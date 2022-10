Når en fjær blir til fem høns…

Fredag 14. oktober var det verdens eggdag, og det var ikke noe å si på oppmerksomheten eggene fikk i år. Nyheten om at KIWI har skiftet fra Eldorado til First Price egg i 18-pakning trumfet både russiske droner og demonstrasjonene i Iran som hovedsak i flere norske medier.

Kristine Aakvaag Arvin, leder kommunikasjon og bærekraft, Kiwi

«Kriseprofitøren KIWI» og «uakseptabelt og umoralsk» skriver VG på lederplass i lørdagsavisen. Det er tydelig at det er behov for noen oppklaringer.

Først og fremst: En 18-pakning med egg koster ikke ett øre mer i dag enn det den gjorde i januar. Og dét til tross for at vi har fått prisøkninger fra leverandør og selv har hatt store kostnadsøkninger den siste tiden.

KIWIs egg i 18-pakning har siden januar kostet 37,40 kroner, eller snaue 2,08 kroner per egg. I sommer var prisen presset ekstra ned, og det stemmer at prisen var nede i 32,90 en periode. Men 37,40 var altså normalpris på 18-pakning egg både før og etter endringen fra Eldorado til First Price.

Prisen på Eldorado-egg i 18-pakning var det vi i bransjen kaller kunstig lav, og dette produktet alene ble solgt med tosifret milliontap i fjor. Det er ikke ønskelig å selge varer med store tap over tid, for da må man sette opp prisene på andre varer for å kompensere.

Vi kuttet 18-pakning med Eldorado-egg fra utvalget vårt, fordi vi lanserte 18-pakning First Price-egg til samme pakkepris. First Price står sterkt hos våre mest prisbevisste kunder, og vi selger langt mer First Price-egg i 18-pakning enn vi gjorde av Eldorado-eggene. Disse eggene er litt mindre i størrelse, og kiloprisen har derfor økt noe. Samtidig er det viktig å understreke at prisene på egg totalt solgt i KIWI har gått ned i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Størrelsen på First Price-eggene er tilsvarende de billigste eggene resten av markedet selger og av like god kvalitet som Eldorado. Høna vet ikke om hun legger et Eldorado- eller First Price-egg.

Det stemmer at vi justerte prisen på Eldorado-egg i 12-pakning ned til 29,90 kroner i går, og at vi igjen selger varen med tap. Den nye prisen er for øvrig 13 kroner lavere enn den billigste 12-pakningen med M/L-egg vi fant hos Rema 1000 i går ettermiddag.

Vi endret ikke prisen igjen fordi vi tjener for mye, slikt VG antyder, men fordi det er kunden som er sjefen i KIWI. Vi lever av fornøyde kunder. Og i går innså vi at det er vanskelig for mange kunder å forstå at vi selger noen varer med tap, og at prisforskjellen ble for stor.

Vi har rundt 5500 varer i våre butikker. Man kan ikke bruke ett produkt som fasit på prisutviklingen. Prisene på dagligvarer her i landet har økt med 12,1 prosent de siste 12 månedene, men dette er ikke unikt for Norge. I våre naboland Sverige og Danmark har prisene økt med henholdsvis 16,1 og 15,3 prosent.

Hovedårsaken til prisøkningene er økte innpriser fra leverandør. Samtidig har hele verdikjeden fått økte kostnader, ikke minst til transport og strøm. Prisveksten dekker ikke de økte kostnadene, og våre 693 butikker mottar ikke en krone i strømstøtte. Marginene har blitt lavere, og lønnsomheten i 2022 blir dårligere enn i 2021.

KIWI er prispresseren i bransjen og vi gjør det vi kan for å holde prisveksten nede og bidra i en tøff tid for mange. VG foreslår priskutt i praksis og ber oss ta ansvar. Da kan vi informere om at vi presser priser som aldri før.

Nå er 4x125 gram laks satt ned fra 109 til 69,90 kroner, mens 2 kilo hvetemel er satt ned fra 27,90 til 14,90 kroner, 500 gram Evergood kaffe er satt ned fra 84,90 til 59,90 kroner og 6x1,5 liter Coca Cola uten sukker er satt ned fra 69 til 59 kroner. For å nevne noe. Dét er priskutt i praksis.

Vi kan altså berolige både VG og kundene våre; 18-pakningen med egg har samme pris som før, men den heter nå First Price. Ikke Eldorado. Uansett om en fjær blir til fem høns eller 18 egg, så skal vi selvsagt aldri lure noen. Derfor skal vi fortsatt ha bransjens laveste priser. Både på egg og alle de andre varene i butikkene våre.