ØNSKER SOLIDARITET: Samfunnet må sørge for bedre vern mot konsekvensene av klimaendringer, skriver Arild Hermstad, partileder i MDG. Bildet: Branner i Hellas.

Sommeren ble som advart

Dessverre har vi en regjering som nøyer seg med å snakke om klima, fremfor å faktisk handle.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

ARILD HERMSTAD, partileder i MDG

Denne sommeren har blitt akkurat sånn som klimaforskerne advarte. Globale varmerekorder, livsfarlige branner, flom og tørke. Mange jeg snakker med føler nå på frykt og usikkerhet. Det forstår jeg godt.

Jeg skjønner at mange blir redde, særlig når de ser at vi har en regjering som ikke har en plan, verken for å bekjempe klimaendringene eller for å ruste samfunnet vårt for endringene som kommer.

Men heller enn frykt vil jeg mane til engasjement.

Les også Krigen mot naturkreftene Den ekstreme varmen og skogbrannene - men nå også monsterhagl - har preget Sydenturen til mange nordmenn denne sommeren.

Frykt alene kan føre til handlingslammelse og håpløshet, og at vi blir mer navlebeskuende og kortsiktige når vi leter etter løsninger.

Det vi trenger nå, og i årene som kommer, er mer og bredere solidaritet med menneskene som rammes allerede og med de som kommer etter oss. Folk i Nordre Land som ble rammet av flom i forrige uke og de i Møre og Romsdal som er rammet av jordskred nå trenger akutt hjelp.

Samfunnet må sørge for bedre vern mot konsekvensene av klimaendringer for at folk skal kunne bo trygt. Bøndene som mister avlingene sine trenger en klimapakke for å omstille til god og trygg drift under nye klimaforhold. Slike løsninger er bare mulig hvis resten av landet stiller opp i solidaritet med tiltak og støtte.

Slik solidaritet kan ikke stanse ved norskegrensen. Menneskene på Rhodos, Sicilia og Portugal som rammes av branner trenger hjelp, akkurat som de som rammes i Sahelbeltet eller på øystater trenger at verdenssamfunnet stiller opp. De trenger krisehjelp nå, men også langsiktig bistand.

Selv norske sydenturister, som har havnet i frontlinjen i klimaendringene, trenger hjelp og sympati. Det er ikke feil å ønske seg en ferie, og det er ikke feil å be om hjelp i en skremmende situasjon.

Men mer enn noen andre er det de unge i dag, i Norge og verden, som trenger solidaritet fra oss som er voksne og som vil ta ansvar. De trenger å se at vi tar deres fremtid på alvor, at vi evner å omstille oss, tenke nytt og i fellesskap finne gode løsninger for å redusere utslipp og sette i gang omstillingen.

Dessverre har vi en regjering som nøyer seg med å snakke om klima, fremfor å faktisk handle. Bare en av ti tror at regjeringen vil nå klimamålene. Regjeringen ser ut til å tro at ekte klimakutt er så komplisert, vondt og vanskelig at det ikke er noe for dem. Men reell klimahandling kan være både populært og gjennomførbart. Det er fullt mulig å få på plass en rekke populære klimatiltak som kutter utslipp, gjør livene våre bedre, og samtidig treffer sosialt rettferdig.

Et godt eksempel er et nasjonalt reisekort til 499kr per måned, gyldig på kollektiv buss, tog, trikk, bane og båt i hele Norge, som vil kutte utslipp, flytte trafikken fra bil til kollektiv og samtidig binde landet sammen.

Les også Rekordhete flere steder i verden: - Det er ikke overraskende I store deler av Sør-Europa har skogbrannene herjet de siste dagene. Nå slår ny forskning fast: Hetebølgen ville neppe…

Momsfritak på frukt, grønt og økologisk mat vil gjøre det billigere å spise sunnere og mer klimavennlig. Momsfritak på reparasjon av klær, sko, elektronikk og en rekke andre produkter vil kutte unødvendig forbruk og import. Kutt av urettferdig moms på å leie elbiler vil gjøre leiebilene grønnere. Momskutt på de dyreste elbilene vil gjøre det lettere å bruke elbiler i distriktene. Og momsfritak på elsykler og el-lastesykler vil gjøre at enda flere vil bruke bilen mindre.

Dette er bare noen populære og enkle tiltak som vil gjøre det lettere å leve miljøvennlig og bidra til å kutte utslipp, men som regjeringen nekter å støtte. Alle disse tiltakene kunne blitt gjennomført til en samlet kostnad på rundt 9 milliarder kroner for hele landet. Hvis regjeringen hadde skrotet E18 Vestkorridoren fra Asker til Oslo, så kunne de finansiert disse forslagene i mer enn seks år.

Les også Høye togpriser: – Skjønte at ferien røk da jeg sjekket prisene Høye togpriser og dårlig kronekurs gjorde at Jonas Ali Ghanizadeh endret på sommerens ferieplaner.

Norge er i en særstilling internasjonalt. Vi har et enormt oljefond og unik kompetanse. Som et rikt oljeland ville det endret klimakampen globalt dersom Norge hadde gått inn for å fase ut olje og gass og flytte oss til fornybart.

Det mangler ikke på løsninger. Det mangler heller ikke på folk som vil ha et ekte grønt skifte i norsk næringsliv og blant norske arbeidstakerorganisasjoner. Det som mangler er politisk mot og solidaritet som favner bredere enn særinteresser.

Som alle andre store omveltninger må vi starte lokalt. Byene og bygdene våre er sentrale i omstillingen. Resultatet av lokalvalget i år kan være avgjørende for hvordan vi klarer å kutte utslipp framover. Det blir avgjørende for hvor mye natur som vil bestå der vi bor. Og det blir avgjørende for hvor mange enkle og nyttige klimaløsninger du og jeg vil møte på i hverdagen de neste fire årene.

Klimakrisen er en stor utfordring. Dette blir ikke bare lett. Men menneskeheten har løst store kriser før. Vi har reddet ozonlaget, kvittet oss med en rekke miljøgifter, har kvittet oss med sur nedbør og blyforurensning. Alle gangene er det fordi vi har bestemt oss for at solidaritet er viktigere enn kortsiktig profitt og smale interesser. Vi har vist at vi har muskler til å endre kursen når vi står sammen på tvers av nabolag, lokalsamfunn, nasjoner og ideologiske skiller. Nå er det klimakrisen vi må løse. Ikke fordi det er lett. Men fordi det er rett.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post