Leder

Xi besøker anklaget venn

VENNER MØTES: Xi Jinping og Vladimir Putin har møtt hverandre 39 ganger. Her under et møte i Brasil i 2019.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt en arrestordre og anklaget Vladimir Putin for krigsforbrytelser i Ukraina. Samtidig reiser Kina president Xi Jinping til Moskva for å møte Putin, som han har omtalt som sin beste venn.

Hverken Xi eller Putin bryr seg om domstolen i Haag. Men anklagen om krigsforbrytelser henger like fullt som en mørk sky over dette russisk-kinesiske toppmøte. Det minner alle om krigens realiteter og om hvem som er ansvarlig.

Xis beste venn er nå i samme kategori som Sudans tidligere president Omar al Bashir. Han har vært på flukt fra den internasjonale domstolen i 13 år. Andre ledere er blitt innhentet av loven og stilt til ansvar, som den tidligere serbiske president Slobodan Milosevic, den bosnisk-serbiske general Ratko Mladic og den serbiske nasjonalistlederen Radovan Karadzic.

TOMT TEATER: Vladimir Putin i samtale med visestatsminister Marat Khusnullin i Mariupol teater på søndag. Bildet er fra russisk TV.

ICC etterforsker mange saker som angår den russiske krigføringen. Arrestordren mot Putin er blant annet begrunnet i mistanken om ulovlig deportering av ukrainske barn til Russland. Domstolens sjefanklager understreker at arrestordren bare er den første av flere.

Xi reiser til Moskva med en fredsplan i tolv punkter for å stanse krigen i Ukraina. Hvis Xi virkelig ønsker å gi et effektivt bidrag til fred i Ukraina kunne han nøyd seg med ett punkt: Han kan kreve at Putin trekker alle russiske styrker tilbake fra okkupert ukrainsk land. Et av punktene i Xis plan er respekt for nasjonal suverenitet og territoriell integritet. Å angripe Ukraina og okkupere landområder er et grovt brudd på dette.

PÅ HJEMMEBESØK: Ifølge russisk TV viser bildet Vladimir Putin på besøk i en bolig i det russisk-okkuperte Mariupol.

Xi og Putin møtes mandag til samtaler og en uformell lunsj. Tirsdag står forhandlinger på programmet og disse skal resultere i nye samarbeidsavtaler. De to landene vil bygge videre på det omfattende partnerskap som ble inngått i Beijing i fjor, bare kort tid før den russiske invasjonen av Ukraina.

Hvis Xi virkelig vil være en fredsmegler må han selvsagt snakke med begge parter. Hittil har han kun snakket med Putin. Muligheten er til stede for at Xi senere vil snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon.

GJENVALGT: Xi Jinping, som nylig er blitt gjenvalgt som Kinas president, ankommer Moskva på mandag for å møte Vladimir Putin.

Selv om Kina ønsker å fremstå nøytrale til krigen har Xi i praksis tatt Putins parti. Kina vil ikke fordømme invasjonen, legger en stor del av skylden for krigen på vestlige land og øker handelen med Russland. Kina er uten sammenligning Putins viktigste allierte. Det gjør at Xi kan legge et sterkt press på Putin for å stanse krigen. Den muligheten har Kina så langt ikke benyttet.

I forkant av møtene med Xi reiste Putin til den okkuperte byen Mariupol sørøst i Ukraina. Ni av ti hus i byen ble ødelagt eller skadet i bombeangrepene. Flere tusen mennesker døde i ruinene. Ifølge Ukraina ble 25 000 drept i kampene. En stor del av befolkningen ble jaget på flukt. Med besøket ville Putin trolig vise frem en russisk seier. I virkeligheten står Mariupol som et symbol for de lidelser og ødeleggelser Putin har påført det ukrainske folk.