribunalet i Freetown (2002-13). En tilsvarende ad hoc-domstol for Kosovokrigen i 1999 er under utredning.

Et argument mot et slikt tribunal, er at en rettssak kun vil bli symbolsk, fordi hverken Putin, Lavrov eller noen andre vil møte opp i Haag.

Men det ble også sagt om serberlederne Slobodan Milošević, Ratko Mladić, Radovan Karadžić og Goran Hadžić. Som ble utlevert av sine egne.