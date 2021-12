Kommentar

Ned med tidenes smell!

Av Leif Welhaven

(Brann – Jerv 4–4 e.e.o., 11–12 etter straffer) Toppen av fotballdrama? En sen kveld i norsk desembertåke.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi kan diskutere kvaliteten på norsk fotball til vi blir blå både her og der, mens vintertemperaturen synker inn. Men mye av poenget med det vakre spillet handler jo om opplevelser.

Uansett om du slenger VM-finaler, Champions League eller gudene vet hva inn i potten, skal det godt gjøres å toppe det Brann og Jerv akkurat har servert oss.

For. En. Spinnvill. Fotballkamp.

Hvis man et øyeblikk forsøker å være kjølig og analytisk, skulle selvsagt Brann ha avgjort denne kampen komfortabelt.

Men om det er én gang det er grunn til å bare la seg overøse av følelser, er det etter kvalik-finalen vi har vært vitne til.

En mer dramatisk fotballkamp får neppe noen av oss se i vår levetid.

Brann sløste og sløste, og Jerv-keeper Øystein Øvretveit kunne blitt underdogens store helt lenge før det hele gikk til straffekonkurranse.

Men ekstraomganger fikk vi, og de siste minuttene innebærer at blodtrykket i Bergen og Grimstad neppe normaliseres før på nyåret.

3-1 til Jerv med åtte minutter igjen - og én mann mer - gjorde at sensasjonen lå på straffemerket. Men holdt det? Neida.

3-2 og 3-3 - en snuoperasjon av den spinnville sorten - var vel nok til at det ville roe seg? Slett ikke.

4-3 til Jerv kunne jo ikke bety annet enn at sjokket var sikret? Tro om igjen.

Det ble altså 4-4 - og en straffesparkkonkurranse som ble spikeren i kisten for Branns skrekkelige sesong.

Jerv har aldri vært på øverste nivå før. Arne Sandstøs menns skal ha all verdens ros for at de klarte å holde koken mentalt, etter den nedturen de opplevde da en tilsynelatende sikker seier glapp.

Nå venter et eventyr det skal bli spennende å følge.

Men for Brann er 2021 virkelig blitt annus horribilis.

Når du ryker på den måten, og attpåtil er et så lidenskapelig folkeslag, er det for oss utenforstående ikke til å fatte hvor vondt det må være være bergenser akkurat nå.

Det er klart at dette svir så det synger, ikke minst etter at håpet ble tent og slukket, tent og slukket.

Men i det øyeblikke de aller bitreste tårene er tørket, er det vel på tide å konstatere at Brann faktisk fortjente å rykke ned.

Akkurat denne kampen burde de vunnet, men sesongen sett under ett har vært så svak at OBOS-ligaen er en egnet straff for en av Norges mest tradisjonsrike klubber.

Verken Brann, Mjøndalen eller Stabæk fortjente strengt tatt ny kontrakt - og slik ble også fasiten - om enn med en annen tvist enn noen kunne ha forutsett.

Brann kunne veldig fort ha gått rett ned, men har den siste tiden vist seg å ha nesten like mange liv som katten.

Men bare nesten.

Nå kan bergenserne få sørge seg ferdig. Så er det tid for en real dose selvransakelse.

Skipet har gått ned. Men herregud for en konsert vi fikk rett før det sank.

Fotball blir ikke mer spennende enn dette!