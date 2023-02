SVENNEBREV: Ola Kverneland Undheim (23) fikk sitt svennebrev i 2020. Nå studerer han bygg og miljøteknikk på NTNU i Trondheim.

Fem gode grunner til å velge yrkesfag

Er du fortsatt usikker på hva slags linje du skal søke på 1. mars? Her er fem gode grunner til å velge yrkesfag.

OLA KVERNELAND UNDHEIM (23), student

For et par uker siden var jeg på fag- og svennebrevutdeling i Stavanger, hvor fylkesordføreren og opplæringsnemda nevnte at det var rekordmange yrkesfaglige elever og at noen av de fremste ingeniørene hadde yrkesfag i bunn.

Nå skal jeg gi deg fem gode grunner til hvorfor du bør velge yrkesfag.

1. Du får prøvd deg i et praktisk yrke

Uansett hva du skal drive med er det viktig å ha gode rutiner, være selvstendig, punktlig og til å stole på. Når du velger yrkesfag kommer du tidlig ut i jobb, får erfaring og lærer å samarbeide. Du kan velge blant over 170 yrker, der du er med og skaper noe konkret og se resultater.

Det er faktisk lettere å gå ifra et fag- eller svennebrev til akademisk utdannelse enn motsatt, noe som leder meg til neste poeng.

2. Mange utdannelsesmuligheter

Skal du beholde de fagutdannede i regionen er det viktig å tilby videreutdanninger og fornying av kunnskap, også på et høyere akademisk nivå. Regjeringen har satset på dette og litt avhengig av hvor du bor kan du velge opptil flere videreutdannelser.

Du har noe som heter yrkesfaglig studiekompetanse (YSK), der du kan få både yrkesfaglig kompetanse og studiekompetanse på 4 år.

Den andre veien du kan ta er Y-veien, der du søker opptak gjennom fag- eller svennebrev som er relevant til bachelorgraden du søker deg inn på.

Det er også mulig å søke seg inn på forkurs hvis du vil kvalifisere deg for teknologiske studieretninger. Du kan søke deg inn på fagskole, der du kan bli fagskoleingeniør på 2 år.

I tillegg kan du også søke deg inn på påbygg hvis du trenger generell studiekompetanse.

3. Du får betalt under læretiden

Du kan tjene opptil en halv fagarbeiderlønn i året, som er veldig bra betalt til en som er under utdanning. Du kommer også tidlig ut i jobb som gjør at du kan raskere spare opp en solid egenkapital, som gjør det lettere å komme seg inn på boligmarkedet.

Mange studenter sliter med økonomien mens de studerer, og da kan det hjelpe godt å få inn litt penger under læreperioden, før du setter i gang med studiene.

Bedre økonomi kan redusere stress og hjelpe med den psykiske helsen til studentene.

4. Stor etterspørsel etter fagarbeider

Byggebransjen spår at etterspørselen etter fagarbeidere vil bli større enn antallet som utdanner seg til en yrkesfaglig utdannelse. Det viser også tall fra SSB. Dette er gjeldende for de fleste yrkesfag og derfor trenger bransjen alle folk de kan få.

5. Verdifull praktisk erfaring som kommer godt med i videreutdanningen

Har selv hørt på samtlige av intervjuene jeg har vært på at de setter pris på at jeg har svennebrev. Du skiller deg raskt ut i mengden og det kan bli med å sikre deg jobb. Det hjelper også på med motivasjonen til videre studier hvis du bygger på noe du allerede har praktisk erfaring på fra før.

Jeg ønsker at regjeringen og fylkene fortsetter å satse på yrkesfaglig studieretning, sånn at flere folk ønsker å velge disse veiene.

Håper jeg har gjort deg litt klokere på videre valg og ønsker deg lykke til med videre studievalg!