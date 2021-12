LØNNSSTØTTE: – Støre-regjeringens håndtering av de økonomiske tiltakene etter innføringen av strenge smitteverntiltak har vært nølende, bakpå og kaotisk, skriver Høyres Tina Bru.

Debatt

Regjeringen har vært bakpå med en lønnsstøtteordning

Forrige uke mottok NAV 14 800 permitteringsvarsler og det ble varslet masseoppsigelser for 400 mennesker. Ansatte og bedrifter står nå i en svært fortvilende situasjon. Mange er frustrerte og lei seg.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TINA BRU, stortingsrepresentant og nestleder i Høyre

Nye innstramminger med skjenkestopp og meter på grunn av smitteutviklingen gjør det krevende for mange bedrifter å holde hjulene i gang. Noen tjener penger utelukkende på å servere alkohol, andre hadde belaget seg på en julebordsesong som brått ble avlyst og andre får kanselleringer på både overnatting og arrangementer.

Når myndighetene lager så strenge smitteverntiltak at vi fratar mange muligheten til å drive og dermed også levebrødet sitt så må også staten stille raskt opp med gode økonomiske tiltak som hjelper flest mulig.

Regjeringens håndtering av de økonomiske tiltakene etter innføringen av strenge smitteverntiltak har vært nølende, bakpå og kaotisk. Partene i arbeidslivet og opposisjonen på Stortinget måtte først presse regjeringen til å gå inn for en lønnsstøtteordning. Ordningen er viktig for å unngå massepermitteringer og sikre arbeidsplasser og trygghet for folk og bedrifter.

Høyre har i flere omganger, første gangen 8.desember og siste gangen 18. desember invitert til samarbeid både med regjeringen og partiene på Stortinget for å få landet et ordning før jul som gir trygghet for både bedrifter og folk.

Fredag kveld la regjeringen frem sitt forslag. Det ble sterkt kritisert, og det ble raskt tydelig at partene i arbeidslivet ikke var enige i innretning på ordningen. Så ble det varslet endringer søndag kveld, og mandagen fikk vi vite at regjeringspartiene har blitt enige om justeringer i ordningen med SV.

Jeg mener hele prosessen har vært uholdbar for alle de som både driver og jobber innenfor næringene som er hardest rammet av smitteverntiltakene. Det hele har vært som en pinefull minutt-for-minutt-serie som alle håper er over innen jul.

Dette kaoset er et resultat av at regjeringen ikke har hatt nok kontroll på situasjonene, og at de har insistert på å snakke med SV først nå, istedenfor å komme frem til et bredt forlik jeg mener hadde vært det beste for ro og trygghet for de som rammes.

At finansministeren har måttet møte i Stortinget to ganger, først for å redegjøre for en lønnsstøtteordning, deretter for å korrigere feilinformasjon han hadde gitt, er ganske illustrerende for hvor mye frem og tilbake det har vært.

Først ga han inntrykk av at det var ESA som hadde satt et makstak på 30 000 kroner per ansatt i lønnsstøtte. Dette måtte ESA rykke ut og avkrefte. Da han møtte i Stortinget for å oppklare hva som var riktig hadde de allerede blitt enige med SV om å heve makstaket til 40 000 kroner per ansatt.

Det er bra at makstaket nå heves og jeg håper virkelig det betyr at flere bedrifter kan trekke tilbake permitteringsvarslene sine. Men ordningen er fortsatt ikke god nok. Jeg kan ikke forstå at regjeringen og SV bøyer av for LOs krav om at du enten må permittere alle eller ingen for å motta lønnsstøtte.

Når lønnsstøtte og permitteringer ikke kan kombineres gir det en del bedrifter noe annet valg enn å permittere alle, når det de ville trengt var å beholde kokken eller servitøren de akkurat fikk tak i og som de er avhengige av at er der når dørene kan åpnes igjen.

Av hensyn til tryggheten for bedrifter og folks arbeidsplass så er jeg glad for at de endelig er enige om en lønnsstøtteordning, men håper de er villige til å revurdere kravet om å permittere alle eller ingen i januar.