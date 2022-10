Leder

Bedre kreft-informasjon til innvandrerkvinner

MAMMOGRAFI: Innvandrerkvinner møter ikke opp til mammografi. Det må gjøres mer for å få kvinnene til å ta undersøkelsen. Illustrasjonsbilde.

Færre kvinner sjekker seg for brystkreft. Mange av disse er innvandrerkvinner. Det må gjøres noe med.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

En av fire kvinner møter ikke opp til mammografi. Undersøkelsen som kan oppdage små kuler før en selv kan gjøre det.

De fleste av disse har innvandrerbakgrunn, opplyser Brystkreftforeningen.

Det er urovekkende.

For selv om forekomsten av brystkreft er høyere blant vestlige kvinner, er kreften mer alvorlig når innvandrerkvinner først får den.

Da er det gjerne enda viktigere at kreften oppdages tidlig. Mammografi kan være avgjørende i slike tilfeller.

Men innvandrerkvinner flest møter altså ikke opp til undersøkelse som tilbys til alle kvinner mellom 50 og 69 år.

Les også Færre sjekker seg for brystkreft: – Alle må gjøre det Jo tidligere brystkreft oppdages, jo større sjanse er det for å overleve.

Forklaringen på dette er sammensatt.

Det handler om kjønnsroller, språkkunnskaper og et konservativt syn på bluferdighet.

De eldste innvandrerkvinnene kom gjerne til Norge på 70- og 80-tallet. De fleste fra land som Pakistan, India, Tyrkia og Marokko. Mange av disse har levd et liv isolert fra storsamfunnet. De har gjerne dårlige norsk kunnskaper.

På 90-tallet fikk vi en stor gruppe kvinner med bakgrunn fra Somalia. Også dette er en gruppe med lav yrkesdeltagelse og også her er det mange kvinner som ikke kan norsk.

Det betyr at mange gjerne har holdt på tradisjonelle kjønnsroller – hvor kvinner er omsorgsarbeidere for mann og barn. Fremfor å vise omsorg for egen helse.

Men også at de ikke forstår informasjonen de norske myndighetene sender dem.

Kanskje får de ikke lest innkallingsbrevet. Og dersom de gjør det, så er de redde for hva undersøkelsen innebærer.

Dette er gjerne kvinner som har et strengt syn på bluferdighet. De er redd for å kle seg nakne foran ukjent helsepersonell. De er redd for gynekologiske undersøkelser og mammografi. Redd for å bli undersøkt av menn.

Info Slik foregår en mammografiundersøkelse Alle kvinner mellom 50 og 69 år får tilbud om mammografi hvert andre år.

Før undersøkelsen får du noen spørsmål og ser etter hudforandringer på brystene.

Så blir det tatt bilder av brystene. Det blir tatt bilder fra to vinkler på hvert bryst. Mammografiapparatet legger press på brystene i noen sekunder mens bildene blir tatt.

Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger. Alle får skriftlig svar og dette kommer i løpet av 2–4 uker. Kilde: Kreftregisteret Vis mer

Derfor kreves det en ekstra innsats. Både fra helsemyndigheter, helsearbeidere, fastleger og ikke minst innvandrerorganisasjoner. Sistnevnte må aktivt bidra til holdningsendrende arbeid

I enkelte innvandrermiljøer er sykdommer som kreft tabubelagt. Enda vanskeligere er det å snakke om brystkreft.

Da er det avgjørende at helseinformasjon når frem. Det betyr at den også må formidles på et språk mottageren forstår. Og i et format målgruppen benytter seg av.

Innkallingsbrev til mammografiundersøkelse ligger tilgjengelige på nettet i ulike språk. Men det er åpenbart ikke nok. Det må benyttes andre metoder for å nå de eldre innvandrerkvinnene.

Det krever både økonomiske og menneskelige ressurser, og det krever tålmodighet og forståelse.

Dette arbeidet er en viktig del av arbeidet for kvinnehelsen. En ekstra innsats kan redde flere kvinneliv.