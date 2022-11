Kommentar

Grenseløs lobbykamp

RIK PÅ LAKS: John Fredriksen kontrollerer Mowi, som jobber hardt mot lakseskatt og hvor toppsjefen nylig sa at finansministeren jukser med tall. Her med døtrene Kathrine og Cecilie Astrup Fredriksen.

Norges rikeste kjemper for å slippe mer skatt. Denne gangen lykkes de ikke.

Det er fire familier som kontrollerer rundt halvparten av norsk oppdrett. Mange er nordmenn, mens nær 40 prosent av eierne totalt sett i næringen er utenlandske.

De ligger for tiden i strid med regjeringen, etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum i september varslet at fra neste år blir det mer skatt.

ANGREPET AV SOLBERG: Jonas Gahr Støre ble i onsdagens spørretime i Stortinget angrepet av Frp og Høyre for lakseskatten. Statsministerens svar er at skatten nå utvilsomt kommer.

Vår mest kjente laksemilliardær John Fredriksen kontrollerer Mowi, som går sterkt imot skatten. Salmars Gustav Witzøe, som har overført store deler av formuen til sønnen Gustav Magnar, har truet med utflagging om det blir lakseskatt.

Helge Møgster (69), som eier deler av Lerøy, og som mente Erna Solberg gjorde Norge til en krigssone, truet også med å flytte. Nå som lakseskatten kommer, sier han at han er for gammel.

Blant de mer ukjente eierne har vi utenlandske investeringsbanker og Mitsubishi.

Ingen vil ha den nye skatten.

HARD MOT ERNA SOLBERG: Laksemilliardær Helge Møgster hadde Erna Solberg på besøk i 2016. Senere anklaget han henne for å gjøre Norge om til en krigssone fordi forslaget om lakseskatt kom i hennes regjeringsperiode.

Lakselobbyen kommer med en rekke usaklige angrep mot regjeringen. For eksempel at en skatt som har vært anbefalt i tre år, er et plutselig sjokk. Og at havbrukskommunene ranes av Oslo, som bare er tull. Laksekommunene vil få mer penger.

Noe kan regjeringen skylde seg selv. De har vært uforberedt. En merkverdighet er for eksempel at høringsrunden skal være ferdig etter innføringen av skatten.

Men det er altså høring, Og der får Salmar, Lerøy og Sjømat Norge si sitt. De se ennå ikke ut å ha brukt denne demokratiske kanalen, selv om de sier det haster.

For de vil ikke være konstruktive. Målet er å lage så mye støy og usikkerhet at de klarer å skrote hele skatten.

NORGES RIKESTE UNDER 35 ÅR: Gustav Magnar Witzøe har arvet laksemilliardene av sin far Gustav. Han jobber blant annet som modell. Bildet er fra en Elle-fest på Aker Brygge i sommer.

Siste trekk fra laksenæringen er å permittere flere hundre ansatte som driver med foredling og skylde på den nye skatten.

Dette gjør folk langs kysten redde. Flesteparten av de lokale jobbene finnes i selskapene som driver for eksempel filetering.

Men disse får ikke den nye skatten. Det er kun selskapene som forer opp laksen i merdene, som skal betale grunnrenteskatt.

HAR GJORT FLERE NORDMENN RIKE: Norske fjorder er perfekte for lakseoppdrett. Laksemilliardærene som truer med å flytte ut, vil ganske sikkert bli erstattet av nye drivere om de mot formodning gjør alvor av trusselen.

Det er dessuten helt vanlig å permittere i næringen, året rundt. De har attpåtil langt mer liberale permitteringsregler enn ellers i Norge. Staten tar utgiftene fra dag én for de ofte østeuropeiske ansatte som har dårligere betingelser enn alle andre som blir permittert.

I fjor var forklaringen på permitteringer mangel på fisk. Nå derimot har de fått ordførere, NHO og fagforeningsfolk med seg. Lokalt gås det fakkeltog mot skatten.

