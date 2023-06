REAGERER PÅ VG-KOMMENTAR: – Det er ikke noen «fri narkoflyt» blant unge, i betydning kraftig økende bruk. Det er en økning i bruk av ett rusmiddel, kokain, som fortsatt et lite mindretall bruker. Den samme utviklingen knyttet til kokain skjer over hele Europa, ikke bare i Norge, skriver kronikkforfatterne.

VGs angrep på rettssikkerheten

VG har plassert seg på feil side av historien i rusdebatten. Det er ikke for sent å snu, men vi holder ikke pusten.

DAG WOLLEBÆK, statsviter

ÅSHILD PETTERSEN, landsstyremedlem SV

VGs kommentatorer har vært tause om overgrepene mot rusbrukere som har blitt avdekket i årene etter at de bidro til å torpedere rusreformen.

Det har mange stusset på.

Men iblant er det bedre å holde munn enn å avsløre at du er utdatert, slik politisk redaktør Hanne Skartveit gjør i sin kommentar 27. mai.

Det er ikke noen «fri narkoflyt» blant unge, i betydning kraftig økende bruk. Det er en økning i bruk av ett rusmiddel, kokain, som fortsatt et lite mindretall bruker.

Den samme utviklingen knyttet til kokain skjer over hele Europa. Dette peker også FHI på. At denne internasjonale trenden skyldes en reform som ikke ble vedtatt i Norge er fullstendig på viddene.

FORFATTERE: Dag Wollebæk og Åshild Pettersen.

Skartveit hevder at «politiet ikke lenger kan ransake ungdommer». Hun kan ikke ha lest Riksadvokatens brev. Ransakelse er forholdsmessig ved mistanke om besittelse, når den gjennomføres skånsomt.

Brevet er heller ikke noen endring (jf. «ikke lenger»), kun presisering av gjeldende lov, som Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik nylig påpekte i VG.

Prinsippet om forholdsmessighet, at tvangsmidler må stå i rimelig forhold til lovbruddets alvorlighet, er helt grunnleggende i en rettsstat. Noe annet åpner for vilkårlig maktbruk fra politiets side.

Ifølge Skartveit vet ikke politiet hvor «grensen går». Det vet de godt. Den er tydelig satt av Straffeprosessloven og EMK.

Skartveit er opptatt av at noen unge mennesker kan ha avstått fra å bruke rusmidler fordi de vil til USA.

Hun viser derimot ingen interesse for de som har fått fremtidsutsiktene sine ødelagt på grunn av valg av rusmiddel, eller de som har erfart politiets «forebygging» i form av nakenransakelser, lommelykt under pung eller glattcelle.

Hvordan tror hun dette har påvirket disse ungdommenes rusbruk?

Trusselen om straff får nok noen ungdommer til å holde seg til alkohol. Men, som professor Paul Larsson ved Politihøgskolen skriver på Twitter, «straff og politi avskrekker de som uansett ikke ville gjøre det».

Mennesker med et behov for rus som flukt fra traumer og vonde følelser tenker ikke først og fremst på trøbbel i den amerikanske passkontrollen.

Det er ingen evidens for at straff forebygger avhengighet. Vi har kunnskapsgrunnlaget for reform; en omfattende NOU som ligger klar til bruk i skuffene i departementene. Vi har sterke anbefalinger fra FN og WHO om avkriminalisering.

Det vi mangler, er evnen blant enkelte politikere og kommentatorer til å lytte til systematisk kunnskap fremfor egen magefølelse.

Skartveit bruker begrepet «narkomane», som ble pensjonert for en halv generasjon siden, flere ganger. Store norske leksikon definerer «narkoman» som «en vanlig, men feilaktig og nedsettende betegnelse om mennesker med rusmiddelavhengighet».

I motsetning til menneskene hun omtaler feilaktig og nedsettende, representerer alkoholbruk ifølge henne en «kultur».

Men alkohol er ikke bare minst like skadelig for brukere som kokain: Kokain brukes nesten utelukkende sammen med alkohol, dels for å kontrollere alkoholrus. Kombinasjonen er den viktigste grunnen til at stoffet er så skadelig. Fyllekultur og kokain er sammenfiltret.

Alkohol er det imidlertid ingen ting å gjøre med, skal vi tro Skartveit. Når noe er «kultur», fungerer av en eller annen grunn ikke straffen hun ellers har klokkertro på.

Hennes argument for straff rammer imidlertid ikke bare bruk av kokain, men også mindre skadelige stoffer, som cannabis. Det er en bisarr logikk å si at ett av de farligste rusmidlene skal være unntatt fra straff, mens bruk av mindre skadelige rusmidler skal forfølges uten rettslige begrensninger.

Vi vet ikke om Skartveit bruker alkohol og ønsker i så fall ikke å straffe henne for det. Man kan respektere et prinsipielt standpunkt mot all rus.

Men det er vanskelig å ha samme respekt for de som legitimerer egen rusbruk som kultur, samtidig som de trekker en grense mot «de andres» kriminelle, umoralske atferd og beleilig plasserer seg selv på rett side.

Mennesker med psykiske og rusrelaterte lidelser lever cirka femten år kortere enn resten av befolkningen. Vi må forstå de underliggende årsakene til rusbruk: Mangel på sosialt nettverk, ustabile familieforhold, lav inntekt og psykiske helseproblemer.

En trygg barndom og tilgang til støttende voksne er fundamentale faktorer.

Samtaler med ungdom med ruserfaring viser behovet for lavterskeltilbud, som fritidsklubber, med trygge og støttende voksne tilgjengelig. Disse arenaene gir en motvekt til risikofaktorer mange unge møter, og fremmer mestring og resiliens.

VG bør belyse og fremme denne tilnærmingen, fremfor å gå til angrep på unges rettssikkerhet. Å bli «fanget opp» av politiet gjennom inngripende, kroppslige undersøkelser skaper traumer, bryter ned tillit og er på ingen måte forebyggende.

Lokalavisene er for tida fulle av følelsesladde innlegg som roper på mer straff, som feil løsning på et overdimensjonert problem. Nå følger Norges største avis opp med en tekst basert på synsing og magefølelse.

Utover kokaintall fra Ungdata er innlegget kjemisk fritt for fakta, men full av løse formuleringer som «mange tror», «vanskelig å se frikoblet fra», «kan ha bidratt til».

Når teksten i tillegg fremviser et menneskesyn vi trodde vi var ferdige med for lenge siden («slitne narkomane», «rusmisbrukere»), føles det som vi er tilbake i 2005.

VG har plassert seg på feil side av historien. Det er ikke for sent å snu, men vi holder ikke pusten.