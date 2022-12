Kommentar

Opprører og brobygger

Hun kjempet til siste slutt, Shabana Rehman. Som hun kjempet gjennom hele sitt liv. Norge har mistet en av sine aller modigste.

Uten Shabana hadde vi vært et annet samfunn. Et mer polarisert, og mindre inkluderende Norge. For mer enn to tiår siden åpnet Shabana den norske debatten om frihet og sosial kontroll i mange innvandrermiljøer.

Hun satte ord på det få andre våget den gangen. Politikere og akademikere som hadde skygget unna de vanskelige spørsmålene som oppstår i møte mellom ulike kulturer, måtte forholde seg til Shabana og hennes budskap.

Ære og skam

Shabana angrep tradisjoner og religiøse dogmer som begrenser menneskers liv. Hennes selvsagte budskap var at unge nordmenn med innvandrerbakgrunn hadde krav på den samme friheten som andre ungdommer kunne ta for gitt.

Til å velge livsvei, kjæreste og venner. Til å være ute om kvelden, til å ikke bli passet på. Til å slippe unna ære- og skam-kulturen. Den som pålegger døtre å ikke bringe skam over familien ved å treffe gutter eller på andre måter bryte med det storfamilien anser som “ærbar oppførsel”.

«Shabana går på ski over Grønland» - Shabanas show sommeren 2002. Hun brukte humor til å snu opp ned på mange vante forestillinger.

Og som pålegger sønner å passe på sine søstre. Med alle midler, om nødvendig. For Shabana var også opptatt av guttene. Av det sosiale presset de opplever. Av hvordan ære og skam-kulturen rammer alle. Gutter og jenter. Voksne og barn.

Mullah Krekar

Som standup-komiker brukte hun humor. Som spaltist var hun skarp. Hun brøt grenser, enten det var på scenen, eller i avisspaltene. Shabana var direkte og tydelig. Det provoserte mange, særlig i innvandrermiljøer.

Som da hun løftet Mullah Krekar, et stunt som ble omtalt verden over. Blant annet i New York Times. Eller da hun stilte opp i Dagbladet Magasinet, kun malt med det norske flagget. Det var magisk, i sin nakne enkelhet.

Shabana Rehman vakte oppsikt verden over da hun løftet Mullah Krekar under et debattmøte. Han ble rasende.

Med sine mange provoserende utspill og uttalelser gjennom 2000-tallet, åpnet hun rommet for mange andre. Paradoksalt nok. Som dagens Venstre-nestleder, Abid Raja. Han var den gangen talsmann i en av Oslos største moskeer, og en av hennes arge kritikere.

På tross av dette sa han til meg, på et tidspunkt, at når Shabana gikk så langt som hun gjorde, fikk andre unge med innvandrerbakgrunn, som han selv, mulighet til å gå litt lenger. Til å lufte litt mer av sin kritikk mot undertrykking og sosial kontroll enn de kunne før Shabana kom på banen.

Språket hennes viktigste våpen

Shabanas eget liv var dramatisk, og tidvis vanskelig. Hun vokste opp i en søskenflokk på sju, på Holmlia i Oslo. Der hadde hun en lærer, Thora Mæhle, som så den unge jenta, og forsto hva som bodde i henne. Som tok Shabana hjem til seg, viste henne bøkenes verden. Og som fikk foreldrene til å forstå at Shabana måtte få være med i fellesskapet på skolen. På svømming og på felles turer.

Da Shabana begynte på skolen som sju-åring, kunne hun ikke norsk. Selv om hun hadde bodd her siden hun var ett år gammel. Likevel ble språket hennes største og viktigste våpen. Hun ble et bevis på hvor mektig våpen ordet er.

Shabana elsket dyr, og var en aktiv forkjemper for dyrs rettigheter.

Mange trykket henne til sitt bryst, også de som ønsket å bruke henne i sine egne kamper. Men det var ingen som eide Shabana. Ingen som kunne skyve henne foran seg. Hun visste godt hva hun selv sto for - og hva hun aldri ville stille seg bak.

Enda mer ugjort

Shabana hadde en usvikelig tro på offentlig debatt. På samtalen. På forsoning, på at både samfunn og mennesker kan endre seg. Også i hennes egen familie.

Gjennom de siste årene av sitt liv brukte Shabana mye tid og krefter på dyrevern. Hun var aktiv i NOAH, og ble en tydelig talskvinne for dyrs rettigheter.

Shabana Rehman fikk gjort mye. Hun hadde enda mer ugjort. Nå er kampen over.

I dag er vi mange som er fylt av sorg. Og takknemlighet. For alt Shabana gjorde. Og for alt hun var.