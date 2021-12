Kommentar

Norsk naivitet i møte med Kina

Av Hanne Skartveit

Det ser ut til at den nye regjeringen fortsetter der den gamle slapp - med en naiv tilnærming til Kina. Det kan komme til å koste oss dyrt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Igjen ser vi kinesisk maktmisbruk overfor nasjoner som ikke oppfører seg slik det mektige kinesiske regimet ønsker. Etter at Litauen i november i år ønsket Taiwans representasjonskontor velkommen i hovedstaden Vilnius, straffer Kina landet økonomisk.

Beundringsverdig

Ikke bare straffer kineserne Litauen. Nei, kinesiske myndigheter legger også press på store multinasjonale selskaper som har virksomheter i den lille baltiske staten. Eller som bruker deler produsert der i sine egne varer og produkter, som tyske Continental, som lager bildeler.

Også en rekke andre store multinasjonale selskaper utsettes for press, med trusler om at de vil bli stengt ute fra de kinesiske markedene dersom de ikke kutter båndene til sine samarbeidspartnere i Litauen.

Så langt står den litauiske regjeringen fast på sitt. Det er beundringsverdig. Litauen tar en for laget. For oss. For demokratiet, og for et Europa som kanskje ikke forstår fullt ut hvilke trussel Kina er for våre verdier, og vårt levesett.

En pinlig affære

Det er kanskje ikke så rart at det er Litauen som tar den helt nødvendige kampen. Folket her vet hva undertrykking er. De har kjempet for sin frihet. Fra 1940, og frem til 1991 lå landet under Sovjetunionens brutale styre.

Erna Solbergs regjering signerte den såkalte normaliseringsavtalen mellom Norge og Kina da hun var statsminister. Norge strakk seg alt for langt for å tilfredsstille kineserne.

Mens Litauen står i striden, jobber den norske regjeringen fortsatt med å få på plass en frihandelsavtale med Kina. Arbeidet har pågått i mange år. Det ble en lang pause da Norge havnet i den kinesiske fryseboksen, etter at dissidenten Liu Xiaobo i 2010 fikk Nobels fredspris.

Etter seks år med frys signerte Erna Solberg-regjeringen en såkalt normaliseringsavtale med Kina. I den gikk den daværende regjeringen langt i å love at de ikke skulle kritisere indre forhold i Kina. Det hele er en pinlig affære for Norge.

Bare et spørsmål om tid?

Både Solbergs regjering, og dagens regjering ledet av Aps leder Jonas Gahr Støre, har som mål at Norge skal bli et av ytterst få land i Europa med en frihandelsavtale med Kina. Det er overraskende lite debatt om hvorvidt det virkelig er klokt for Norge å knytte seg så tett opp til det autoritære regimet, som i økende grad driver det vi må kunne kalle aggressivt diplomati rundt om i verden.

Særlig aggressive er Kina når det gjelder Taiwan. Kina ser Taiwan som del av Kina. Nær alle som kan noe om dette området i verden, tror at det bare er et spørsmål om tid før Kina forsøker å ta den lille steinete øya i Sør-Kinahavet, ved bruk av maktmidler. Det kan gå få eller mange år. Men at det skjer, er ganske sikkert.

Verdens største marine

USA vil neppe tillate at Kina tar kontrollen over Taiwan. Det vil true både skipstrafikken, og gi Kina overtaket i en region som er viktig for USA. Det kan bli krig. Da må Norge, og resten av Europa, velge side. Demokrati, eller diktatur?

Selvsagt må vi forholde oss til Kina. Men vi trenger ikke å knytte oss tettere til den oppadstigende stormakten enn nødvendig. Det er naivt å tro at teknologiske nyvinninger, som vestlige land er med på å utvikle, ikke også benyttes i oppbyggingen av Kinas militære. Kina har i dag verdens største marine. Landet har økt forsvarsbudsjettet kraftig gjennom de siste årene.

Kina, under ledelse av president Xi Jinping, driver aggressivt diplomati rundt om i verden.

Når norske selskaper bidrar til teknologiutvikling og innovasjon i Kina, sammen med kinesiske selskaper, så hjelper vi dem i virkeligheten med å bli sterkere enn hovedkonkurrenten USA. Det er grunn til å tro at for eksempel skipsbygging og utvikling av navigasjonssystemer til sjøs, kan komme til nytte for kineserne i kampen om militært herredømme til sjøs.

Den norske laksen

På den måten risikerer vi faktisk å bidra til at det for første gang i moderne tid kan bli et autoritært regime som blir den nye dominerende supermakten i verden. Ikke et demokrati, slik det har vært til nå. Det er vanskelig, og vondt, å forsøke å overskue hva det betyr for oss, våre barn og våre barnebarn, i en verden der demokratiene allerede er i tilbakegang.

I møte med Kina må vi vurdere nøye hva som er i Norges nasjonale interesser. Det må handle om langt mer enn økonomi og næringsliv. Langt mer enn store bedrifters engasjement i Kina. Eller eksport av den norske laksen (som jo ble solgt i store mengder også mens Norge var i Kinas fryseboks.) Hele den vestlige verdens forhold til Kina handler mer og mer om sikkerhetspolitikk, og faktisk om demokratiets stilling i verden.

Statsminister Jonas Gahr Støre må ikke være naiv i møte med Kina.

Den norske naiviteten kommer i mange former. Som at Universitetet i Oslo takket ja til å etablere det kinesiske Fudan-universitetets Europa-senter hos seg. Det skjedde etter at danskene ikke lenger ønsket å ha senteret i København. Alle vet at kinesiske forskere og akademikere blir kontrollert og styrt av det kinesiske kommunistpartiet. Både i Kina, og ved kinesiske institusjoner i utlandet. Men det synes ikke å plage Universitetet i Oslo. Det er underlig.

Må stå sammen

Det eneste som står om Norges forhold til Kina i regjeringens politiske plattform, Hurdalsplattformen, er at Norge skal “samarbeide med Kina langs en nordisk og europeisk linje, om felles interesser, og stå opp for norske samfunnsverdier og de internasjonale menneskerettighetene.” Akkurat passe uforpliktende, med andre ord.

For noen år siden var det Norge som var i fryseboksen. Nå er det Litauen. Den nye regjeringen, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, kan følge i fotsporene til Erna Solbergs regjering, og legge Norge tett opp til Kina.

Eller den kan innse at hvis ikke verdens demokratier står sammen, så blir vi plukket ned, ett demokrati av gangen.