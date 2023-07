Kommentar

Rasisme i verdens lykkeligste land

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

Tidligere statsminister Sanna Marin (t.v.), nåværende statsminister Petteri Orpo og den omdiskuterte finansministeren Riika Purra under partilederdebatten etter valget i begynnelsen av april.

Finlands finansminister sliter med å ta avstand fra rasisme og en ministerkollega har allerede måttet gå av for å ha leflet med nazi-symboler.

Fra å ha en statsminister i popstjerne-klassen har Finland - verdens lykkeligste land ifølge FN - i det siste fått internasjonal oppmerksomhet langt utenfor komfortsonen.

Det gikk så langt at president Sauli Niinistö under NATO-toppmøtet i Vilnius grep inn og sa at «det ville være klokt om regjeringen hadde nulltoleranse til rasisme».

Den finske skandalen har blitt flittig omtalt også i utenlandske medier.

Riikka Purra (leder for Sannfinnene), Sanna Marin (tidligere stastminister) og Petteri Orpo (statsminister) i Morten Mørlands strek før valget våren 2023. Inspirert av «American Gothic».

La oss ta det fra begynnelsen:

Den 20. juni fikk Finland ny regjering etter at Sanna Marin tapte valget. De høyrepopulistiske Sannfinnene er ett av de fire partiene i koalisjonen under statsminister Petteri Orpo fra Samlingspartiet, som er Høyres søsterparti.

Næringsminister Vilhelm Junnila fra Sannfinnene ble sittende bare i ti dager - etter å ha blitt anklaget for å ha leflet med nazistiske symboler og for kontakt med høyreekstreme. Han overlevde en tillitserklæring i Riksdagen, men fant ut at det var best å rydde kontoret «av hensyn til Finlands anseelse».

Men det var ikke slutt med det: Sannfinnenes leder, finansminister Riikka Purra, er siden blitt drevet fra skanse til skanse.

Det handlet om meldinger som en «riikka» skrev i 2008, og som ifølge finske medier var «rasistiske voldsfantasier».

I en av meldingene forteller «riika» om et møte med somalisiske tenåringer på et lokaltoget. Hun spurte hva de egentlig gjør i Finland. Og skriver at «om jeg hadde et våpen, så skulle det være lik i lokaltogene».

Joe Biden er torsdag på besøk i Helsingfors. Fra v.: Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, USAs president Joe Biden, Finlands president Sauli Niinisto, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir og statsminister Jonas Gahr Støre.

Purra innrømmet til slutt at det var hun som sto bak, at hun var frustrert over innvandringen og at hun ikke ville ha uttrykt seg på samme måte i dag.

Hun sier også at det var før hun gikk inn i politikken, og at hun derfor var «privatperson».

Svenskspråklige Hufvudstadsbladet mener at innrømmelsen var halvhjertet:

– Finland trenger en regjering som fordømmer rasisme. Riikka Purra tok til slutt avstand fra rasisme, men kan ikke forvente at den skal oppfattes som ekte, skriver de på lederplass.

Purra overtok som partileder i 2019 etter den enda mer kontroversielle Jussi Halla-Aho. Hennes omdiskuterte meldinger har blant annet kommet på hans blogg, melder Yle.

Vilhelm Junnila fikk bare ti dager som næringsminister. Hans lefling med høyreekstremisme gjorde at han ble tvunget til å trekke seg.

Da hennes kommentarer fra 2008 kom fram, sa hun først at det var «min rasende tekst, ikke noe annet».

Men Svenska Folkpartiet, som er en del av regjeringen, var ikke fornøyd med det. Det var heller ikke den erfarne presidenten Sauli Niinistö, som på uvanlig sterkt vis oppfordret regjeringen til å ta avstand fra rasisme.

Purra skrev først at hun ikke aksepterte vold, som om det hadde vært saken.

Det skulle bare mangle om ikke Finlands visestatsminister skulle være mot vold.

Nå spør mange seg om Finland kan ha en regjering med en partileder som Purra. Hun tok først avstand fra sine uttalelser kun på Twitter, men etter et dager ble hun tydeligvis beordret av statsministeren til å være med på en pressekonferanse sammen med ham.

Der sa statsministeren at regjeringen har «nulltoleranse mot rasisme og ekstremisme», mens Purra påpekte at Sannfinnenes kamp mot innvandring skjer med demokratiske midler.

Riikka Purra forsvarte i begynnelsen Vilhelm Junnila, som til slutt likevel måtte gå etter at det var for mange tegn på at han hadde flørtet med høyreekstremistiske ideer.

KOALISJON: Den nye finske regjeringen består av fire partier. Fra v.: Leder for Kristdemokraterna, landbruksminister Sari Essayah, leder for Sannfinnene, finansminister Riikka Purra, leder for Samlingspartiet, statsminister Petteri Orpo og leder for Svenska folkpartiet, utdanningsminister Anna-Maja Henriksson.

Sannfinnene og de svenske Sverigedemokraterna har mye til felles, særlig når det gjelder skepsis mot innvandring, men mens Sverigedemokraterna holdes ute av det gode selskap, kom Sannfinnene med i sin første regjering i 2015. Ved valget i år ble de det nest største partiet.

Det store spørsmålet er hvorfor Riika Purra - og for den saks skyld andre fra samme parti - ikke har blitt tvunget til å ta oppgjør med ekstreme uttalelser tidligere.

Til tross for at Finland og Norge har omtrent like mange innbyggere totalt, har Norge mer enn dobbelt så mange innvandrere som Finland. Ikke før i det siste har Finland fått noen innvandring av betydning.

Finnene har derfor også lavest andel innvandrere av landene i Norden. Ifølge en rapport fra Statistisk Sentralbyrå er det 6,1 prosent for Finland og til sammenligning 14,3 prosent for Norge (når vi ikke tar med etterkommerne av innvandrere).

Det er spesielt at en statsminister i et demokratisk land må gå ut og forsikre om at hans regjering er mot rasisme. Særlig i verdens lykkeligste land.