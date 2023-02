Kommentar

Nå er det mye rot i regjeringen

BOMMET: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sliter med finansene og prøver å avslutte den kuttoperasjonen han uforvarende satte i gang.

Og forsøkene på å rydde opp synes heller ikke vellykket.

Det er nok en del overtid i Finansdepartementet om dagen. De har bommet på nøkkeltallene i statsbudsjettet to år på rad.

Og selv om de visste de bommet, la de frem et budsjett med altfor lave inflasjonstall.

Forrige fredag tok Trygve Slagsvold Vedum en u-sving. Han sendte ut en pressemelding som endrer alt.

Her lovet han mer penger til politi, sykehus, skoler og forsvar for å dekke gapet.

Men opposisjonen på Stortinget er ikke fornøyd.

I spørretimen denne uken lurte de på om det er desember-Trygve eller februar-Trygve de skal høre på.

Er det pressemeldingen eller statsbudsjettet som gjelder? I pressemeldingen står det ingen konkrete tall. Etatsledere aner ikke hvor mye penger de får.

PRØVDE Å RYDDE OPP: Konstituert leder av finanskomiteen Geir Pollestad (Sp) hadde en vanskelig oppgave da han møtte i NRK for å forsvare budsjettopprydningen.

Vedum sier de ikke skal kutte. Men sykehusdirektører sier til VG at de ikke tør å avblåse kuttene. De kan ikke styre etter en pressemelding. De nye pengene kommer ikke før i juni. Om de i det hele tatt kommer. Regjeringen må finne støtte hos SV.

Om du for eksempel er sjef i Oljedirektoratet, kan du være trygg på at det bare er å gå for mer olje og ta vare på kvitteringene?

Året før, da inflasjonen også gikk i taket, kom det ekstra penger i desember. Men de dekket ikke hele gapet.

Da Geir Pollestad (Sp) som leder finanskomiteen skulle rydde opp i NRK, ble det enda mer forvirrende. Han mente etatene ikke skal kutte, men også at de skal følge budsjettet. Og at usikre etatssjefene bare må spørre sin statsråd.

Men statsrådene, de har neppe peiling.

Da helseminister Ingvild Kjerkol i samme spørretime ble spurt av Frp om sykehuskutt kunne være nødvendig, måtte hun bare vise til finansministerens pressemelding og svarene hans i Stortinget som jo ikke var fullstendig klargjørende.

MANET TIL SPARING: Nylig varslet helseminister Ingvild Kjerkol sparing i sin sykehustale. Denne uken spurte Frp henne i Stortinget om sykehuskutt.

Saken er kinkig, for vi har en svak mindretallsregjering som må gjøre en jobb i Stortinget og skaffe seg flertall for noe som ikke er helt vilt.

Rødt er alt i gang med å kreve mer penger til sine hjertesaker, og vil ha oppjustering av støtteordninger av alle slag.

Vedum innså at han var i ferd med å bli gjerrigknarken Margaret Thatcher. Inflasjonen gjorde at han strammet inn mye mer enn planlagt. Med dårlig politisk styring, kan han ende som Jair Bolsonaro.

En mulighet er at omstilling i etatene stanses, fordi det nå kan argumenteres med at det snart kommer mer penger.

Eller at en stakkar offentlig ansatt som er blitt oppsagt havner på forsiden av VG med tittelen «Trygve sa at ingen skulle sparkes».

DÅRLIGE MÅLINGER: Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 16,8 prosent på en måling Opinion nylig gjorde for FriFagbevegelse, Avisenes Nyhetsbyrå og Dagsavisen. Senterpartiet gikk også tilbake og fikk 5,1.

Heller ikke opprydningen lykkes for Finansdepartementet.

Kanskje er den en trøst å kaste et blikk over til Kommunaldepartementet.

Der har det vært så mye stress i det siste, at en toppbyråkrat ble fanget på teip da han ropte til et utvalgsmedlem: «Hva faen er dette her, da?! Det er jo en ren trussel, dette. Det er faen ikke sånn vi opererer!»

VIKTIG DEPARTEMENT: Finansdepartementet ligger i Akersgata i Oslo og er nærmeste nabo av VG. Her er det trygt å anta at det har vært hektisk i det siste.

Men Finansdepartementet er noe eget.

To år med helbom på prisjusteringer er verre. Finansdepartementet bestemmer tallene som alle andre styrer etter. Bom på bom svekker tilliten til økonomene og departementet.

Og går det dårlig i Finansdepartementet, sprer rotet seg til hele offentlig forvaltning.

Det ser ikke bra ut. For å sitere ekspedisjonssjefen i Kommunaldepartementet:

«Det er faen ikke sånn vi opererer!»