Fordi eierne, som gjerne kontrollerer hele verdikjeden, truer med arbeidsplassene.

Men det er nå. Når skatten kommer, vil de sende fisken til foredling i Norge igjen siden det ikke er den delen av verdikjeden som får den nye skatten.

Produsentene sier rett nok at de vil sende mer av fisken frossen og ubehandlet til utlandet.

Men det er vanlig også nå, fordi EØS-avtalen ikke omfatter fisk og tollsatsen øker desto mer behandlet fisken er. Og så lenge det er slik, vil ikke filtering gi mange arbeidsplasser i Norge.

Og uansett om produsenten sender fisken til utlandet, må de betale den samme grunnrenteskatten.

Det de er imot, er at de må betale mer enn de synes er rimelig.

STØRE HOS WITZØE: Jonas Gahr Støre på besøk på Frøya hos Salmars grunnlegger Gustav Witzøe i 2020. Nå vil regjeringen skattlegg blant annet Salmar hardere.

De klager spesifikt på at regjeringen vil skattlegge ut fra en normpris (spotprisen på laksebørsen) og ikke den reelle prisen de får når de inngår langsiktige fastpriskontrakter.

Men størstedelen av fisken i næringen selges til spotpris, altså enkelt sagt prisen regjeringen vil legge til grunn. Sjømat Norge anslår at 60–70 prosent selges på spotmarkedet.

I Salmars siste årsrapport oppgis at fastpriskontrakter står for bare 25 prosent av salget. At spotprisen normalt er høyere, som de skriver, er nok grunnen til at de vil skatte av fastpris.

Hva slags pris som er riktigst, kan diskuteres. Men det betyr ikke at hele skatten skal skrotes. Om produsentene får viljen sin her, er problemet at de kan videreselge fisken kunstig billig til sine egne foredlingsselskaper, og slik kutte skatt.

Og når grunnrenteskatten blir innført fra nyttår, vil partene ha interesse av å inngå fastpriskontrakter igjen. De permitterte vil komme tilbake på jobb.

ERNA PÅ BESØK: Erna Solberg på besøk hos Gustav Witzøe i fjor sommer. Hun gikk imot grunnrenteskatt på laks da hun var statsminister.

I øysamfunnene hvor noen av laksemilliardærene bor, er de store velgjørere.

Ikke i forhold til hvor mye de tjener, men i forhold til alle andre. Det er vanskelig å gå imot en som har kostet flystripe og svømmebasseng ikke bare til seg selv, men også til kommunen.

Men kommunene ligger altså an til å få større inntekter når den nye grunnrenteskatten innføres. De skal sitte igjen med mer enn før.

PERMITTERER I FOREDLINGSINDUSTRIEN: Salmar, Lerøy og Mowi er blant selskapene som permitterer ansatte og delvis skylder på den nye grunnrenteskatten. Men ingen selskaper i foredlingsindustrien får den nye skatten.

Og nå holder Slagsvold Vedum seg hard. Han har sagt at de kan diskutere innretningen, men skatten kommer, samme hva.

Og dette får han til!

For Erna Solberg er ute. Distrikt er svekket som konfliktlinje. Folk som for få år siden mente skatten var et ran, er i dag for. Og dette handler slett ikke om by mot land. Men om fellesskapets interesser mot mektige eierinteresser.

Det er heller ikke slik at alle laksekommunene har vært så fornøyd med verdiene som har tilflytt dem tidligere. Tvert om.

Derfor bør laksenæringen begynne å opptre konstruktivt, akseptere skatten og heller jobbe for å forbedre innretningen på den. De hevder selv de er for økte skatter. Men det er de ikke. Igjen og igjen viser det seg at de finner noe feil med forslagene.

At økonomisk makt kan gi stor politisk makt, det har denne saken illustrert.

Men det må vi klare å stå imot denne gangen. Vi må tenke på hva som er best for hele fellesskapet. Og ikke kun store amerikanske investeringsbanker, japanske kjempekonsern og Norges rikeste familier.