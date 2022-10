ELSKER JOBBEN: – Du får jobbe med verdens viktigste ressurs: Rent vann. Du får utgjøre en forskjell i folks liv. Du får treffe nye folk hver dag, skriver Erica Sjø Nilsen.

Jeg jobber i Norges mest misforståtte bransje

Hvordan kan vi få flere – både gutter og jenter – til å ta plass ved røret? Å legge til rette for større mangfold i bygg- og anleggsbransjen er å bedre arbeidsplassen for alle.

ERICA SJØ NILSEN, prosjektleder/ingeniør KEM i VB Nobel Rør Installasjon i Svolvær

Se for deg en rørlegger. Sjansen er stor for at bildet du nå har i hodet er av en mann som står og staker i kloakken. Eller en stor sterk mann som løfter tungt i arbeidshverdagen.

Bransjen min, rørbransjen, er offer for en av de mest seiglivede mytene i yrkes-Norge. For en rørlegger finner du sjelden i kloakken. Virkelighetens rørleggere finner du på byggeplass med en iPad i hendene for å lese 3D-modeller og utføre nødvendige sjekklister.

Eller som fikser et varmeanlegg. Eller monterer et sprinkleranlegg. Eller jobber med energieffektiviserende tiltak i et stort nytt bygg.

I virkeligheten er en rørleggers jobb spennende, teknisk, variert og med stor faglig bredde. En rørlegger jobber med ny teknologi, presise og innovative verktøy.

En rørlegger trenger også flere kolleger. Mange flere.

Du må ikke bli rørlegger for å jobbe i bransjen, og svennebrev er ikke den eneste inngangen, selv om det er en god start. Selv er jeg ingeniør i fornybar energi som har vært innom både helsevesenet og kommunalt arbeid før jeg havnet i jobben som prosjektleder.

Det jeg elsker med jobben min er å få være med å styre prosjekter, få og ta ansvar, ha en variert hverdag: Å se et prosjekt gå fra en plan på en skjerm til et ferdig og funksjonelt bygg. Tilbakemelding fra fornøyde kunder. Å jobbe et sted hvor jeg blir lyttet til, hvor jeg har en leder som både stiller krav og gir meg rom til å mene noe og lære mye. Å lære hvordan en mellomstor bedrift fungerer og hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres.

Det er en enormt givende prosess.

I tillegg har jeg en del av lærlingansvaret, hvor jeg får lov å bidra til den faglige utviklingen. I Nobel Rør har vi laget en egen prøvestasjon hvor lærlingene får øve seg på å skru og montere før de skal ut på oppdrag, samt gjennomføre en avsluttende minisvenneprøve.

Dette styrker selvsikkerheten deres og var noe av det som gjorde at vi i år var en av tre finalister til prisen for Årets lærebedrift.

For å bli rørlegger er det en fordel om du er praktisk anlagt og at du er ordensmenneske. Kjønn spiller ingen rolle. Gutter og jenter klarer å utføre nøyaktig de samme rørleggeroppgavene.

Men likevel, og ja, jeg vet det er generaliserende; gutter og jenter er forskjellige, de snakker forskjellig, tonen kan være ulik. Blir vi mer bevisst på hvordan vi kommuniserer med hverandre på jobben kan vi gjøre bransjen mer attraktiv for alle.

For en ting ved myten jeg innledet med er i 98 prosent av tilfellene sann: At rørleggeren er en mann.

Flere jenter i bransjen, og større mangfold generelt, vil bidra med flere perspektiver. Når alle er helt like på en arbeidsplass, så stopper også innovasjonen. Mangfold er lønnsomt.

Hvordan får vi flere jenter inn? Er det så enkelt som at de må vite at det er plass til dem, at de er hjertelig velkomne?

I 2020 var kravet om at alle byggeplasser skal ha egen garderobe og toalett for menn og kvinner en av hovedparolene i 8. mars-toget i Oslo. Kravet ble innfridd i lønnsoppgjøret samme år og gjelder for nye prosjekter fra 1. juli 2021. Og det er en seier!

Her er det viktig at bestemmelsen blir fulgt opp, for da er vi i alle fall et skritt nærmere at byggeplasser blir en inkluderende arbeidsplass.

I tillegg ser vi i distriktene at utdanningstilbudet ikke er godt nok, at ungdom må reise hjemmefra i ung alder for å få plass på linjer med yrkesfag.

Utdanningsforbund som for eksempel Orin bør bli flinkere til å legge til rette for et lærlingeforløp hos lokale bedrifter etter endt grunnskoleutdanning, hvor det tilrettelegges for oppfølging med allmennfag ved siden av utdanningen.

Dette er tiltak som gjør karrierevalget mer tilgjengelig for flere.

Hvorfor er det så viktig å rekruttere rørleggere? Fordi Norge trenger hundrevis av rørleggere i dag, og 4500 de neste ti årene. Og som nevnt innledningsvis: De skal altså ikke stå og stake i kloakk.

Men en ting er hva vi trenger. Det i seg selv er ikke motivasjon nok for noen til å velge et yrke. Bortsett fra at du er garantert jobb, da. Og at det er fint å jobbe et sted hvor du er veldig ønsket.

Du får jobbe med verdens viktigste ressurs: Rent vann. Du får utgjøre en forskjell i folks liv. Du får treffe nye folk hver dag. Og kanskje best av alt: Du får være med å bevege verden i riktig retning.

Gutter og jenter, ta plass ved røret!