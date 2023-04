SVARER: De som klager på fraværsgrensen, har ikke et tydelig forslag til hva den skal erstattes med, skriver Anniken (19) i Unge Høyre.

Skolen stilte ingen krav

Å gå på videregående uten fraværsgrense, var fint. Men jeg tror den norske skolen kan bedre.

ANNIKEN POETZSCH ELISENBERG (19), første nestleder Akershus Unge Høyre.

«Fraværsgrensen straffer elevene», skrev Awaatef Hassan fra Sosialistisk ungdom i VG. Men jeg er glad for at den er gjeninnført.

Jeg gikk ut av videregående i fjor, etter pandemi og tre år uten fraværsgrense.

Det er ikke vits å legge skjul på at det var fint.

Det var ingen krav til at jeg møtte opp på skolen.

Det var ingen som krevde at fraværet mitt var sjekket av foreldrene mine, og det var ingen som stilte spørsmål ved at jeg droppet en time på skolen, til fordel for noe gøyere.

Men jeg tror den norske skolen kan bedre.

Jeg tror de fleste er enige om at fraværsgrensen ikke er perfekt.

Men hverken AUF, SU eller noen andre ungdomspartier som klager på fraværsgrensen, har et tydelig forslag til hva den skal erstattes med.

Frem til man har det, burde debatten handle om hvordan vi kan gjøre fraværsgrensen enda bedre.

Hassan skriver at det farligste med fraværsgrensen er at man dytter de psykisk syke enda lengre nede.

Men hvordan skal vi hjelpe elever som sliter, hvis de ikke møter på skolen?

Hvordan skal elever som har det vanskelig føle seg sett, om skolen ikke kan fange opp hvordan de har det?

Det er ikke vits å spytte inn enorme penger i skolehelsetjenesten, om de som trenger den mest ikke møter opp på skolen, og får brukt det tilbudet man tilrettelegger for dem.

Ingen partier mener at de som sliter ikke skal få hjelp. Veien dit og medisinen er bare ulik.

