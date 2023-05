Russefeiring og det uhyggelige hierarkiet

Rangeringen og eksklusjonen av unge mennesker i forbindelse med russefeiringen har utviklet seg til en mobbekultur. Det ligger i mennesket å sikre seg selv på bekostning av andre, men betyr det at vi bare må akseptere at det er slik?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

HELENE AMUNDSEN NISSEN-LIE

Psykologspesialist og professor i psykologi ved UiO.

Helene Amundsen Nissen-Lie.

En verden uten rangering av mennesker i hierarkier og inn- og utgrupper er en utopi. Det er nå snart 80 år siden Orwells Animal Farm ble publisert.

I boka tar dyrene et oppgjør med bonden og lager et styresett som skulle behandle alle dyrene på gården som likeverdige, men de ender opp med et system som likner på det de skulle erstatte.

«Alle dyr er likestilte», sier sjefsgrisen Napoleon, det er bare det at griser (på toppen av hierarkiet) er «litt mer likestilte enn andre». Animal farm leses den dag i dag på videregående skoler rundt om i Norge.

En ungdomstid uten hierarkier er kanskje enda mer utopisk.

Russefeiringen markerer et slags crescendo i ungdomstiden og våre menneskelige tendenser til å stenge folk ute, har de siste årene fått uinnskrenket utløp, viser det seg.

Reportasjen til NRK på Søndagsrevyen og nettsaken setter fingeren på vår usiviliserte men akk så menneskelige tendens til å sikre oss selv på bekostning av andre, som her vist i A-, B- og C-busser, hvis interne hierarki og eksklusjon gjennom auditions og utstemming, beskrevet gjennom intervjuer av ungdom på ulike skoler, fremstår temmelig grell.

Lengre ned på rangstigen kommer de som ikke er på noen buss i det hele tatt, men de blir ikke engang nevnt.

Indirekte avslører ungdommenes ord i reportasjen noe av vår menneskelige brutalitet, som uten noe form for kontroll kan vokse seg til et «monster», fordi vi har krefter i oss som virker mot fellesskap og solidaritet, endog mot empati med andre, og der vi brutalt sorterer mennesker i ulike kategorier som mer eller mindre implisitt tilskriver dem ulik verdi.

Les også Russebusser: Slik pusher de grensene Norske russebusser med 25 godkjente seter ble sendt til Sverige. De kom tilbake med lovlig plass til mer enn tre ganger så mange.

Det er sivilisasjonens «tynne hinne», ifølge den svenske psykoanalytikeren Ludvig Igra, og den brister raskt.

Her kunne vi trengt kloke, ansvarsbevisste voksne som kunne laget helt andre rammer for feiringen, som ikke hadde medført denne uhyggelige praksisen med å dele inn mennesker og ekskludere hundrevis av unge i en sårbar alder.

Men det skjer ikke, vi kan liksom ikke kjempe imot dette fenomenet. Går det an å forby russebusser, for eksempel, eller er det bare naivt? Må vi passivt se på at dette skjer?

I saken på NRK.no er det noen ungdommer som hevder at det ikke egentlig er noe hierarki – «at hvem som helst kan sette seg hvor som helst i kantina».

Det hadde vært interessant om NRK hadde fått noen i tale som ikke var like høyt oppe i hierarkiet, om ikke de ville sagt noe helt annet.

Når det gjelder maktforhold i samfunnet, er det nemlig etter hvert godt kjent at de som er høyt oppe i formelle eller uformelle hierarkier, ikke forstår så godt hvordan maktstrukturene hemmer andre som befinner seg et stykke lengre ned.

De kan dermed stå i fare for å feilaktig slå fast at her blir alle behandlet likt (uavhengig av kulturbakgrunn, kjønn, funksjonsnivå, mv) - alle er med. Men det er ikke rent sjelden et selvbedrag.

Da er vi tilbake til Orwell. Man blir blind for egen makt og de som ikke har makt, tier ofte. Det er nettopp det som er makt.

I lys av dette er det modig å ta ordet og fortelle om hvordan russehierarkiet spiller seg ut sett fra en som kjenner på mindre makt og tilhørende selvtillit.

Les også Skoler tar kantine-grep etter trøbbel med russegrupper Flere skoler bekrefter at elever ikke tør å gå i kantinen, fordi russegrupper okkuperer bord og utestenger andre.

Jeg vil påstå at det er disse kildene som har mest troverdighet når det gjelder å fange inn de mest negative ringvirkningene av russens hierarki, men det er ikke overraskende at de ikke er med i reportasjen.

Mange ungdommer føler ikke at russefeiringen «tilhører dem», men «de andre» (eliten).

Slik har russefeiringen beveget seg fra en felles feiring til en arena for markering av sosial rang. Det har det vært lenge, vil noen si. Skolen kan ikke ta alt ansvar her - dette må ungdommene få ordne opp i selv, er også et perspektiv.

Jeg skjønner at dette temaet er mye mer komplekst enn det er plass til å gå i dybden på her, men er det ikke pussig likevel at vi som voksne bare lar dette skje?

At vi ikke klarer, sammen med ungdommen, å lage bedre rammer for russefeiringen og snur denne eksklusjonskulturen - ikke minst etter at vi har hatt så mye fokus på inkludering gjennom 10 års grunnskole?

Dette fokuset forsvinner nemlig overraskende raskt og det er ganske skremmende.

