ER ÆRAEN OVER? – De siste 30 årene har Norge vært et godt land for Askeladden. Vi gikk gjennom oljealderen uten å pådra oss den nederlandske syken, så et gründereventyr langs kysten og etter hvert med teknologi i byene våre. Vi fikk en blomstrende kunst og musikkscene i byene – fantastiske utesteder – og vi prøvde i hvert fall å omfavne mangfoldet i befolkningen. Er det slutt nå, spør kronikkforfatteren.

Skal vi igjen bli det stedet Askeladden forlot?

Myten om at Norge er verdens beste land å bo i, samt retorikken om vanlige folks tur på bekostning av uvanlige folk, kan føre til noen svært uheldige valg.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

NICOLAI STRØM-OLSEN, daglig leder Startup Migrants

Norge er i ferd med å stenge seg fra verden og fra mulighetene, mens tilsynelatende unge talenter drar.

I det nye statsbudsjettet ble det tydeligere enn noensinne – regjeringen vil innføre studiegebyr for studenter som kommer utenfor EØS. De vil også kutte støtten til norske utenlandsstudenter som vil studere utenfor EØS.

Vi allerede ligger bak Danmark, Sverige, Tyskland og Finland i å tiltrekke oss utenlandsstudenter. Det kommer ikke til å bli enkelt for norsk næringsliv å tiltrekke seg internasjonalfagkompetanse når nesten ingen nordmenn har studert ute – og få utlendinger har studert i Norge.

I Tyskland har den type innvandrere startet milliardbedriftene Biontech, (Pfizer som vaksinen kalles i Norge), Researchgate, Omio, Gorillas som å nevne noen. De sysselsetter til sammen 2,7 millioner mennesker.

Felles for mange av dem er at de ikke drømmer om en jobb i det offentlige eller passer inn i et A4 liv. De er vår tids Askeladden som ble rike av å reise fra sitt hjemland. Disse menneskene er viktige for næringslivet fordi de har en drivkraft og utholdenhet til å forlate sitt land for å lære mer.

Les også Lykke til i Sveits, Kjell Inge Røkke! Og takk skal du ha for innsatsen.

Det som bør få alarmklokkene til å ringe mer er at unge talenter drar ut av landet aldri som før. I artikkelen «Forlater de rike riktet» undersøker Marianne Tønnessen hvem som drar. Det er ikke de med formue mellom 1 og 5 millioner kroner som drar. Det er hovedsakelig unge mennesker med en liten nettoformue, akkurat nok til å slå seg opp i utlandet og skape seg nye muligheter.

Det er lett å tenke at Norge er verdens beste land å bo i, og ingen vil forlate det. Men vi sliter med å se oss selv utenfra, og i mellomtiden reiser folk. Forskningsprosjektet ExitNorway viser det paradoksale i at utvandringen fra Norge er på 30.000 i året.

Utvandringen har aldri vært større i absolutte tall, men det ikke første gang at mange drar. På slutten av 1840-tallet, akkurat da han var ferdig med å kjempe med nebb og klør mot Henrik Wergeland, begynte Johan Sebastian Welhaven å klage over «dette utvandringsvanviddet» som preget vår samfunn.

Welhaven forsto godt hvorfor de lovende billedkunstnere som Johan Christian Dahl, Adolph Tidemand og Hans Gude hadde forlatt Norge for å studere å arbeide i det mye større tyske markedet. Han heiet på dem fordi i Norge fantes det hverken utdannelsesmuligheter ei heller marked for ambisiøse kunstnere.

Det som plaget ham var at i tillegg til kunstnere dro mange håndverkere, sjømenn og andre driftige mennesker hovedsakelig til USA. Det var folk med en praktisk utdannelse.

Les også Nei til stipendkutt, ja til skolepenger Budsjettforslaget om å redusere stipenddekningen for norske utenlandsstudenter bør skrinlegges.

De dro både av samme grunn som kunstnerne, men også fordi Norge opplevde en vanvittig befolkningsvekst som følge av at barnedødeligheten falt. De veltilpassede eldre brødrene, la oss kalle dem Per som arvet gård, eller Pål fikk universitetsutdannelse i Christiania, ble igjen, men deres yngste søsken reiste ut for å skaffe seg livets opphold.

De så at de ikke passet inn i embetsmannsstaten eller at mulighetsrommet var begrenset. Noen av dem ble Ole Evinrude, Fred Kavli og H.G. Haugan!

De som ikke passer inn – det være seg kunstnere eller gründere – er viktige. Trine Skei Grande mente kulturlivet muliggjør demokratiet – jeg mener det er for snevert: men mennesker som driver med «ekstremsport» enten det er kunst eller gründerskap er viktige for demokratiet.

Grunnen er at denne gruppen er outsidere – som ofte ikke føler seg hjemme i det konforme. Det var denne gruppen, med svært mange i kulturlivet og i startups, som for lenge siden begynte å forlate Russland og Belarus fordi det ble for klamt.

Samtidig var det også de som først begynte å protesterte mot Lukasjenko og Putins før de nå rømmer landene så fort de klarer.

De siste 30 årene har Norge vært et godt land for Askeladden. Vi gikk gjennom oljealderen uten å pådra oss den nederlandske syken, så et gründereventyr langs kysten i oppdrett og supply og etter hvert med teknologi i byene våre.

Vi fikk en blomstrende kunst og musikkscene i byene – fantastiske utesteder – og vi prøvde i hvert fall å omfavne mangfoldet i befolkningen.

Er det slutt nå? Det er ikke galt å ønske å føre god politikk for Per og Pål, men det er synd hvis det skjer på bekostning av Askeladden.