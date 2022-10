Kommentar

Slik skal VG dekke fotball-VM i Qatar

Noen uker før fotball-VM sparkes i gang, pågår det fortsatt arbeid i Qatar.

Årets fotball-VM kommer for mange med en kraftig bismak.

Det begynte allerede for 12 år siden, da Qatar ble tildelt mesterskapet under tvilsomme omstendigheter. Siden har medier og menneskerettighetsorganisasjoner rapportert om omfattende menneskerettighetsbrudd i Qatar, dødsfall under stadionbygging og generelt dårlig behandling av migrantarbeidere og trakassering av homofile.

Forholdene over danner et spesielt bakteppe for årets fotball-VM. Det stiller ekstra krav til vår journalistikk. For VG som mediehus har boikott av årets mesterskap i Qatar likevel aldri vært aktuelt.

I VG tror vi på medienes rolle i å rapportere, opplyse og avsløre. Vi skal drive uavhengig journalistikk og rapportere om det som skjer – både på og utenfor banen. Gjennom å være til stede med journalister og fotografer i Qatar, vil vi være bedre stilt til å kunne dekke kritikkverdige forhold.

For oss i VG vil årets Qatar-VM handle om å drive maktkritisk journalistikk side om side med formidling av en idrett som folk over hele verden elsker.

Folk tar bilder på den nye «Flag Plaza» i Doho i Qatar.

Sportsredaksjonen i VG har en stolt tradisjon for kritisk journalistikk og har i oppkjøringen til mesterskapet hatt en rekke artikler og kommentarer som har pekt på de mange utfordringene i Qatar. Helt frem til avspark 20. november og under mesterskapet kommer vil til å fortsette denne dekningen.

Vi har i forkant av VM jobbet med reportasjer som vil bli publisert før og under fotball-VM, og det vil også komme en egen podkastepisode om den tvilsomme tildelingen av årets mesterskap.

VG er ingen rettighetshaver for fotball-VM i Qatar. Vi har dermed ingen investeringer i rettigheter å forsvare. Vi får annonseinntekter når stoffet vårt brukes, men det er ikke slik at annonsørene står i kø for å reklamere i tilknytning til årets fotballmesterskap.

Vår forpliktelse og lojalitet ligger hos våre lesere. Vi kommer som utgangspunkt til å dekke fotballkampene som fotballkamper, og vil ikke skuffe de mange hundretusener av nordmenn som forventer å kunne holde seg oppdatert om verdens største sportsarrangement på VG.

Vår fotballdekning vil blant annet skje med løpende kampreferater i et digitalt VM-studio som du vil finne i VG Live, men også gjennom kampsaker og andre fotballnyheter fra journalister i både Qatar og Oslo. VG Sporten planlegger også tv-sendinger.

I løpet av VM kommer vi til å ha totalt åtte journalister og fotografer på bakken i Qatar, men disse er spredt utover det månedslange mesterskapet. Som under sist fotball-VM, kommer vi også til å ha populære tjenester som VM-profeten og din VM-tvilling.

Debatten rundt fotball-VM i Qatar skjer ikke i et vakuum. Sportsvasking dreier seg om regimer som bruker høyprofilerte idrettsarrangement for å avlede oppmerksomhet fra forhold som staten får kritikk for. Uttrykket er blitt brukt om tyskernes sommer-OL i 1936, men også om nyere olympiader som dem i Russland i 2014 og i Kina sist vinter.

Det handler om å knytte positive assosiasjoner til et land som av ulike grunner sliter med omdømmet. I Qatar har det vært VM i svømming, boksing, håndball, sykkel, turn og friidrett i løpet av de åtte siste årene.

Hundrevis av millioner mennesker over hele verden kommer til vende blikket mot Qatar i november for å se fotball i verdensklasse. Samtidig har nok et forsøk på sportsvasking aldri møtt mer motstand.

Tildelingen av mesterskapet, de mange menneskerettighetsbruddene og trakasseringen av skeive i Qatar er blitt kjent for mange mennesker som aldri ville fått denne kunnskapen uten at frivillige organisasjoner, medier og ildsjeler hadde grepet tak i det for å vise de problematiske sidene ved årets fotball-VM.

Kampen for menneskerettigheter og mot fotballmesterskapet har forent ulike grupperinger som tyske ultrafans og store deler av den norske fotballgrasroten. Og engasjementet favner langt bredere enn i fotballfamilien.

Vi i VG er bare en liten brikke i dette puslespillet, men vi tror at vi ved å dekke både det som skjer på og utenfor banen vil opplyse våre lesere.

Frode Buanes, sportssjef i VG