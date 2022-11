Kommentar

Demokrati ved en avgrunn

Et stort flertall av amerikanere mener at demokratiet er i fare. Men bare et fåtall mener at trusler mot demokratiet er USA største problem.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Alt tyder på at det republikanske partiet vil vinne en brakseier i mellomvalgene på tirsdag.

Den viktigste årsak er høy prisstigning og økonomisk usikkerhet. Og at bare fire av ti amerikanere synes president Joe Biden gjør en god jobb.

Demokratene kontrollerer i dag både Det hvite hus og Kongressen. Det vil ikke vare.

Nettstedet FiveThirtyEight mener det er over 85 prosent sjanse for at republikanerne vil få flertall i Representantenes hus. I Senatet er det mer åpent. Men republikanerne trenger kun å vinne ytterligere ett mandat for å få flertall.

Dermed er republikanerne svært nær ved å sikre seg full kontroll i Kongressen.

Av alle meningsmålinger foran tirsdagens mellomvalg i USA har jeg særlig merket meg ved én. Mens syv av ti velgere sier at demokratiet er i fare mener kun syv prosent at dette er landets viktigste problem akkurat nå.

Donald Trump i Sioux City, Iowa, på valgkamp for republikanere 3. november. Om kort tid er det ventet at Trump erklærer sitt kandidatur for 2024.

Åtte av ti amerikanere sier at økonomien er svært viktig for deres valg.

Denne uke talte Biden til nasjonen fra Union Station, togstasjonen like ved Kongressbygningen. For snart to år siden oppildnet daværende president Donald Trump sine tilhengere til å marsjere til Kongressen, for å stanse godkjenningen av valget han hadde tapt.

Biden brukte hele den TV-sendte talen til å advare om at selve det amerikanske demokrati står i fare i valgene på tirsdag. At mange republikanere tror på Trumps tale om at han ble frastjålet seieren for to år siden har åpnet veien for politisk kaos.

Mange av republikanere som stiller til valg på tirsdag, enten det er til Kongressen eller lokale valg, mener Trump vant. De er blitt valgfornektere. Vil de akseptere et mulig valgnederlag for seg selv?

Donald Trumps tilhengere stormer Kongressen 6. januar 2021 for å stanse godkjenningen av valgresultatet.

Info Hva er mellomvalget og hvorfor er det viktig? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år er valgdagen tirsdag 8. november.

I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 35 av de 100 setene i Senatet.

Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles.

Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene – Republikanerne og Demokratene – som får makten i nasjonalforsamlingen. Hvem det er får igjen mye å si for hvor mye av sin politikk president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for.

Det er også viktig fordi hvem som har makten ute i delstatene har stort potensial til å påvirke amerikaneres liv ettersom de ulike delstatene på mange områder står fritt til å bestemme sine egne lover. Vis mer

Biden talte til sine egne. Demokrater identifiserer Trumps MAGA-republikanere (Make America Great Again) som den største trussel mot demokratiet.

Republikanere hører ikke på Biden. De mener at det er demokrater og venstreradikale grupper som truer demokratiet. At deres politiske motstandere vil frata dem grunnlovsfestede friheter og innføre sosialisme i USA.

En giftig cocktail av konspirasjonsteorier, kulturkrig og radikalisering har bidratt til å skape en dyp kløft i det amerikanske samfunn. Politisk uenighet utarter i fiendskap. Det finnes knapt fakta alle kan være enige om, bare alternative fortellinger. Som den store løgnen at Trump egentlig vant presidentvalget i 2020.

Trump har utrettelig sådd ubegrunnede påstander om at han vant, og nå høster USA resultatet.

Folkets tillit til demokrati og valg undergraves. I 2018 oppga nær ni av ti republikanske velgere at de hadde stor tillit til at amerikanske valg ble administrert på en god måte. Nå, foran mellomvalget, sier fire av ti republikanere at de har ingen eller lav tillit til valgresultatene.

Den republikanske kongressrepresentanten Marjorie Tayler Greene med krav om å stille Joe Biden for riksrett. Bildet er fra et kampanjemøte med Donald Trump 25. september 2021.

Hatefulle ytringer fortrenger saklig politisk debatt. På fem år er antall trusler mot folkevalgte medlemmer av Kongressen blitt tidoblet, fra 902 i 2016 til 9 600 i 2021. Og hat kan lede til vold.

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter advarer om et forsterket trusselbilde under valget.

Amerikanerne er bekymret for demokratiets fremtid. Det gjelder både republikanere, demokrater og uavhengige. Men alle er også opptatt av økonomiske utfordringer. Det taper Biden og demokratene på.

Republikanerne har i valgkampen fokusert på inflasjon, innvandring og voldskriminalitet. Demokratene er i valgkampen opptatt av kampen for abort-rettigheter og trusler mot demokratiet. Dette er viktige saker for mange velgere, men de overskygges av dårligere økonomiske tider.

Biden og demokratene har i for liten grad snakket om det som betyr mest for velgerne, deres personlige økonomi. De har ikke klart å forklare egen politikk. Demokratene blir ikke belønnet av velgerne for å ha vedtatt store reformer og økonomiske krisepakker.

President Joe Biden taler på et valgarrangement for demokraten Mike Levin i California 3. november.

Som regel går opposisjonspartiet frem i mellomvalg. Det er gode grunner til å forvente at det samme vil skje i år, særlig når det er økonomisk krevende tider.

Et nytt flertall vil gjøre livet surt for president Joe Biden. Republikanerne kan da blokkere lovforslag og utnevnelser. De kan også komme til å starte etterforskning av Biden, hans medarbeidere og familie. Grunnlaget er uklart, men motivet er åpenbart. MAGA-republikanere vil ha hevn for riksrettssakene mot Trump og granskingen av Kongress-stormingen.

Sterk fremgang for republikanerne vil være en seier for Trump. Mange av hans mest entusiastiske tilhengere vil ta plass i den nye Kongressen.

Trump støtter også kandidater som har gode muligheter til å vinne viktige valg i delstatene, blant annet i vippestater som i praksis avgjør utfallet av presidentvalg. Politikere som nekter å erkjenne at Trump tapte i 2020 kan komme til å få ansvar for gjennomføring og godkjenning av presidentvalget i 2024.

Om kort tid er det ventet at Trump erklærer sitt kandidatur for 2024.

Torsdag kveld sa Trump til velgere i Iowa at det er «svært, svært, svært sannsynlig» at han stiller igjen.

– Jeg har stilt til valg to ganger. Jeg vant to ganger. Og jeg gjorde det mye bedre den andre gangen enn den første.

Det han unnlater å si er at Biden fikk syv millioner flere stemmer enn han. Og at Biden vant valget med 306 valgmenn mot Trumps 232.

For Trump og mange republikanere er dette en ubehagelig sannhet de ikke vil erkjenne.

Den store stresstesten for det amerikanske demokrati finner sted i presidentvalget om to år.

Én ting er sikkert. Hvis Trump taper igjen vil han nekte å erkjenne nederlaget.

Hør mer i podkasten Giæver og gjengen: