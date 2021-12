ETTERGIVENHET: – Kai Eides forsonende linje vil gi Russland og Putin en strategisk viktig seier i Øst-Europa på bekostning av friheten til nabolandenes befolkning – og oppnådd gjennom militær utpressing, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Dialog og kaldkrigs-nostalgi

Kai Eide, en av Norges fremste diplomater, er åpen for å vende tilbake til et delt Europa der Russland har råderett i egne naboområder. Hva betyr det for dem russerne skal få dominere?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KJETIL SKOGRAND, dr.philos. og konsulent

KJELL INGE BJERGA, professor

ANDERS ROMARHEIM, PhD

Putins Russland har samlet store styrker på grensen mot Ukraina. Et russisk traktatforslag skisserer kravene for tilbaketrekning: en interessesone av stater i Øst-Europa der NATO skal avstå fra militær aktivitet. Maktprojisering, slik russerne bedriver, skal møtes med vestlige lovnader om å avstå fra det samme.

I VG uttrykker Eide langt på vei sympati for tanken om en buffer for russerne. Også amerikanerne opererer med interessesfærer, forteller han oss. Det er naivt å tro at ikke Europa må deles i maktblokker. Dessuten har det vært vondt for russerne å tape sitt gamle imperium. Derfor vil den gamle diplomaten fremme fred ved å gi dem noe av stormakts-statusen tilbake – en bakgård der ingen andre skal blande seg inn.

Det er ingen tvil om at det smerter å tape et imperium. Bare spør britene! I Eides kronikk kan man riktignok få inntrykk av at russernes storrike ble skjøvet på retrett av en aggressiv og ekspansiv motpart, men sannheten er at det kollapset og falt fra hverandre i årene rundt 1990, fordi det manglet legitimitet og popularitet både internt og eksternt. Unge, frie, suverene stater ble ikke erobret vestfra; de valgte seg aktivt vekk fra Russland.

Her skiller russernes innflytelse i Europa seg fra USA ved at amerikanerne lenge ble oppfordret av vesteuropeerne om å komme inn som en garantist mot sovjetrusserne. Mens Moskva alltid har vært en hard herre for sine underlagte, mer fryktet enn elsket.

I Latin-Amerika har riktignok USA til tider opptrådt med lignende nådeløshet. Uten at dette kan forsvare at russerne skal få forhandle seg til en gjenkomst som imperie-makt i Europa.

les også Kai Eide: Dialog, ikke lettvint retorikk

Russernes traktatforslag er definitivt utgangspunkt for dialog, selv om det er fremsatt på bajonettspisser. Forslag om tilbaketrekning av missiler fra Europa er eksempelvis interessant. Samtaler må man ha, ikke minst når alternativet kan være en blodig erobringskrig i Europas midte. Her har Eide gode poenger. Men premissene for slike samtaler må baseres på Europas idégrunnlag. Og de må være tuftet på en presis forståelse av hva Russland er, og ikke ønsketenkning om hva det kan bli.

Eides tanke om en bredere reforhandling av makten i Europa kan virke besnærende. Trekk NATO-styrkene tilbake, gjenopprett et Europa med klare grenser mellom maktblokkene og oppnå avspenning og fred.

Problemet med Eides åpenhet for å gjenopplive den kalde krigens interessesoner, er at dette handler om mye mer enn lokalisering av NATO-baser. Det er nemlig ikke bare NATO-styrker russerne ønsker å bli kvitt i egne nærområder. De ønsker heller ikke frie valg, frie medier, rettsstat eller menneskerettigheter for nært egne grenser.

Det er en trist sannhet, men i russernes forestillingsverden er begrepet folkevilje kun en tom illusorisk kulisse – plastisk formbar av etterretnings- og påvirkningsoperasjoner. Russernes drøm for eget nabolag er autoritære forhåndsgodkjente ledere som leder «protektorater» og respekterer Moskva, rensker bort irriterende kritikere, temmer mediene og slår hardt ned på alle anslag til opprør. Der orden og stabilitet trumfer ytringsfrihet og demokrati.

Et Europa i samsvar med russernes krav er derfor et vanskelig sted for små og mellomstore stater. Det er et sted der makt er rett. Det større stater utøver hardt tvangsdiplomati overfor de små. Der vi har ofret friheten for å vinne fred og stabilitet. Dette er den mørke siden av det ellers tiltalende begrepet ‘beroligelse’. Russlands aktivitet nært Ukraina for øyeblikket er i alle fall den rake motsats til all form for avspenning.

I sin tilsynelatende kombinasjon av realisme, fred og forsoning, kamuflerer Eides dialog-strategi at vi risikerer å selge ut menneskerettighetene til de titalls millioner mennesker som bor i den sonen der russerne skal slippe vestlig innblanding.

Dette skal vi gjøre for å overtale russerne til å trekke en invasjonshær vekk fra Ukrainas grenser. Paradokset er stort når Russland truer med invasjon, og oppnår forståelse for at deres militære oppbygning bør få andre til å ruste ned.

Eides forsonende linje vil gi Russland en strategisk viktig seier i Øst-Europa på bekostning av friheten til nabolandenes befolkning – og oppnådd gjennom militær utpressing. En slik politikk er ikke bare betenkelig rent etisk; det er også i strid med Norges langsiktige interesser som europeisk småstat.