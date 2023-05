RÅD FRA GØLVET: – Jeg tror skolen må bli mer relevant, om flere som meg skal finne sin vei, skriver Richard Storevik.

Gjør skolen mer arbeidsrelevant!

Den norske skolen må bli mer relevant for arbeidslivet. Her er fem bud om hva jeg mener skal til.

RICHARD STOREVIK, aluminiumskonstruktør og leder for Fellesforbundet avd. 5

Jeg kom fra en fattig familie. Jeg utagerte. Jeg fikk konstatert klassiske konsentrasjonsvansker. Det er mange av oss «urolige» guttene. Men likevel ender mange av oss opp blant de mest produktive, omstillingsdyktige arbeiderne i verden.

For det er vi i den norske industrien.

Jeg tror skolen må bli mer relevant, om flere som meg skal finne sin vei.

Her er fem bud for hva som bør gjøres.

Bud 1: Teorien på plass, men på en praktisk måte

Jeg husker en mattetime på ungdomsskolen, læreren vår skulle lære oss om Pytagoras. Det var vanskelig matte. Under denne mattetimen bygde det seg opp et raseri.

Jeg reiste meg, kastet bøkene i veggen og skrek til læreren: «Jeg NEKTER å lære Pytagoras! Hva faen skal jeg med det, egentlig?» Jeg tok sakene mine og gikk.

Det skulle komme til å bite meg ganske kraftig i ræven.

Da jeg var lærling, fikk jeg et kraftig flashback til mattetimen. «Richard!» sa en av gutta. «Du kommer jo rett fra skolen, og da har du lært Pytagoras! Vi trenger å bruke den formelen, for da vet vi at vinkelen er bein.» Den jævla formelen.

Han klappet meg på skulderen. Han skulle lære meg en huskeregel. «3–4–5», sa han. Det brente seg fast. Fra hjørnet av vinkelen målte vi 300 millimeter (katet), så målte vi den andre siden til 400 (katet), deretter lengden mellom punktene (hypotenus), og den ble 500.

Da visste vi at hjørnet var beint, og kunne sveises.

Skolen burde legge mye mer til rette for praktiske fag tidligere, helt fra barneskolen. Hvorfor forsøkte de å lære meg Pytagoras bak en pult i stedet for på verkstedet?

Bud 2: Utstyret i orden

Verkstedet på videregående hadde to store freser, to store kjerneboremaskiner, noen andre fastmonterte bor, tonnpresse og en lang rekke med arbeidsbord som hadde noen skrustikker vi kunne bruke.

Dette var noe annet enn mattetimene fra ungdomsskolen. Vi fikk dreie en dor og en syl. Vi fikk lage en opprettslegge, med kobber- og nylonside. De som kom lengst, fikk lage et duplikat av en kanon.

Å lære å bruke utstyret er alfa og omega. Men et stort problem i skolen er at det er så mye utdatert utstyr. Jeg er overbevist om at den eldste og mest lojale sveisemaskinen vi ble trent opp til å bruke, var fra 1960.

Yrkesfaglinjene er underbudsjettert og dyre å drifte. Det er veldig dumt at det er slik- Kanskje ville det bidratt til at flere valgte yrkesfag. For meg var det å bruke maskinene på verkstedet noe av det jeg gledet meg mest til.

Bud 3: Lærere med erfaring fra arbeidslivet

Morten, kontaktlæreren min første året på yrkesfag, hadde jobbet i industrien hele livet. Han var barsk og røkte tobakk. Han slet med knærne etter å ha vandret på slitte betonggulv nærmest hele livet og snakket i en veldig direkte tone.

Vi hadde jo sett for oss at vi fikk herje med maskinene med en gang. Vi skulle file ned denne klossen på en spesiell måte. Vi filte, filte, filte og filte litt til. Det var ekstremt kjedelig. Læreren spurte om mål, og vi svarte i centimeter.

Da smalt det: «Det er kun millimeter vi snakker, folkens, det finnes bare millimeter, eller tusendedels millimeter, i industrien!»

På yrkesfag må skolen ha lærere med erfaring fra arbeidslivet. Elevene skjønner at timene er nyttige, og dessuten er nettverket i arbeidslivet gull verdt.

Det var lærerne som så meg og som tenkte at jeg kunne passe inn hos Leirvik, «Sveisen» på folkemunne.

Bud 4: Læring ute i bedrift

Arbeidsuke hos Sveisen var svært, og det skjedde så mye samtidig. Vi hadde åtte–ni haller og et lager i enden av verftsområdet. Maskinene og utstyret vi brukte, var mye nyere og helt annerledes enn det vi hadde holdt på med på skolen.

Som fagarbeider fikk jeg selv elever på utplassering eller lærlinger i lære. Vi fikk fadderrollen. Jeg lærte bort alt jeg kunne, inkludert tjuvtriksene. Men jeg er bekymret for at verkstedtimene i skolen har blitt redusert. Det var også merkbart på både praksiselevene og lærlingene.

Jeg kunne se elever slite med å bruke enkle verktøy. En sa han hadde lest at vinkelsliperen skulle holdes fast i håndtaket med den ene hånden og rundt «kroppen» med den andre.

Det ga ham problemer med å starte vinkelsliperen. Tenk på det. Han hadde bare lest om å bruke verktøyet, ikke prøvd det.

Hvorfor skal de lese om noe som det er bedre å prøve?

Bud 5: En skole for alle

Da jeg begynte på videregående, fikk vi en liste med ting vi måtte kjøpe inn. Jeg gruet meg til å komme hjem med den lappen. Jeg visste det ikke måtte være for dyrt, det ville vi ikke ha råd til.

Når du vokser opp med å arve klær eller aldri har råd til de kule skoene, føles forskjellene urettferdig.

Det har blitt mer og mer en samfunnsnorm at man ikke er god nok om man ikke har de riktige skoene, den rette vesken, jakken eller ser slik eller slik ut.

Skolen kan være så praktisk og relevant den bare vil, men hvis den ikke har rom for alle, hjelper det ikke.

En lengre utgave av denne teksten finnes som kapittel i boken «Hode og Hender» som kunnskapsminister Tonje Brenna har vært redaktør for og som kom ut på forlaget Res Publica nå i mai.