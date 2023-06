ETT ÅR ETTER: – I den skeive bevegelsen vet vi svært godt at medisinen ligger i fellesskapet. Det er fellesskapet vi søker til i både gode og mindre gode dager, og som må være der for oss dersom våre egne familier og nærmiljøer ikke har plass til oss, skriver kronikkforfatteren.

Vi trenger hverandre – for vi er sterkere med deg

Terrorangrepet under Oslo Pride i 2022 traff oss hardt, og slo sprekker både i vår individuelle og kollektive trygghet.

INGE ALEXANDER GJESTVANG, leder FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

«Måtte vi snart få oppleve en pridesesong hvor glitteret og regnbuene i ansiktene våre kun vaskes bort av gledestårer.»

22. juni i fjor har jeg en tekst på trykk i VG om hvordan holdninger blir til handlinger. En tobarnsfar er slått ned etter å ha deltatt på Sarpsborg pride. Grunnen? Han hadde på seg et regnbuefarget armbånd. En person i regnbuefarget genser kommer til for å hjelpe, men må trekke seg unna fordi han skjønner at han kan bli nestemann.

«Regnbuen provoserer. Men hvis det er slik at regnbuen er så farlig, hvorfor er det da slik at det er de som ikler seg den som risikerer vold?», spør jeg avslutningsvis.

Drøye to døgn senere smeller det i et av Oslos mange regnbuepyntede kvartaler. To mennesker blir drept. Over 20 skadet. Over 250 personer har status som fornærmet etter angrepet. Et hundretalls personer er traumatisert for livet.

Tusenvis av skeive landet rundt kjenner minoritetsstresset sterkere enn noen gang – etter en intens oppladning til Pride-måneden juni med et stadig hardere klima i kommentarfelt og avisspalter.

Politiets anbefaling til oss? Alle regnbuefargede arrangementer må avlyses og utsettes. En planlagt minnemarkering på Rådhusplassen mandagen etter blir avlyst bare timer før med bakgrunn i de tydelige rådene fra politiet. Det skeive miljøet dras mellom behovet for å samles og usikkerheten om den potensielle risikoen vi utsetter oss selv og andre for.

Ytrings- og forsamlingsfriheten mange av oss har tatt for gitt når vi har feiret pride i Norge er brått borte – politiet kan ikke garantere sikkerheten vår. Det var vondt å se regnbueflaggene vaie på rockefestival på Ekebergsletta samtidig som vi som organisasjon ikke kunne anbefale våre medlemmer å samles på Rådhusplassen.

Få av oss så for oss at dette skulle skje. Likevel var vi mange som ikke var overrasket. En hard debatt og polariserte fronter preget opptakten til Oslo Pride – og så rives to liv bort natt til selve paradedagen. Det ble en brutal påminnelse om at vi aldri kan eller skal ta våre rettigheter for gitt.

«Medisinen ligger i å få være en del av fellesskapet og være sammen med venner og kjære», sier Synne Øien Stensland, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, til BLIKK i kjølvannet av terrorangrepet.

Hun forteller videre at etter masseskytinger som denne kan mange skeive og andre minoriteter oppleve å få kommentarer eller hatytringer, som gjør at krisen blir enda vanskeligere å bearbeide og komme seg gjennom.

I den skeive bevegelsen vet vi svært godt at medisinen ligger i fellesskapet. Det er fellesskapet vi søker til i både gode og mindre gode dager, og som må være der for oss dersom våre egne familier og nærmiljøer ikke har plass til oss.

Fellesskapene vi skaper gjennom hele året er med på å gi mening, innhold og samhold for grupper av mennesker som gjennom en årrekke har skåret dårligere enn majoritetsbefolkningen for øvrig på levekårs- og livskvalitetsundersøkelser.

Selv om pilen peker i riktig retning vet vi at pilen ikke går oppover for alle av oss. Noen av oss føler oss hjemme i fellesskapene skeive organisasjoner og pridene skaper, mens andre av oss opplever lavere grad av tilhørighet. Noe av dette kan skyldes at man ikke opplever at det er plass i fellesskapene som finnes.

Dette kan være med bakgrunn i konkrete og fysiske barrierer og hindringer, eller mer usynlige, emosjonelle og strukturelle barrierer og hindringer.

Utenforskapet mange opplever i storsamfunnet kan også gjøre seg gjeldende i minoritetsmiljøer – eksempelvis ved at man har flere minoritetsmarkører og -tilhørigheter som gjør at man også blir en minoritet i minoritetsmiljøene man er en del av.

Derfor må vi alle kjenne på ansvaret og mulighetene vi har for å skape reelle trygge rom, arrangement og fellesskap hvor det er rom for hele mennesker, og hvor man ikke føler at man må velge mellom hvilke identiteter man tar med seg inn.

Ingen av oss er enten/eller, vi er både/og. Vi må heie fram det som gjør oss like og det som gjør oss ulike, det vi har til felles og det vi ikke har til felles. Vi må lytte til og lære av hverandre, også når andre lever liv som ikke umiddelbart ligner våre egne.

Vi skal kunne ta med oss hele oss selv og alle våre identiteter inn i vår felles kamp – vi skal ikke måtte velge bort deler av oss for å komme inn i skeive rom.

I en helingsfase er det ikke alltid like lett å bygge bro, og både ferske og gamle sår påvirker hvordan og om vi evner å møte hverandre med gode intensjoner, finne felles grunn og skape sterke fellesskap ut fra dette.

Mange av oss er vant til å stå alene i egne kamper, men vi er sterkest når vi står sammen.

I en tid hvor stillstand og tilbakegang preger situasjonen til skeive globalt trenger vi sterke fellesskap som står opp for hverandre, og kjemper side om side også i kamper som ikke angår oss personlig.

Vi trenger hverandre – for vi er sterkere med deg.