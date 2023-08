UFAGLÆRT OMSORG: – Om de/vi ufaglærte bestemte oss, for eksempel etter å ha fått høre at vi ikke kan noen ting, altså, om vi bestemte oss for å droppe å gå på jobb ei uke, ville helsevesenet havarere, skriver Håvard Syvertsen.

Mitt liv som ufaglært

Det meste av mitt liv har jeg jobbet som ufaglært ulike steder i helsevesenet. Det gjør jeg fremdeles. Ikke så sjelden tenker jeg at jeg har gjort mer nytte for meg som ufaglært, enn jeg har i mitt noe mer prestisjetunge virke som forfatter og oversetter.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter og miljøarbeider

Gjennom årene har jeg skrevet tretten bøker og oversatt en god del flere. I heldige tilfeller kan sånt gi en bra boost for selvfølelsen med omtale i avisene, mondene hagefester og invitasjoner til litteraturarrangementer – og jeg har vært ganske heldig.

Den andre sida av yrkeslivet mitt har hatt betydelig mindre status, selv om bunnmålet som ble nådd denne uken med Høyres og Oslos ordførerkandidats «uhell» i sosiale medier, der ufaglærte ble omtalt som folk som «ikke kan noen ting», har vært langt unna.

Jeg har jobbet på sykehjem, både på somatiske og på demensavdelinger, i den grad de kan skilles fra hverandre.

Jeg har matet folk som ikke har kunnet spise selv, jeg har «tørket dem bak», som Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe uttrykte det i et tidligere utspill i sosiale medier, jeg har ledd og grått sammen med dem, sorgen og gleden har vandret tilhope og ikke minst humoren, for den har det vært rikelig av, den blir heldigvis ikke borte, selv om vi står med mer en ett bein i graven.

Og jeg har på fortrinnsvis høflige måter formidlet til folk at nå er det på tide å holde kjeft – for heller ikke drittsekkgenet forsvinner med alderen – har du vært en tølper hele ditt liv er sannsynligheten stor for at du er det også når livet går mot slutten.

FORFATTER: Håvard Syvertsen.

For mange, mange år siden jobbet jeg på et psykiatrisk sykehus. Der var jeg vitne til et tverrfaglig samarbeid mellom en sykepleier og en lege i spesialisering som fikk meg til å forstå at her kan jeg ikke jobbe.

Menneskelig klokskap kommer ikke nødvendigvis med fagutdanningen – selv om jeg også har sett talløse eksempler på at det heller ikke, heldigvis, er noen motsetning.

Les også Oslo Høyre skrev at for mange ufaglærte «ikke kan noen ting» Nå legger Oslo Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe seg paddeflat. Hun beklager innlegget og skylder på egen…

Som ufaglært er det selvfølgelig viktig å kjenne og ikke tråkke over grensene for egen kompetanse – det er ikke meg som skal utføre komplisert sårstell eller dosere medisiner. Takk og lov. Men det gjenstår veldig mange oppgaver når det er gjort, og der bidrar sånne som meg til at helsevesenet overhodet fungerer.

Om de/vi ufaglærte bestemte oss, for eksempel etter å ha fått høre at vi ikke kan noen ting, altså, om vi bestemte oss for å droppe å gå på jobb ei uke, ville helsevesenet havarere.

MÅTTE BEKLAGE: – Bunnmålet ble nådd denne uken med Anne Lindboe «uhell» i sosiale medier, der ufaglærte ble omtalt som folk som «ikke kan noen ting», skriver Håvard Syvertsen.

Det ville det selvfølgelig også gjøre om de faglærte holdt seg hjemme. En god leder i helsevesenet skjønner dette og legger til rette for at den enkeltes – forskjellige – egenskaper og formelle og uformelle kompetanser kommer til nytte.

Det er tusenvis som meg over hele landet og særlig i de store byene. I hvert vaktskifte utgjør vi en andel av de tilstedeværende under overlappingen, vi sitter der, akkurat som de faglærte, med en historie og den menneskelige kompetansen den historien har gitt oss. Det skal man ikke kimse av.

Nå jobber jeg som ufaglært i rusomsorgen. Etter å ha livnært meg på bare litteratur noen år, fant jeg ut at dette ble for stusslig. Ikke fordi jeg er særlig «hellig» eller selvoppofrende, men fordi avstanden, for meg, mellom mitt eget skrivebord og verden ble for stor.

Så jeg skaffet meg en jobb. Det er en berikelse, og jeg liker å tro at det er en berikelse også for arbeidsplassen. Såpass innbilsk må det være lov å være.

Skal for øvrig på jobb senere i dag.