– Aps Åsmund Aukrust (Ap) mener at dette ikke er tiden for debatt og at man bør vente å se. Jeg er ikke enig. Debatten er her allerede, spørsmålet er bare hvordan regjeringen vil ta den, skriver kronikkforfatteren.

Debatten om EU er her allerede

Uansett hvor lenge krigen i Ukraina varer, er Norge for fremtiden bundet tettere sammen med Ukraina og med Europa på grunn av at Russland ikke lenger er til å stole på. Nå er det kaotisk, men en krise gjør det enklere å se noen ting klarere.

HEIDI VIBEKE PEDERSEN, statsviter og Ap-medlem

På Dagsnytt 18 mandag tok Heidi Nordby Lunde fra Europabevegelsen til orde for at Russlands forsøk på å innføre en ny verdensorden bør føre til en ny debatt om EU-medlemskap for Norge.

Nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Åsmund Aukrust (Ap), mente derimot at dette ikke er tiden for debatt og at man bør vente å se.

Jeg er ikke enig. Debatten er her allerede, spørsmålet er bare hvordan regjeringen vil ta den. For de politiske omveltningene denne krigen uansett kommer til å føre til, vil tvinge samtalen videre.

Ja, Senterpartiet, det gjelder dere også.

I 1927 ble 20-årige Altiero Spinelli fra Roma arrestert fordi han var kommunist og motstander av Mussolinis fascisme. Han ble deportert til øya Ventotene, hvor han ble sittende til 1943. I 1937 da Stalins terror var på sitt verste, hadde Spinelli fått nok av kommunismen. Han og noen kamerater begynte i stedet på en forfatning for Europa. Teksten ble skrevet på sigarettpapir og smuglet ut fra øya i en blikkboks med dobbelt bunn.

Utgangspunktet var at europeisk integrasjon må bygges rundt europeiske institusjoner som ligger oppå de nasjonale. Tanken om et fritt og samlet Europa var ikke ny, men det var i dette fengselet at ideen om en europeisk union først ble nedfelt. Teksten i blikkboksene ble spredt i Europa av motstandsbevegelsen, og deretter gjenstand for en stor konferanse i Genève i juli 1944, hvor Spinelli deltok. Resultatet var Ventotene-manifestet, som senere fikk stor innflytelse på europeisk politikk. Det viktigste resultat var teksten til en europeisk grunnlov, godtatt av Europaparlamentet i 1984 hvor Spinelli selv hadde sete fram til da. I dag regnes han som en av EUs grunnleggere.

På samme måte satt Einar Gerhardsen og partifeller i Sachsenhausen og skrev begynnelsen på den norske velferdsstaten. Poenget mitt? Mens verden raste, jobbet man med hvordan den skulle bli.

Man ventet ikke til støvet har lagt seg. Det kan vi ikke nå heller.

Hurdalsplattformen sier at regjeringen skal utrede hvordan EØS-avtalen har påvirket Norge det siste tiåret, for å få et grunnlag for å vurdere en eventuell endret tilknytning. Det inngår i arbeidet å se på avtalene nærstående land har med EU. Det kan man gjerne gjøre.

Men samtalen om Norges forhold til EU går ikke gjennom dette sporet. Virkeligheten på bakken er i ferd med å gjøre det utdatert å analysere nåværende avtaler. Vi kan heller ikke vente til det «roer seg», for ingen utredning kan svare på når det er.

Premissene er endret og det er tiden for å tenke gjennom hva slags samfunn vi vil jobbe for. Over hele Europa vurderer land nå sin tilknytning til og medlemskap i EU på nytt, og ikke minst: Hva EU må være i fremtiden. Det samme skjer rundt NATO, og her hjemme tar til og med SV den store NATO-praten. Det vitner om klokhet å klare å samle et parti grunnlagt på NATO-motstand, om en slik erkjennelse.

Nå er det kaotisk, men en krise gjør det samtidig enklere å se noen ting klarere. Dette vet vi allerede: Vi må gjøre nye vurderinger av hva som må til hva for tilgangen på mat, strøm, sikkerhet og demokrati. Når det gjelder en fremtidig fredsavtale, kan den neppe inneholde noe krav om at Ukraina må unngå å søke seg mot EU og NATO. Det vil være det samme som å si at Ukraina ikke er et fritt og selvstendig land, og vi har gitt Russland løpestreng inn i Europa.

Derfor kommer dette også til å koste, og vare lenge. Uansett er Norge for fremtiden bundet tettere sammen med Ukraina og med Europa på grunn av at Russland ikke lenger er til å stole på.

Oddsen for at NATO-landet USA får en Trump tilbake i Det hvite hus, er dessuten ikke null.