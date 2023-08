LIPØDEM: Det er frustrerende å vite at staten har potensialet til å hjelpe meg, skriver Eline Heidisdatter Lorentzen.

Jeg skulle ønske jeg var tjukk

Da hadde jeg i hvert fall fått hjelp av staten.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

ELINE HEIDISDATTER LORENTZEN (22), nestleder i Unge Sentrum

I en verden hvor kroppsidealer ofte dikterer hvordan vi føler oss, står kvinner over hele verden overfor utfordringer som går langt dypere enn hva øyet kan se.

Lipødem er en uforutsigbar følgesvenn.

Den kan fange deg i klørne av smerte når du minst forventer det, og minne deg på at kroppen din ikke alltid er på din side. Det er en kamp som ikke bare handler om kilo, men om smerte, frustrasjon og at staten har sviktet oss.

Lipødem er en kronisk lidelse som fører til unormal opphopning av fett i visse deler av kroppen, som ofte rammer ben, hofter og armer. Dette fører til alvorlig smerte, redusert mobilitet og en konstant kamp for å opprettholde en sunn livsstil.

Men i stedet for behandlingsalternativer og støtte, møter kvinner som lider av lipødem manglende kunnskap blant helsepersonell og manglende behandlingsmuligheter.

Les også Arvet morens sykdom: – Jeg tenkte «herregud, hva er det her?» Malin Busch Belsvik (31) fikk beskjed om å «bare slanke seg», men ingenting hjalp. Så fikk hun lipødem-diagnosen.

Jeg var relativt heldig, jeg oppsøkte en fysioterapeut som raskt bestilte pulsator til meg. Denne må jeg bruke hver dag for å holde smertenivået nede. Jeg fikk også bestilt kompresjonstøy som jeg må gå med hver dag.

Dette er de to vanligste formene for behandling sammen med vektkontroll.

Vektkontroll er utfordrende nok da jeg får vondt i leggene av å gå i ti minutter, og jeg blir så støl i kroppen at jeg nesten ikke kan gå på fire dager etter en helt vanlig treningsøkt.

Den eneste måten jeg kan bli kvitt smertene på er å legge meg under kniven for å få fjernet det syke fettet.

Det bør ikke være nødvendig å ønske oss en annen kropp for å få den hjelpen jeg trenger.

Les også Ny studie gir håp for kvinner med lipødem: – Man blir misoppfattet Lykke Sofie Myraas var aktiv og spiste sunt, men fettet på beina hennes forsvant ikke.

Hadde jeg «bare» vært tjukk, hadde staten og helsepersonell hatt mange behandlingsalternativer, både kirurgi og ikke-kirurgiske behandlingsalternativer.

Det er frustrerende å vite at staten har potensialet til å hjelpe meg.

Det er som om min lidelse ikke blir anerkjent som en legitim bekymring for helsevesenet og samfunnet. Det er på tide at staten tar ansvar og investerer i mer forskning, utdanning og faktiske behandlingsalternativer som lindrer smerte og forbedre livskvaliteten for oss kvinner med lipødem.

Så ja, jeg skulle ønske jeg var tjukk, for da hadde helsepersonell anerkjent mine utfordringer.

Jeg skulle ønske jeg var tjukk slik at mine smerter hadde blitt behandlet av staten, og at jeg ikke måtte cashe ut flere hundretusenkroner fra privat lommebok for å bli operert privat.